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Модна икона на 64 г.: Деми Мур завладя Париж под ръка с дъщеря си Талула Уилис

Модна икона на 64 г.: Деми Мур завладя Париж под ръка с дъщеря си Талула Уилис

10 Юли, 2026 11:44 941 6

  • деми мур-
  • талула уилис-
  • париж

Двете дами демонстрираха перфектно координиран стил и обемни силуети на ревюто на Balenciaga във френската столица

Модна икона на 64 г.: Деми Мур завладя Париж под ръка с дъщеря си Талула Уилис - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

64-годишната холивудска легенда Деми Мур и нейната 32-годишна дъщеря Талула Уилис направиха фурор по време на Седмицата на висшата мода в Париж. Двете дами пристигнаха хванати за ръка за дългоочакваното ревю на френската модна къща Balenciaga, където заеха местата си на първия ред сред куп други световни знаменитости.

Дръзка елегантност и обемни силуети

Въпреки горещата вълна във френската столица, Деми Мур заложи на изискан изцяло черен ансамбъл от круизната колекция на бранда за следващия сезон. Визията ѝ, стилизирана от дългогодишния ѝ приятел Брад Горески, включваше:

  • Обемна черна риза с дълги ръкави
  • Дълга пола тип „русалка“ с драматичен долен подгъв
  • Тъмни слънчеви очила и извита черна чанта
  • Яркозелени обувки на висок ток, кореспондиращи с цветните ленти на ръкава ѝ

Талула Уилис, която Деми споделя с бившия си съпруг Брус Уилис, допълни майка си с координирана визия в летни цветове. Тя се появи с широка кремава блуза и обемна зелена пола с висока талия и балонен ефект.

Голямото завръщане на висшата мода

Появата на Деми и Талула съвпадна с исторически момент за марката Balenciaga, тъй като ревюто представи първата кутюр колекция под ръководството на новия творчески директор Пиерпаоло Пичоли. На подиума се завърна и супермоделът Джиджи Хадид, която дефилира за първи път в кутюр ревю от четири години насам.

С това си появяване Деми Мур за пореден път доказа статута си на неостаряваща модна икона, привличайки стотици фотографи пред входа на събитието.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Де го дъртия демент, бре?

    3 4 Отговор
    Да не е дуxнал cвещите?

    11:46 10.07.2026

  • 2 Пич

    6 0 Отговор
    Съгласен съм - вече е дърта като икона!!!

    Коментиран от #4

    11:52 10.07.2026

  • 3 Соваж бейби

    7 0 Отговор
    Малко силно заглавие завладя Париж още повече пък дъщерята и много лош вкус за облекло .

    11:58 10.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пич

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Добре! Съгласен съм, че изказването ти е по точно!

    12:03 10.07.2026

  • 6 Цъцъ

    5 0 Отговор
    Черно расо Баленсиага не е много удачно да се рекламира в тая жега😅

    12:28 10.07.2026