Лили Колинс взриви Седмицата на висшата мода в Париж със скулптурна визия от Balenciaga

Актрисата Лили Колинс, по-известна като любимата на милиони пред екрана Емили Купър, направи забележителна поява по време на Седмицата на висшата мода в Париж. Звездата присъства на дългоочакваното ревю на Balenciaga, демонстрирайки визия, която е пълна противоположност на цветния и ексцентричен стил на нейната прочута екранна героиня.

За престижното модно събитие Лили Колинс заложи на изключително стилна и модерна скулптурна черна мини рокля, ушита по тялото. Смелият тоалет бе съчетан с дълги, драматични черни кожени ръкавици, стигащи над лактите, което придаде на визията ѝ класическо, но същевременно много бунтарско и висше модно излъчване. Световните модни критици веднага сравниха силуета ѝ с модерна, по-дръзка интерпретация на вечната Одри Хепбърн.

Визията ѝ бе перфектно завършена от нейната емблематична къса френска прическа тип „боб“ и изчистен грим. На първия ред Колинс бе забелязана в компанията на други холивудски и модни величия, сред които Деми Мур и актьора Хъдсън Уилямс. Самият Уилямс, който се появи в разкроен кафяв костюм, перфектно балансираше минималистичната, но изключително въздействаща черна визия на Лили.

Появата на Лили Колинс в Париж идва в изключително вълнуващ момент за феновете. Наскоро бе потвърдено, че хитовият сериал на Netflix „Емили в Париж“ официално ще приключи след предстоящия си шести сезон, чиито снимки в момента се провеждат в различни европейски локации. Актуалната поява на актрисата във френската столица доказва, че макар краят на сериала да наближава, Колинс остава абсолютна модна икона както на екрана, така и в реалния живот.