Тони Стораро проговори за гафовете на Емрах: Ако Емрах кихне, пак става новина

Човекът-глас Тони Стораро реши този път да проговори и да коментира скандала с Porsche-то на сина му Емрах в Стария Созопол.

Поп фолк легендата публикува извънредна и емоционална позиция в личния си профил във Фейсбук. Певецът защити честта на семейството, която дълги години градеше и обяви, че няма да позволи 35-годишната му кариера да бъде петнена, но бе категоричен, че наследникът му трябва да понесе цялата строгост на закона.

Старият Стораро все пак подчерта, че иска да няма двоен аршин и гафовете на неговия син да не се превръщат в извънредни новини, както се случва през последните години, а иска законът да е еднакъв за всички, независимо каква фамилия носят. Той уверява, че са водени сериозни разговори с Емрах за поведението му, а отговорността си остава негова като пълнолетен човек.

Ето и цялата позиция на Тони Стораро:

"Вчера от bTV са се свързали с моя PR, за да поискат коментар по случая с Емрах в Стария Созопол. Първата ми реакция беше да се запитам какво точно очакват от мен - публично да се скарам на сина си ли? Но след като вече съм потърсен, искам да кажа няколко думи.



Преди всичко - когато човек сгреши, трябва да понесе последствията. Емрах не се е опитал да се оправдава. Признал е още преди проверката на полицията, че е бил зад волана, ще му бъде съставен акт и ще си понесе санкцията. Така трябва да бъде.



От това, което всички видяхме и прочетохме, стана ясно, че на мястото не е имало забранителен знак или преграда. Това не оправдава случилото се и не отменя отговорността. Законът трябва да се спазва от всички.



Като баща никога не съм твърдял, че синът ми е безгрешен. Напротив - когато е допускал грешки, винаги сме говорили за тях вкъщи. Неведнъж съм коментирал по-темпераментния му характер и в интервюта, които съм давал по съвсем други поводи, защото винаги разговорът стига и до него. Емрах е приемал последствията от постъпките си, а аз винаги съм заставал зад това той да поеме своята отговорност. Така съм възпитавал децата си и вярвам, че това е правилният път.



Това, което не приемам, е друго. Разговорно казано - ако Емрах кихне, пак става новина. Ако допусне грешка, тя вече не е просто негова, а се превръща в тема за националните телевизии и повод да търсят мен за коментар. Повече от 35 години градя името си с труд, музика и уважение към публиката. Затова ми е тежко, когато при подобни ситуации неизменно се казва: „малкият син на Тони Стораро“, а от мен се очаква да давам обяснения за действията на един пълнолетен човек.



Не искам специално отношение. Не искам някой да оправдава Емрах или да бъде освободен от отговорност. Искам само едно - еднакъв аршин за всички. Защото съм убеден, че ако същата ситуация беше свързана с Иван, Стефан или Георги - с човек, който не носи известна фамилия, тя едва ли щеше да бъде водеща тема в националните новини, а още по-малко някой щеше да търси родителите му за коментар.



Всеки трябва да носи отговорност за собствените си действия. Но нека всички бъдат третирани по един и същи начин - независимо от това каква фамилия носят."