Модна икона на 64 г.: Деми Мур завладя Париж под ръка с дъщеря си Талула Уилис

64-годишната холивудска легенда Деми Мур и нейната 32-годишна дъщеря Талула Уилис направиха фурор по време на Седмицата на висшата мода в Париж. Двете дами пристигнаха хванати за ръка за дългоочакваното ревю на френската модна къща Balenciaga, където заеха местата си на първия ред сред куп други световни знаменитости.

Дръзка елегантност и обемни силуети

Въпреки горещата вълна във френската столица, Деми Мур заложи на изискан изцяло черен ансамбъл от круизната колекция на бранда за следващия сезон. Визията ѝ, стилизирана от дългогодишния ѝ приятел Брад Горески, включваше:

Обемна черна риза с дълги ръкави

Дълга пола тип „русалка“ с драматичен долен подгъв

Тъмни слънчеви очила и извита черна чанта

Яркозелени обувки на висок ток, кореспондиращи с цветните ленти на ръкава ѝ

Талула Уилис, която Деми споделя с бившия си съпруг Брус Уилис, допълни майка си с координирана визия в летни цветове. Тя се появи с широка кремава блуза и обемна зелена пола с висока талия и балонен ефект.

Голямото завръщане на висшата мода

Появата на Деми и Талула съвпадна с исторически момент за марката Balenciaga, тъй като ревюто представи първата кутюр колекция под ръководството на новия творчески директор Пиерпаоло Пичоли. На подиума се завърна и супермоделът Джиджи Хадид, която дефилира за първи път в кутюр ревю от четири години насам.

С това си появяване Деми Мур за пореден път доказа статута си на неостаряваща модна икона, привличайки стотици фотографи пред входа на събитието.