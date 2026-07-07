Ринго Стар празнува рожден ден с послание за мир и любов

Ринго Стар навършва днес 86 години. Роден на 7 юли 1940 г. в Ливърпул като Ричард Старки, легендарният барабанист на „Бийтълс“ остава една от най-разпознаваемите фигури в историята на популярната музика — не само като част от най-влиятелната група на XX век, но и като артист, който повече от шест десетилетия продължава да записва, да свири и да поддържа живо посланието си за „мир и любов“.

И тази година рожденият му ден е свързан с традицията, която самият той започва през 2008 г. — на 7 юли точно по обяд, където и да се намират, феновете му да кажат, публикуват или просто да си помислят „Peace and Love“. В свое видео обръщение Стар отново покани хората по света да се включат в инициативата, която вече се отбелязва в десетки държави.

Ринго Стар влиза в историята като барабанистът, който придава на „Бийтълс“ онази лекота, стабилност и характерен ритъм, без които песните на Джон Ленън, Пол Маккартни и Джордж Харисън едва ли биха звучали по същия начин. Макар често да е описван като „най-тихия“ от четиримата, музикантите отдавна признават, че стилът му е бил ключов за звука на групата — минималистичен, точен и веднага разпознаваем.

Любопитен факт е, че Ринго не е първият барабанист на „Бийтълс“. Той се присъединява към групата през 1962 г., заменяйки Пийт Бест, малко преди светът да бъде пометен от бийтълманията. Преди това свири с Rory Storm and the Hurricanes — една от популярните ливърпулски банди от онова време. Именно сценичният му псевдоним Ринго идва от любовта му към пръстените, които носел, а Стар е съкратена версия на фамилията му Старки.

Във „Бийтълс“ той изпява някои от най-обичаните песни на групата, сред които „Yellow Submarine“, „With a Little Help from My Friends“ и „Octopus’s Garden“. Последната е и една от редките композиции, написани от него за групата. След разпадането на „Бийтълс“ през 1970 г. Стар изгражда самостоятелна кариера с хитове като „It Don’t Come Easy“, „Photograph“ и „You’re Sixteen“, а по-късно създава своята All-Starr Band — формат, в който събира известни музиканти от различни рок поколения.

Актуалните новини около него показват, че Ринго Стар няма намерение да се оттегля от сцената. Той обяви ново турне по Източното крайбрежие на САЩ със своята All-Starr Band, което ще започне на 24 септември и ще продължи до 7 октомври 2026 г. В състава са Стив Лукатър, Колин Хей, Уорън Хам, Хамиш Стюарт, Грег Бисонет и Бък Джонсън. Един от акцентите е завръщането му на стадион Forest Hills в Куинс — място, на което „Бийтълс“ свирят през 1964 г.

През април 2026 г. Стар издаде и новия си албум „Long Long Road“, определян като продължение на завръщането му към кънтри звученето. Проектът е създаден отново с продуцента Ти-Боун Бърнет и включва участия на имена като Били Стрингс, Шерил Кроу, Сейнт Винсънт, Моли Тътъл и Сара Джарош.

Година по-рано Ринго издаде „Look Up“ — първия си дългосвирещ студиен албум от няколко години и категорично завръщане към кънтри корените, които го съпътстват още от младостта му. Самият той неведнъж е казвал, че като момче в Ливърпул е слушал американски кънтри изпълнители, сред които Бък Оуенс и Карл Пъркинс.

Сред по-малко известните факти от биографията му е тежкото му детство. Като дете Ринго прекарва дълги периоди в болница заради сериозни заболявания, което прекъсва обучението му и го отдалечава от обичайния училищен живот. Именно по време на един от тези престои започва интересът му към барабаните — инструментът, който по-късно ще го превърне в част от музикалната история.

Ринго Стар е два пъти въведен в Залата на славата на рокендрола — веднъж като член на „Бийтълс“ и веднъж като солов артист. През 2018 г. получава рицарско звание от британската корона, с което официално става сър Ричард Старки. Въпреки това публичният му образ остава далеч от помпозността — слънчеви очила, кратки послания, усмивка и неизменното „peace and love“.

На 86 години Ринго Стар продължава да бъде не просто последният активен барабанист на най-легендарната група в поп музиката, а артист, който превърна оптимизма в своя запазена марка. За поколения фенове той остава човекът зад пулса на „Бийтълс“ — ритъмът, който не остарява.