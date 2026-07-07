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Първи реакции към "Одисея"-та на Кристофър Нолан: Епична, спираща дъха, смела

Първи реакции към "Одисея"-та на Кристофър Нолан: Епична, спираща дъха, смела

7 Юли, 2026 14:58 964 17

  • одисея-
  • кристофър нолан-
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  • отзиви-
  • реакции

Световната премиера на филма се състоя вчера, а публиката вече реагира на новия филм

Първи реакции към "Одисея"-та на Кристофър Нолан: Епична, спираща дъха, смела - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Новият филм на Кристофър Нолан „Одисея“ беше показан пред представители на филмовата преса снощи, а първите реакции очертават проекта като един от големите кинематографични акценти на годината. Адаптацията на Омировия епос вече е определяна от критици като „изключително постижение“, „триумфален епос“ и пример за „безупречно филмово майсторство“.

Мат Деймън изпълнява главната роля на Одисей в историята за дългото и изпълнено с изпитания завръщане на героя у дома след края на Троянската война. Ан Хатауей е Пенелопа, Том Холанд играе Телемах, а в мащабния актьорски състав участват още Зендая, Лупита Нионго, Робърт Патинсън, Чарлийз Терон, Джон Легуизамо, Елиът Пейдж и Джон Бърнтал.

„Одисея“ е първият игрален филм, заснет изцяло с IMAX камери. Нолан по-рано разкри пред Empire, че по време на снимките са използвани над 2 млн. фута филмова лента. Продукцията е заснета в рамките на 91 дни, а мащабът ѝ е сред най-често подчертаваните елементи в първите реакции.

Режисьорът обяснява избора си да адаптира Омировия епос с желанието да запълни празнина в съвременното кино. По думите му митологичните филми, с които е израснал, включително работите, свързани с визуалните ефекти на Рей Харихаузен, рядко са били реализирани с тежестта, ресурсите и достоверността, които голяма холивудска IMAX продукция може да осигури.

Първи реакции

Първите отзиви са концентрирани най-вече върху мащаба, визуалната сила и актьорските изпълнения. Пери Немироф от Collider определя филма като „кинематографично пиршество“ и „мащабна, завладяваща версия на Омировия епос“, която носи ясно разпознаваемия почерк на Нолан. Андрю Дж. Салазар от Discussing Film го нарича „изключително постижение“, а Джаз Тангкей от Variety го описва като „триумфален, зрелищен епос“. Част от критиците отбелязват, че филмът е едновременно грандиозен и личен, с история за любов, загуба, гордост и завръщане.

Особено внимание получава актьорският състав. Мат Деймън получи доста похвали за изпълнението си, което според някои реакции може да бъде сред най-силните в кариерата му. Том Холанд също беше похвален за чувствителността и емоционалния център, който внася в ролята на Телемах. Робърт Патинсън също получава силни отзиви като Антиной, описван като манипулативен и ярко изграден антагонист. Джон Легуизамо, Лупита Нионго и Ан Хатауей също са посочени сред актьорите, които придават тежест на ансамбъла.

Не всички реакции са безусловно възторжени. Дейвид Ерлих от IndieWire отбелязва, че филмът има отделни тромави моменти и според него не достига най-високото ниво в кариерата на Нолан, но последният акт компенсира пътуването. Общият тон на първите оценки обаче остава категорично положителен, като повечето критици подчертават, че „Одисея“ изглежда като естествена кулминация на дългогодишните експерименти на Кристофър Нолан с мащаб, практически ефекти и IMAX формат.

Филмът ще излезе по кината на 17 юли чрез Universal Pictures. Очакванията към „Одисея“ са особено високи след успеха на „Опенхаймер“, който донесе на Нолан „Оскар“ за режисура и затвърди позицията му като един от малкото съвременни режисьори, способни да превръщат авторски проекти в глобални събития.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЯСНО

    27 1 Отговор
    Толкова не струва, че са впрегнали цялата световна coроcoидна медийна мрежа да ни го рекламират. Щото случайно да не пропуснем да се облъчим на либерастия и извращения.

    15:01 07.07.2026

  • 2 поне вижте

    21 1 Отговор
    трейлъра,и после ръсете платени възхвали.

    15:02 07.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    23 1 Отговор
    Мъжете и жените от Троянската война са българи пеласги-бели хора.Черни са само Данайците от еврейското племе Дан.

    Коментиран от #7

    15:05 07.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сатана Z

    22 1 Отговор
    Наслаждавайте се на траверса Елиът Пейдж в ролята на Ахил

    Коментиран от #8

    15:06 07.07.2026

  • 6 Кобра Кай 🥋

    16 1 Отговор
    Опенхаймер беше адски скучен и дълъг филм. Стана комерсиален успех, заради началния стадии на войната в окраина(заплахите и страха от атомни ракети) и липсата на други високобюджетни филми.

    15:06 07.07.2026

  • 7 Сатана Z

    1 12 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Точно.Пеласгите са живели по нашите земи преди Аспарух да довлече катуна си от Азия.

    Коментиран от #14

    15:08 07.07.2026

  • 8 Кобра Кай 🥋

    22 1 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    Малее това сериозно ли е!? Тоя транс, който се представя за жена ще играе Ахил!? 🤬

    И Красивата Елена е чернокожа

    Бойкот на тази зионистка пропаганда!

    Коментиран от #9, #10

    15:09 07.07.2026

  • 9 хаха

    15 1 Отговор

    До коментар #8 от "Кобра Кай 🥋":

    Всъщност е ЖЕНА, която преди няколко години реши, че вече е мъж, и от Елън Пейдж стана Елиът Пейдж. Та си представи Ахил към 150см 40ина кг с мокри гащи, женствен. Хубавата Елена е чернокожа, леко към анорексичка, с остригана почти до 0 номер коса.
    Абе, уникален филм...

    15:15 07.07.2026

  • 10 Сатана Z

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Кобра Кай 🥋":

    Елиът Пейдж всъщност е бившата лесбийка LGBTQ активистка Елен Пейдж ,която си сменя пола .

    15:19 07.07.2026

  • 11 Ами,

    11 0 Отговор
    Никога не ми е влияло мнението на критици било филмови или литературни.Разчитам само на собственото си светоусещане.

    15:23 07.07.2026

  • 12 az СВО Победа 81

    15 0 Отговор
    Накратко:

    Поредното извращение!
    Елена - черна....

    Представете си филм, в който ролята на Левски да бъде изиграна от негър ....

    Пошлост с претенция за авангардизъм!

    15:25 07.07.2026

  • 13 Само

    7 0 Отговор
    Съм виждал, кои са актьорите и не ми трябва да го гледам, една пародия. Няма общо с историческите личности. Грозна африканка с широк нос, е хубавата Елена. Защо няма филм , за африканското племе Зулуси, с бели хора. То и няма за какво да е съдържанието на филма. Ходили са на лов, за няколко дни, после седмица почивка, това е.

    15:41 07.07.2026

  • 14 и та

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    снасилят.групово

    16:17 07.07.2026

  • 15 Анонимен

    3 0 Отговор
    Нолан деградира! Хайде на амбразурата да защитим горкия човечец!

    16:20 07.07.2026

  • 16 Събке, в сравнение с нигърката ти си

    1 0 Отговор
    Красивата Елена. Искам те само по парфюм, малко мое тюленче

    16:24 07.07.2026

  • 17 ?????

    0 0 Отговор
    Пуснете си Одисеята на Андрей Кончаловски - две серии на NBC 1997 г. и почувствайте разликата.

    16:51 07.07.2026