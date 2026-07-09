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След созополския скандал Емрах отиде в Турция

След созополския скандал Емрах отиде в Турция

9 Юли, 2026 12:13 974 20

  • емрах стораро-
  • турция-
  • созопол

На кадрите се вижда как Емрах да пие чай, седейки в заведение край морето

След созополския скандал Емрах отиде в Турция - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ден след като стана ясно, че е минал с луксозното си Porsche през пешеходната стара част на Созопол, Емрах Стораро отиде да разпуска в южната ни съседка, пише woman.bg. Това става ясно от сторитата, които споделя в социалните мрежи.

На кадрите се вижда как Емрах да пие чай, седейки в заведение край морето. На споделено от него видео пък се вижда как изпълнителят се разхожда с цигара в ръка, а след това изхвърля фаса на земята.

В събота автомобилът на Емрах бе заснет да преминава през старата част на Созопол, където е пешеходна зона.

"Първо - никъде не видях табела да пише, че не се минава оттам, после - и друга кола мина пред мен, затова реших, че може. Не съм карал бясно, дори давах път на хора, не съм забелязал да е забранено. Разбира се, и други коли имаше в момента на заснемането там, но са снимали само мен", оправда се звездният наследник.

Нарушението предизвика широк обществен отзвук и постави друг важен въпрос - дали изобщо Емрах е имал правото да шофира. Според изявление на МВР от септември 2025 г., когато е участвал в опасна гонка с колегата си Константин, книжката му е трябвало да бъде отнета, пише още България Днес. След това стана ясно, че е обжалвал.

На следващия ден след скандала общината монтира ограничителни колчета на входа на парка, които вече физически възпрепятстват навлизането на автомобили в пешеходната зона.

По последна информация акта за нарушението на Закона за движение по пътищата на Стораро ще бъде връчен в София, а не в Бургас. Малкият Стораро ще се върне в Созопол на 12 юли, когато има планирано участие в морския град.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 2 Отговор
    Тони Стораро се пазареше за 50 стотинки в заведението ми.Казал съм вече да не ги пускат.

    Коментиран от #3

    12:15 09.07.2026

  • 2 Умен

    12 1 Отговор
    Peзaцuте да се махот в турция

    12:16 09.07.2026

  • 3 честен ционист

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Позивна Моше както е тръгнало с тази инфлация, да не докара накрая лирата в твоето заведение.

    12:16 09.07.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    12 0 Отговор
    Аман от фесове и новини за глупостите им

    12:17 09.07.2026

  • 5 Дън Бай

    15 0 Отговор
    От какво да разпуска? Някой да не го е натегнал?

    Коментиран от #8

    12:18 09.07.2026

  • 6 Да да

    15 1 Отговор
    Те там много обичат турчеещи се cинги😅

    12:18 09.07.2026

  • 7 Хич

    12 0 Отговор
    да не се връща

    12:19 09.07.2026

  • 8 Сила

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дън Бай":

    Каналин Цолов му е натегнал муфата ...разширил го е !!!

    12:20 09.07.2026

  • 9 Григор

    11 0 Отговор
    Келеш! Защо ни занимавате с този? Какъв е той? Ама бил син на чалга-звезда. Голям праз! А може ли да се подписва? Това ли са значимите "личности" на България?! Много ме интересува какво е направил и къде е отишъл някакъв неграмотник!

    12:28 09.07.2026

  • 10 РОМСКИ НОМЕРА

    8 0 Отговор
    ТОВА ИЗЧЕЗВАНЕ ОТ БЪЛГАРИЯ Е НА БАЩАМУ НОМЕРА Ц.АКО БЕШИ ПО ВРЕМИ НА ДЯДО ТОДОР НЯМАШЕ ДАГО ИМА.

    12:29 09.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ей мисирки

    9 0 Отговор
    стига сте ни занимавали със тея мангасаря противни

    12:32 09.07.2026

  • 13 Велков

    6 0 Отговор
    И този е една звезда.... В Турция освен че ще го глобят и ще го... Бият(да уточня)

    12:34 09.07.2026

  • 14 За профилактика

    5 0 Отговор
    Дълбоко почистване на ауспуха.

    12:37 09.07.2026

  • 15 идиоти вън

    4 0 Отговор
    Абе колкото и луксозно да е опаковано едно ....о, то все си вони!

    12:39 09.07.2026

  • 16 На този БангаМанга

    2 0 Отговор
    нали му бяха взели книжката? Не бил видял табела? Ами той може ли да чете, се пита във въпроса? КАТ бързо да се самосезира!

    12:49 09.07.2026

  • 17 Гост

    0 0 Отговор
    Да, бе! Ей хора, тука нещо става! Този си е в София, камион 27 от Чистотата! Или има клонинг, или цепи времевото измерение!!!

    13:04 09.07.2026

  • 18 ОБЕКТИВНИЯ

    1 0 Отговор
    Нека и в Турция да се прави на тЕрикат като в България и да видим какво ще стане!

    13:07 09.07.2026

  • 19 Ами откъде да знае

    0 0 Отговор
    Човекът.....И след като няма забранителни знаци,откъде да знае човекът дали се минава или не,още повече,че и други минават оттам всекидневно.От града съм и знам.....Когато няма колчета и знаци,знсчи е позволено.....Особено ако някой не е местен откъде може да знае по дяволите.....Големите простотии в държавата ги коментирайте,а не глупостите

    13:08 09.07.2026

  • 20 Сбогом

    0 0 Отговор
    И да не се връща!

    13:28 09.07.2026