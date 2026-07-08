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Кевин Бейкън празнува 68 години и остава в играта

Кевин Бейкън празнува 68 години и остава в играта

8 Юли, 2026 07:55 650 1

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Вижте любопитни факти за актьора

Кевин Бейкън празнува 68 години и остава в играта - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Кевин Бейкън навършва 68 години днес. Американският актьор, роден на 8 юли 1958 г. във Филаделфия, има над четири десетилетия активна кариера, преминала през кино, телевизия, театър и музика.

Бейкън пробива в началото на 80-те години, но световната му популярност идва с ролята на Рен Маккормак във „Футлууз“ от 1984 г. Филмът се превръща в културен феномен, а образът на бунтаря, който се противопоставя на забраната за танци в малък американски град, остава един от символите на младежкото кино от десетилетието.

През годините актьорът доказва, че не е звезда на една роля. Във филмографията му са заглавия като „Аполо 13“, „Няколко добри мъже“, „Река на диви води“, „JFK“, „Мистик Ривър“, „Фрост/Никсън“, „Х-Мен: Първа вълна“ и „Патриотичен ден“. Той често избира персонажи с морална сложност — от харизматични герои до мрачни и противоречиви образи, което му носи репутация на един от най-гъвкавите актьори на своето поколение.

Сред най-високо оценените му телевизионни роли е тази във филма на HBO „Taking Chance“, за която печели „Златен глобус“. По-късно Бейкън затвърждава присъствието си и на малкия екран със сериалите „The Following“ и „City on a Hill“.

Името му отдавна е част и от попкултурата чрез популярната игра „Шест степени на Кевин Бейкън“, според която почти всеки актьор в Холивуд може да бъде свързан с него през няколко общи филмови участия. Самият Бейкън приема феномена с чувство за хумор и го превръща в част от публичния си образ.

Актьорът продължава да работи активно. През 2026 г. той отново привлече внимание с проекта „Family Movie“, в който си партнира със съпругата си Кира Седжуик. Двамата не само участват във филма, но и го режисират заедно, като продукцията беше представена на фестивала SXSW.

Сред следващите му проекти е и хорър филмът „Summoner“ на Amazon MGM, в който Бейкън ще играе екзорсист. Лентата е написана и режисирана от Джеръми Слейтър, а снимките се очаква да започнат през есента.

Освен актьор, Кевин Бейкън е и музикант. Заедно с брат си Майкъл Бейкън той е част от групата The Bacon Brothers, с която изнася концерти и записва музика вече десетилетия.

В личен план актьорът е женен за Кира Седжуик от 1988 г. — един от най-дългите и устойчиви бракове в Холивуд. Двамата имат две деца, включително актрисата Соси Бейкън.


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