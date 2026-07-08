Рецепта на деня: Шоколадова торта с ликьор

Необходими продукти:
- блатове за торта - 3 бр.;
- течен шоколад - 400 г;
- заквасена сметана - 400 г;
- ликьор - 3 с.л.
Начин на приготвяне:
В дълбока купа си смесваме течния шоколад и заквасената сметана. Разбъркваме добре, прибавяме и ликьора и разбъркваме отново.
В подходящ поднос поставяме първия готов блат за торта и мажем обилно с шоколадовата смес. След това поставяме втория блат и така редуваме, докато завършим с крема.
Украсяваме шоколадовата торта с продукти по желание. Може да използвате пресни плодове, кокосови стърготини.
Тортата оставяме в хладилника едно денонощие до поемат блатовете, пише gotvach.bg.
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1 Мерси!
10:18 08.07.2026
2 тиририрам
10:20 08.07.2026