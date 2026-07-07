На почивка с четириног приятел: Наръчник за безопасно и безпроблемно пътуване

Планирането на лятната отпуска носи вълнение, но ако сте стопанин на куче или котка, организацията изисква допълнителни стъпки. За да се превърне почивката в удоволствие, а не в поредица от административни и логистични проблеми, трябва да се запознаете с ключовите изисквания за безопасност и законност.
Документи и ветеринарни изисквания
Преди всичко проверете здравословното състояние и документите на животното.
- Европейски паспорт: Задължителен за пътуване в ЕС.
- Микрочип: Идентификацията е законно изискване.
- Ваксина срещу бяс: Трябва да е валидна.
- Обезпаразитяване: Външно и вътрешно преди тръгване.
Правила за безопасност по време на път
Начинът на придвижване определя комфорта на вашия любимец.
- Транспортна клетка: Използвайте я за котки.
- Специален колан: Осигурете кучето на задната седалка.
- Редовни почивки: Спирайте на всеки два часа.
- Вода в колата: Предлагайте течности при всяко спиране.
- Никога сами в колата: Рискът от топлинен удар е смъртоносен.
Избор на локация и настаняване
Не всяко място, което приема животни, е подходящо за тях.
- Потвърждение от хотела: Проверете условията предварително.
- Допълнителни такси: Информирайте се за скрити плащания.
- Достъп до плажа: Проверете местните забрани за кучета.
- Близка ветеринарна клиника: Проучете адреса за спешни случаи.
Какво да следите по време на почивката
Промяната на средата може да предизвика стрес или здравословни неразположения.
- Езикът на тялото: Следете за учестено дишане.
- Прием на храна: Отказът от ядене сигнализира стрес.
- Симптоми на прегряване: Апатия и зачервени венци.
- Наличие на кърлежи: Проверявайте козината след всяка разходка.
Източник: Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Световна ветеринарна асоциация (WVA).
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