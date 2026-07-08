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Рецепта на деня: Шоколадова торта с ликьор
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Шоколадова торта с ликьор

8 Юли, 2026 10:05 468 2

  • шоколадова торта-
  • ликьор-
  • десерт-
  • какво да сготвя

Само с 4 съставки

Рецепта на деня: Шоколадова торта с ликьор - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • блатове за торта - 3 бр.;
  • течен шоколад - 400 г;
  • заквасена сметана - 400 г;
  • ликьор - 3 с.л.

Начин на приготвяне:

В дълбока купа си смесваме течния шоколад и заквасената сметана. Разбъркваме добре, прибавяме и ликьора и разбъркваме отново.

В подходящ поднос поставяме първия готов блат за торта и мажем обилно с шоколадовата смес. След това поставяме втория блат и така редуваме, докато завършим с крема.

Украсяваме шоколадовата торта с продукти по желание. Може да използвате пресни плодове, кокосови стърготини.

Тортата оставяме в хладилника едно денонощие до поемат блатовете, пише gotvach.bg.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мерси!

    0 3 Отговор
    Но няма да се възползвам! Без ликьор е по класна!

    10:18 08.07.2026

  • 2 тиририрам

    0 1 Отговор
    Аз ще пробвам с портокалов ликьор и резенчета портокал за украса.

    10:20 08.07.2026