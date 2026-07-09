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Лили Колинс взриви Седмицата на висшата мода в Париж със скулптурна визия от Balenciaga

Лили Колинс взриви Седмицата на висшата мода в Париж със скулптурна визия от Balenciaga

9 Юли, 2026 13:44 718 0

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Звездата от "Емили в Париж" събра погледите на първия ред с черна мини рокля и драматични кожени ръкавици

Лили Колинс взриви Седмицата на висшата мода в Париж със скулптурна визия от Balenciaga - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актрисата Лили Колинс, по-известна като любимата на милиони пред екрана Емили Купър, направи забележителна поява по време на Седмицата на висшата мода в Париж. Звездата присъства на дългоочакваното ревю на Balenciaga, демонстрирайки визия, която е пълна противоположност на цветния и ексцентричен стил на нейната прочута екранна героиня.

За престижното модно събитие Лили Колинс заложи на изключително стилна и модерна скулптурна черна мини рокля, ушита по тялото. Смелият тоалет бе съчетан с дълги, драматични черни кожени ръкавици, стигащи над лактите, което придаде на визията ѝ класическо, но същевременно много бунтарско и висше модно излъчване. Световните модни критици веднага сравниха силуета ѝ с модерна, по-дръзка интерпретация на вечната Одри Хепбърн.

Визията ѝ бе перфектно завършена от нейната емблематична къса френска прическа тип „боб“ и изчистен грим. На първия ред Колинс бе забелязана в компанията на други холивудски и модни величия, сред които Деми Мур и актьора Хъдсън Уилямс. Самият Уилямс, който се появи в разкроен кафяв костюм, перфектно балансираше минималистичната, но изключително въздействаща черна визия на Лили.


Появата на Лили Колинс в Париж идва в изключително вълнуващ момент за феновете. Наскоро бе потвърдено, че хитовият сериал на Netflix „Емили в Париж“ официално ще приключи след предстоящия си шести сезон, чиито снимки в момента се провеждат в различни европейски локации. Актуалната поява на актрисата във френската столица доказва, че макар краят на сериала да наближава, Колинс остава абсолютна модна икона както на екрана, така и в реалния живот.


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