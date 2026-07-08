Анатомия на дързостта: Най-големите и знакови банкови обири в историята на България

През последните десетилетия престъпленията срещу финансови институции в България претърпяха сериозна еволюция. Докато в края на миналия век и началото на прехода бандитите разчитаха на административни дупки или брутална физическа сила, днешните престъпни умове залагат на високотехнологично планиране, заглушаване на СОТ и дигитални атаки. Хронологията на най-знаковите банкови и инкасо обири у нас разкрива сложна картина от тактическо планиране, предателства отвътре и милиони, които потъват безследно.

Ерата на затворените архиви: Обирите преди 1989 г.

Противно на мита, че по време на комунистическия режим банкови обири не са съществували, архивите на Държавна сигурност и Народната милиция пазят истории за дръзки набези, умишлено потулвани от тогавашната власт с цел запазване на общественото спокойствие.

Социалистическият прецедент в Хасково (1984 г.): Това остава най-известният въоръжен грабеж от епохата на социализма. Местна престъпна група организира засада и напада инкасов автомобил, превозващ оборотни пари на Българската народна банка (БНБ) в Хасково. Тъй като тоталитарната държава приема подобни актове за директен удар срещу националната сигурност, разследването е светкавично. Извършителите са заловени за броени дни и получават най-тежкото наказание за времето си – смъртни присъди чрез разстрел.

Измами срещу ДСК: Повечето финансови престъпления преди 1989 г. всъщност се извършват не с оръжие в ръка, а чрез фалшифициране на платежни нареждания и спестовни книжки в Държавна спестовна каса (ДСК) – единствената банка за граждани по това време. Тъй като всичко се води на хартиен носител, служители „вътре в системата“ често са прехвърляли дребни суми от спящи сметки към свои близки, надявайки се никой да не забележи липсите.

Класическите удари в подземията на София

С прехода към пазарна икономика и появата на десетки частни финансови и обществени трезори, София се превръща в декор на холивудски сценарии.

Абсолютният рекорд: Частният трезор на бул. „Евлоги Георгиев“ (2011 г.) – 40 млн. лв.

На 2 май 2011 г. е извършен най-големият обир в съвременната история на България. Престъпна група прониква в денонощния обществен трезор на фирма "СИТИ СЕЙФТИ ТРЕЗОР" на столичния булевард.

Методът: Обирджиите прекарват вътре необезпокоявани близо четири часа, като предварително успяват да изолират сигнално-охранителната техника.

Равносметката: Разбити са 509 от общо 1000 касетки. Официално обявената стойност на задигнатите пари в брой и златни накити възлиза на около 40 милиона лева. Разследващите подозират, че голяма част от обраните сейфове са на лица от сенчестия бизнес и магистрати, ползващи фалшиви имена, поради което реалната сума вероятно е много по-висока. Обирът остава неразкрит и до днес.

Прокопаният тунел: Банка „Биохим“ в Южния парк (2004 г.)

В нощта на 23 срещу 24 март 2004 г. е ударен софийският клон „Южен парк“ на тогавашната банка „Биохим“.

Тактиката: Сценарият повтаря емблематични филмови класики. Бандитите прокопават тунел през абонатна станция на съседен жилищен блок, преминават под земята и разбиват бетонната стена на банковия трезор. С хидравлични крикове и резаци те отварят десетки частни сейфове.

Криминален детайл: За да объркат следовите полицейски кучета, преди да избягат с милионите, извършителите посипват целия под и прокопания тунел с килограми червен пипер. Извършителите никога не са заловени.

Геният без оръжие: Стефан Чолаков (1997 г.) – 181 млн. тогавашни лв.

Само на 22 години софиянецът Стефан Чолаков извършва обир, който кара американското списание „Тайм“ да го обяви за най-младия и изобретателен банков крадец на планетата. Той не използва оръжие или маска.

Методът: Чолаков открива сериозен пропуск в счетоводната система на Централна кооперативна банка (ЦКБ). Той умишлено извършва мащабни преводи в края на работния ден между клонове, чиито данни се обработват ръчно с часове зак Dogs. Използвайки този времеви прозорец, той изтегля сумата легално от касата, преди системата да регистрира липсата на покритие.

Резултатът: Задигнати са 181 милиона тогавашни лева (около 181 хиляди след деноминацията), тежащи близо един тон (998 кг). Престъплението е разкрито бързо, а Чолаков се предава сам, тъй като укриването на толкова обемна плячка се оказва невъзможно.

Бруталност по пътищата: Зрелищните инкасо грабежи

След затягането на мерките в банковите клонове, организираната престъпност се пренасочи към най-слабото звено по веригата на парите – транспортирането им. Инкасо автомобилите започнаха да стават жертва както на вътрешни предателства, така и на тежко въоръжени засади.

ПО-ЗНАЧИТЕЛНИ ИНКАСО ОБИРИ В БЪЛГАРИЯ ┌───────────────────────┬───────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────┐ │ Локация │ Година │ Открадната сума │ Основен мотив / Метод │ ├───────────────────────┼───────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ гр. Пловдив │ 2012 г. │ 1,5 милиона лв. │ Вътрешен човек (Жоро Милионера) │ │ Пътят Ловеч - Севлиево│ 2012 г. │ Близо 2 милиона лв│ Въоръжена засада (фалшиви полицаи)│ │ гр. Плевен │ 2018 г. │ Над 200 000 лв. │ Грабеж пред хипермаркет │ │ гр. Перник │ 2020 г. │ Близо 1 милион лв.│ Въоръжено нападение на паркинг │ └───────────────────────┴───────────┴───────────────────┴─────────────────────────────────┘

Случаят „Жоро Милионера“ – Пловдив (2012 г.): Георги Енев, охранител в частната фирма "G4S", извършва един от най-известните инкасо обири у нас. Докато превозва 1,5 млн. лева със свой колега, Енев го моли да слезе от автомобила, за да му купи сандвич. Щом остава сам, той потегля, претоварва парите в личния си автомобил и изчезва. След дни в неизвестност се предава сам. Енев излежа пълната си присъда, но така и не разкри къде е скрил парите, като днес вече е на свобода.

Засадата на века: Ловеч – Севлиево (2012 г.): Месеци преди обира в Пловдив, същата охранителна фирма става жертва на изключително професионален грабеж на главния път. Петима маскирани мъже, облечени в полицейски униформи, спират инкасо автомобила с фалшива палка. Охранителите са завързани, а бандитите задигат близо 2 милиона лева.

Ударът пред хипермаркета в Плевен (2018 г.): Четирима маскирани нападат инкасо автомобил в 19:30 ч. на паркинга на голям магазин. Те успяват да отнемат торби с над 200 000 лева. Благодарение на бързата реакция на полицията в Плевен, четиримата са арестувани часове по-късно, а в домовете им е открит боен арсенал и цялата задигната сума.

Новата заплаха: От куфарчета с пари към дигитален код

Днес класическите маскирани мъже с автомати биват заменяни от хакери, работещи зад компютърни екрани в другия край на света. Според Асоциацията на банките в България, физическите нападения срещу офиси са спаднали драстично, но опитите за киберпрестъпления растат експоненциално.

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Експертни съвети за защита на финансовите активи

Специалистите по киберсигурност предупреждават, че съвременният „банков обир“ най-често е насочен директно към сметките на крайните потребители и корпоративните клиенти. За да се предпазим, експертите препоръчват три златни правила:

Двуфакторна автентикация (2FA): Всяко плащане или достъп до онлайн банкиране задължително трябва да изисква второ потвърждение (чрез биометрия – отпечатък/лицево разпознаване или динамичен код от разплащателно приложение).

Защита срещу фишинг (Phishing): Никога не кликайте на линкове в имейли или SMS съобщения, уж изпратени от Вашата банка. Банковите институции никога не изискват пароли или номера на карти чрез съобщения. Винаги проверявайте URL адреса в браузъра.

Лимити за трансакции: Поддържайте ниски дневни лимити за онлайн пазаруване и теглене на пари в брой. В случай че данните на картата Ви бъдат компрометирани, това ще спре престъпниците от източването на големи суми наведнъж.