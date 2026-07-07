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На почивка с четириног приятел: Наръчник за безопасно и безпроблемно пътуване

На почивка с четириног приятел: Наръчник за безопасно и безпроблемно пътуване

7 Юли, 2026 12:17 532 0

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Какво трябва да знаем, спазваме и следим, преди да стегнем куфарите за домашния любимец

На почивка с четириног приятел: Наръчник за безопасно и безпроблемно пътуване - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Планирането на лятната отпуска носи вълнение, но ако сте стопанин на куче или котка, организацията изисква допълнителни стъпки. За да се превърне почивката в удоволствие, а не в поредица от административни и логистични проблеми, трябва да се запознаете с ключовите изисквания за безопасност и законност.

Документи и ветеринарни изисквания

Преди всичко проверете здравословното състояние и документите на животното.

  • Европейски паспорт: Задължителен за пътуване в ЕС.
  • Микрочип: Идентификацията е законно изискване.
  • Ваксина срещу бяс: Трябва да е валидна.
  • Обезпаразитяване: Външно и вътрешно преди тръгване.

Правила за безопасност по време на път

Начинът на придвижване определя комфорта на вашия любимец.

  • Транспортна клетка: Използвайте я за котки.
  • Специален колан: Осигурете кучето на задната седалка.
  • Редовни почивки: Спирайте на всеки два часа.
  • Вода в колата: Предлагайте течности при всяко спиране.
  • Никога сами в колата: Рискът от топлинен удар е смъртоносен.

Избор на локация и настаняване

Не всяко място, което приема животни, е подходящо за тях.

  • Потвърждение от хотела: Проверете условията предварително.
  • Допълнителни такси: Информирайте се за скрити плащания.
  • Достъп до плажа: Проверете местните забрани за кучета.
  • Близка ветеринарна клиника: Проучете адреса за спешни случаи.

Какво да следите по време на почивката

Промяната на средата може да предизвика стрес или здравословни неразположения.

  • Езикът на тялото: Следете за учестено дишане.
  • Прием на храна: Отказът от ядене сигнализира стрес.
  • Симптоми на прегряване: Апатия и зачервени венци.
  • Наличие на кърлежи: Проверявайте козината след всяка разходка.

Източник: Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Световна ветеринарна асоциация (WVA).


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