Нова бременност или просто мода? Риана разпали мрежата с обемна рокля в Ню Йорк (СНИМКА)

Световната поп икона Риана отново се оказа в центъра на слухове за бременност, след като беше забелязана на романтична среща с дългогодишния си партньор A$AP Rocky по улиците на Ню Йорк. Излизането им през уикенда моментално предизвика вълна от спекулации в социалните мрежи. Причината за това стана изборът на облекло на 38-годишната звезда – обемна, ефирна макси рокля, която според много фенове прикрива наедряло коремче.

Риана заложи на широка синьо-бяла раирана рокля с гол гръб и дълбоко деколте, перфектна за горещото лятно време в Манхатън. Тя допълни визията си с червена чанта Schiaparelli и екстравагантен аксесоар в косата под формата на щипка-омар.

Докато певицата беше облечена за плаж и почивка, рапърът изненада с тежки слоеве дрехи – сива тениска върху блуза с дълъг ръкав, широки карго панталони, кубинки Timberland и състезателни ръкавици.

Двойката изглеждаше в отлично настроение, докато се качваше в червено Ferrari Purosangue пред луксозния Four Seasons Hotel.

Снимка: Backgrid

Истината зад слуховете за бебе №4

Въпреки че коментарите под папарашките снимки в Just Jared и Instagram преляха от въпроси „Пак ли е бременна?“, към момента няма официално потвърждение за четвърто дете. Изборът на облекло по-скоро е продиктуван от рекордните горещини в Ню Йорк, надхвърлящи 37°C (100°F).

Провокациите на тема „майчинство“ обаче не са чужди на Риана. По-рано тази година тя лично коментира слуховете в интернет с хумористичния въпрос: „Бебето в утробата с нас ли е в момента?“, с което отрече тогавашните спекулации. Въпреки това тя не крие, че има желание да разшири семейството си.

Звездната двойка вече има три деца – синовете RZA (3 г.) и Riot Rose (2 г.), както и дъщеричката Rocki Irish, която се роди през септември миналата година. Дали свободната рокля е просто летен комфорт, или Риана отново ще изненада света, предстои да разберем.