56-годишната Дженифър Лопес взриви Париж с дръзка „гола“ рокля с кристали (СНИМКА)

Поп иконата прикова всички погледи на Седмицата на висшата мода във Франция, демонстрирайки зашеметяваща форма в изцяло прозрачен тоалет на дизайнерката Селия Критариоти.
Латино дивата Дженифър Лопес за пореден път доказа статута си на абсолютна модна икона, след като се появи с една от най-предизвикателните си визии до момента в Париж. На 56-годишна възраст певицата и актриса буквално спря дъха на присъстващите по време на дефилето на Celia Kritharioti за сезон Есен/Зима 2026/2027 в рамките на Седмицата на висшата мода.
Световните светски издания и социалните мрежи са залети от кадри на Лопес, която изглеждаше като „истинска кралица на леда“. Звездата се разходи пред фотографите в зашеметяваща, дълга до земята прозрачна рокля, изработена от фина мрежа и покрита с хиляди преливащи се иридесцентни кристали и пайети. Тоалетът се отличава с изключително дълбоко деколте, тънки презрамки и силует тип „русалка“, който подчертаваше безупречните ѝ извивки. Под прозрачния блясък дискретно се виждаше нежна розова дантела.
За да завърши грандиозната си поява, изпълнителката на „On the Floor“ бе съчетала роклята с обемно бяло боа от пера, паднало небрежно около лактите ѝ, малък бял клъч и сребристи обувки на масивна платформа. Гримът ѝ също бе съобразен с мразовитата естетика – бляскави сенки в нюанси на светлосиньо и лавандула, съчетани с обемна прическа в стил 90-те години.
Това не е единствената провокация от страна на Джей Ло по време на модния ѝ престой във френската столица. Само ден по-рано тя събра погледите на ревюто на Zuhair Murad, появявайки се с бяло сако с дълбоко деколте без нищо отдолу и напълно прозрачна мрежеста пола.
Въпреки динамичните промени в личния ѝ живот през последните години, Лопес ясно заявява, че в момента се намира в своята „щастлива ера“, чувства се свободна и независима, а модното ѝ присъствие в Париж е категоричното доказателство за това.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Епа яко
08:47 10.07.2026
2 в кратце
08:47 10.07.2026
3 Без име
08:50 10.07.2026
4 чистач на кенефи
08:50 10.07.2026
5 Мануил
08:54 10.07.2026
6 в кратце
08:59 10.07.2026
7 Анита ескорт топмодел счетоводство русия
09:09 10.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
09:12 10.07.2026
10 МЕРАКА
Коментиран от #11
09:18 10.07.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #10 от "МЕРАКА":Всяка баба може да имитира оргазъм, ама няма дядо който може да имитира ерекция❗
09:22 10.07.2026
12 въпросче
09:37 10.07.2026
13 Цензура
09:44 10.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ?????
Колкото и да се опитват да преборят биологията не става.
Колкото и да е гримирана и оперирана все е тая - могат да я пожелаят само геронтофили и ловци на богатства.
09:52 10.07.2026
16 тез мароканските скакалци
Лупас взриви пълнежа на писарката с дръзка „гола“ рокля
09:53 10.07.2026