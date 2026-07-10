56-годишната Дженифър Лопес взриви Париж с дръзка „гола“ рокля с кристали (СНИМКА)

Поп иконата прикова всички погледи на Седмицата на висшата мода във Франция, демонстрирайки зашеметяваща форма в изцяло прозрачен тоалет на дизайнерката Селия Критариоти.

Латино дивата Дженифър Лопес за пореден път доказа статута си на абсолютна модна икона, след като се появи с една от най-предизвикателните си визии до момента в Париж. На 56-годишна възраст певицата и актриса буквално спря дъха на присъстващите по време на дефилето на Celia Kritharioti за сезон Есен/Зима 2026/2027 в рамките на Седмицата на висшата мода.

Световните светски издания и социалните мрежи са залети от кадри на Лопес, която изглеждаше като „истинска кралица на леда“. Звездата се разходи пред фотографите в зашеметяваща, дълга до земята прозрачна рокля, изработена от фина мрежа и покрита с хиляди преливащи се иридесцентни кристали и пайети. Тоалетът се отличава с изключително дълбоко деколте, тънки презрамки и силует тип „русалка“, който подчертаваше безупречните ѝ извивки. Под прозрачния блясък дискретно се виждаше нежна розова дантела.

За да завърши грандиозната си поява, изпълнителката на „On the Floor“ бе съчетала роклята с обемно бяло боа от пера, паднало небрежно около лактите ѝ, малък бял клъч и сребристи обувки на масивна платформа. Гримът ѝ също бе съобразен с мразовитата естетика – бляскави сенки в нюанси на светлосиньо и лавандула, съчетани с обемна прическа в стил 90-те години.

Това не е единствената провокация от страна на Джей Ло по време на модния ѝ престой във френската столица. Само ден по-рано тя събра погледите на ревюто на Zuhair Murad, появявайки се с бяло сако с дълбоко деколте без нищо отдолу и напълно прозрачна мрежеста пола.

Въпреки динамичните промени в личния ѝ живот през последните години, Лопес ясно заявява, че в момента се намира в своята „щастлива ера“, чувства се свободна и независима, а модното ѝ присъствие в Париж е категоричното доказателство за това.