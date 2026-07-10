Модна икона на 64 г.: Деми Мур завладя Париж под ръка с дъщеря си Талула Уилис

64-годишната холивудска легенда Деми Мур и нейната 32-годишна дъщеря Талула Уилис направиха фурор по време на Седмицата на висшата мода в Париж. Двете дами пристигнаха хванати за ръка за дългоочакваното ревю на френската модна къща Balenciaga, където заеха местата си на първия ред сред куп други световни знаменитости.
Дръзка елегантност и обемни силуети
Въпреки горещата вълна във френската столица, Деми Мур заложи на изискан изцяло черен ансамбъл от круизната колекция на бранда за следващия сезон. Визията ѝ, стилизирана от дългогодишния ѝ приятел Брад Горески, включваше:
- Обемна черна риза с дълги ръкави
- Дълга пола тип „русалка“ с драматичен долен подгъв
- Тъмни слънчеви очила и извита черна чанта
- Яркозелени обувки на висок ток, кореспондиращи с цветните ленти на ръкава ѝ
Талула Уилис, която Деми споделя с бившия си съпруг Брус Уилис, допълни майка си с координирана визия в летни цветове. Тя се появи с широка кремава блуза и обемна зелена пола с висока талия и балонен ефект.
Голямото завръщане на висшата мода
Появата на Деми и Талула съвпадна с исторически момент за марката Balenciaga, тъй като ревюто представи първата кутюр колекция под ръководството на новия творчески директор Пиерпаоло Пичоли. На подиума се завърна и супермоделът Джиджи Хадид, която дефилира за първи път в кутюр ревю от четири години насам.
С това си появяване Деми Мур за пореден път доказа статута си на неостаряваща модна икона, привличайки стотици фотографи пред входа на събитието.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Де го дъртия демент, бре?
11:46 10.07.2026
2 Пич
Коментиран от #4
11:52 10.07.2026
3 Соваж бейби
11:58 10.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Пич
До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Добре! Съгласен съм, че изказването ти е по точно!
12:03 10.07.2026
6 Цъцъ
12:28 10.07.2026