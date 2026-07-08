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Нова бременност или просто мода? Риана разпали мрежата с обемна рокля в Ню Йорк (СНИМКА)

Нова бременност или просто мода? Риана разпали мрежата с обемна рокля в Ню Йорк (СНИМКА)

8 Юли, 2026 11:45 582 7

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  • бременна

След уикенд разходка с A$AP Rocky феновете отново заподозряха, че певицата очаква бебе №4

Нова бременност или просто мода? Риана разпали мрежата с обемна рокля в Ню Йорк (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Световната поп икона Риана отново се оказа в центъра на слухове за бременност, след като беше забелязана на романтична среща с дългогодишния си партньор A$AP Rocky по улиците на Ню Йорк. Излизането им през уикенда моментално предизвика вълна от спекулации в социалните мрежи. Причината за това стана изборът на облекло на 38-годишната звезда – обемна, ефирна макси рокля, която според много фенове прикрива наедряло коремче.

Риана заложи на широка синьо-бяла раирана рокля с гол гръб и дълбоко деколте, перфектна за горещото лятно време в Манхатън. Тя допълни визията си с червена чанта Schiaparelli и екстравагантен аксесоар в косата под формата на щипка-омар.

Докато певицата беше облечена за плаж и почивка, рапърът изненада с тежки слоеве дрехи – сива тениска върху блуза с дълъг ръкав, широки карго панталони, кубинки Timberland и състезателни ръкавици.

Двойката изглеждаше в отлично настроение, докато се качваше в червено Ferrari Purosangue пред луксозния Four Seasons Hotel.

Нова бременност или просто мода? Риана разпали мрежата с обемна рокля в Ню Йорк (СНИМКА)
Снимка: Backgrid

Истината зад слуховете за бебе №4

Въпреки че коментарите под папарашките снимки в Just Jared и Instagram преляха от въпроси „Пак ли е бременна?“, към момента няма официално потвърждение за четвърто дете. Изборът на облекло по-скоро е продиктуван от рекордните горещини в Ню Йорк, надхвърлящи 37°C (100°F).

Провокациите на тема „майчинство“ обаче не са чужди на Риана. По-рано тази година тя лично коментира слуховете в интернет с хумористичния въпрос: „Бебето в утробата с нас ли е в момента?“, с което отрече тогавашните спекулации. Въпреки това тя не крие, че има желание да разшири семейството си.

Звездната двойка вече има три деца – синовете RZA (3 г.) и Riot Rose (2 г.), както и дъщеричката Rocki Irish, която се роди през септември миналата година. Дали свободната рокля е просто летен комфорт, или Риана отново ще изненада света, предстои да разберем.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Новичок

    7 0 Отговор
    Минавам само за да им тегля една ,на всичките им редактори,редакторки,и т.н.т.Пфу...

    Коментиран от #3

    11:51 08.07.2026

  • 2 открихме проблема

    1 0 Отговор
    има газове не е заплодена...

    11:58 08.07.2026

  • 3 Молба

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Новичок":

    Аааа Винито си я харесвам.Направи изключение за нея.

    11:59 08.07.2026

  • 4 Пълни откачалки

    2 0 Отговор
    Вижте нейния съпруг с какви ръкавици е тръгнал в тази жега.
    Айде, нема нужда.

    12:27 08.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Aлфа Bълкът

    0 0 Отговор
    Всяка година гадина, не се ли yмаpя бе?

    12:34 08.07.2026