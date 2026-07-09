След созополския скандал Емрах отиде в Турция

Ден след като стана ясно, че е минал с луксозното си Porsche през пешеходната стара част на Созопол, Емрах Стораро отиде да разпуска в южната ни съседка, пише woman.bg. Това става ясно от сторитата, които споделя в социалните мрежи.
На кадрите се вижда как Емрах да пие чай, седейки в заведение край морето. На споделено от него видео пък се вижда как изпълнителят се разхожда с цигара в ръка, а след това изхвърля фаса на земята.
В събота автомобилът на Емрах бе заснет да преминава през старата част на Созопол, където е пешеходна зона.
"Първо - никъде не видях табела да пише, че не се минава оттам, после - и друга кола мина пред мен, затова реших, че може. Не съм карал бясно, дори давах път на хора, не съм забелязал да е забранено. Разбира се, и други коли имаше в момента на заснемането там, но са снимали само мен", оправда се звездният наследник.
Нарушението предизвика широк обществен отзвук и постави друг важен въпрос - дали изобщо Емрах е имал правото да шофира. Според изявление на МВР от септември 2025 г., когато е участвал в опасна гонка с колегата си Константин, книжката му е трябвало да бъде отнета, пише още България Днес. След това стана ясно, че е обжалвал.
На следващия ден след скандала общината монтира ограничителни колчета на входа на парка, които вече физически възпрепятстват навлизането на автомобили в пешеходната зона.
По последна информация акта за нарушението на Закона за движение по пътищата на Стораро ще бъде връчен в София, а не в Бургас. Малкият Стораро ще се върне в Созопол на 12 юли, когато има планирано участие в морския град.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3
12:15 09.07.2026
2 Умен
12:16 09.07.2026
3 честен ционист
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Позивна Моше както е тръгнало с тази инфлация, да не докара накрая лирата в твоето заведение.
12:16 09.07.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
12:17 09.07.2026
5 Дън Бай
Коментиран от #8
12:18 09.07.2026
6 Да да
12:18 09.07.2026
7 Хич
12:19 09.07.2026
8 Сила
До коментар #5 от "Дън Бай":Каналин Цолов му е натегнал муфата ...разширил го е !!!
12:20 09.07.2026
9 Григор
12:28 09.07.2026
10 РОМСКИ НОМЕРА
12:29 09.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ей мисирки
12:32 09.07.2026
13 Велков
12:34 09.07.2026
14 За профилактика
12:37 09.07.2026
15 идиоти вън
12:39 09.07.2026
16 На този БангаМанга
12:49 09.07.2026
17 Гост
13:04 09.07.2026
18 ОБЕКТИВНИЯ
13:07 09.07.2026
19 Ами откъде да знае
13:08 09.07.2026
20 Сбогом
13:28 09.07.2026