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Тони Стораро проговори за гафовете на Емрах: Ако Емрах кихне, пак става новина

Тони Стораро проговори за гафовете на Емрах: Ако Емрах кихне, пак става новина

8 Юли, 2026 12:31 452 17

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  • порше-
  • созопол

Фолк звездата заяви, че не иска да оправдава действията на пълнолетен човек

Тони Стораро проговори за гафовете на Емрах: Ако Емрах кихне, пак става новина - 1
Снимка: Facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Човекът-глас Тони Стораро реши този път да проговори и да коментира скандала с Porsche-то на сина му Емрах в Стария Созопол.

Поп фолк легендата публикува извънредна и емоционална позиция в личния си профил във Фейсбук. Певецът защити честта на семейството, която дълги години градеше и обяви, че няма да позволи 35-годишната му кариера да бъде петнена, но бе категоричен, че наследникът му трябва да понесе цялата строгост на закона.

Старият Стораро все пак подчерта, че иска да няма двоен аршин и гафовете на неговия син да не се превръщат в извънредни новини, както се случва през последните години, а иска законът да е еднакъв за всички, независимо каква фамилия носят. Той уверява, че са водени сериозни разговори с Емрах за поведението му, а отговорността си остава негова като пълнолетен човек.

Ето и цялата позиция на Тони Стораро:

"Вчера от bTV са се свързали с моя PR, за да поискат коментар по случая с Емрах в Стария Созопол. Първата ми реакция беше да се запитам какво точно очакват от мен - публично да се скарам на сина си ли? Но след като вече съм потърсен, искам да кажа няколко думи.

Преди всичко - когато човек сгреши, трябва да понесе последствията. Емрах не се е опитал да се оправдава. Признал е още преди проверката на полицията, че е бил зад волана, ще му бъде съставен акт и ще си понесе санкцията. Така трябва да бъде.

От това, което всички видяхме и прочетохме, стана ясно, че на мястото не е имало забранителен знак или преграда. Това не оправдава случилото се и не отменя отговорността. Законът трябва да се спазва от всички.

Като баща никога не съм твърдял, че синът ми е безгрешен. Напротив - когато е допускал грешки, винаги сме говорили за тях вкъщи. Неведнъж съм коментирал по-темпераментния му характер и в интервюта, които съм давал по съвсем други поводи, защото винаги разговорът стига и до него. Емрах е приемал последствията от постъпките си, а аз винаги съм заставал зад това той да поеме своята отговорност. Така съм възпитавал децата си и вярвам, че това е правилният път.

Това, което не приемам, е друго. Разговорно казано - ако Емрах кихне, пак става новина. Ако допусне грешка, тя вече не е просто негова, а се превръща в тема за националните телевизии и повод да търсят мен за коментар. Повече от 35 години градя името си с труд, музика и уважение към публиката. Затова ми е тежко, когато при подобни ситуации неизменно се казва: „малкият син на Тони Стораро“, а от мен се очаква да давам обяснения за действията на един пълнолетен човек.

Не искам специално отношение. Не искам някой да оправдава Емрах или да бъде освободен от отговорност. Искам само едно - еднакъв аршин за всички. Защото съм убеден, че ако същата ситуация беше свързана с Иван, Стефан или Георги - с човек, който не носи известна фамилия, тя едва ли щеше да бъде водеща тема в националните новини, а още по-малко някой щеше да търси родителите му за коментар.

Всеки трябва да носи отговорност за собствените си действия. Но нека всички бъдат третирани по един и същи начин - независимо от това каква фамилия носят."


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Циганин да си

    11 0 Отговор
    в Боташландия!

    12:32 08.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 оня с коня

    6 0 Отговор
    измет

    12:34 08.07.2026

  • 4 Трябва

    5 0 Отговор
    и снимката му да налепят по стълбовете с "Те са между нас" !

    12:34 08.07.2026

  • 5 бай Кольо

    13 0 Отговор
    Самозабравили се м@нг@лY.

    12:35 08.07.2026

  • 6 по татово време тоя от гетото нямаше да

    4 1 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    Коментиран от #9, #10

    12:35 08.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тиква

    5 0 Отговор
    М а н г у с т и.

    12:35 08.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 по тошoво време

    11 0 Отговор

    До коментар #6 от "по татово време тоя от гетото нямаше да":

    тия нагли мaнгуcти щяха да бaчкат от тъмнo до тъмно в туxларнaта

    12:37 08.07.2026

  • 11 Дудов

    8 0 Отговор
    Цuганuнa винаги ще бъде цuгaнин.С пари или без - мaнrала си е такъв какъвто е

    12:37 08.07.2026

  • 12 Божеее

    7 0 Отговор
    Като баща си отговорен......първо за възпитанието. Не съм го възпитал аз или някой друг, затова отговорността, разбира се е ваша. второ, колко дни работа има този син, и откъде е намерил пари да купи автомобил и висок стандарт на живот.....може би пак с парите на тати. Е,кой, ако не тати да е отговорен. Вземи му играчките, спри му финансирането...и да видим какво може да работи и колко може да печели

    12:38 08.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Едно голямо

    1 0 Отговор
    💩 какво 💩 е, ако не мирише!? Колкото повече го ровиш повече мирише.

    12:50 08.07.2026

  • 15 Сори

    1 0 Отговор
    Самозбравили се cиганьори!

    12:51 08.07.2026

  • 16 Мескалероси

    1 0 Отговор
    А ако се оплескаш до ушите

    12:55 08.07.2026

  • 17 Много големи боклуци

    0 0 Отговор
    Наркодилъра и сутерньор защитава чаавето.

    12:57 08.07.2026