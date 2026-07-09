След созополския скандал Емрах отиде в Турция

Ден след като стана ясно, че е минал с луксозното си Porsche през пешеходната стара част на Созопол, Емрах Стораро отиде да разпуска в южната ни съседка, пише woman.bg. Това става ясно от сторитата, които споделя в социалните мрежи.

На кадрите се вижда как Емрах да пие чай, седейки в заведение край морето. На споделено от него видео пък се вижда как изпълнителят се разхожда с цигара в ръка, а след това изхвърля фаса на земята.

В събота автомобилът на Емрах бе заснет да преминава през старата част на Созопол, където е пешеходна зона.

"Първо - никъде не видях табела да пише, че не се минава оттам, после - и друга кола мина пред мен, затова реших, че може. Не съм карал бясно, дори давах път на хора, не съм забелязал да е забранено. Разбира се, и други коли имаше в момента на заснемането там, но са снимали само мен", оправда се звездният наследник.



Нарушението предизвика широк обществен отзвук и постави друг важен въпрос - дали изобщо Емрах е имал правото да шофира. Според изявление на МВР от септември 2025 г., когато е участвал в опасна гонка с колегата си Константин, книжката му е трябвало да бъде отнета, пише още България Днес. След това стана ясно, че е обжалвал.



На следващия ден след скандала общината монтира ограничителни колчета на входа на парка, които вече физически възпрепятстват навлизането на автомобили в пешеходната зона.



По последна информация акта за нарушението на Закона за движение по пътищата на Стораро ще бъде връчен в София, а не в Бургас. Малкият Стораро ще се върне в Созопол на 12 юли, когато има планирано участие в морския град.