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56-годишната Дженифър Лопес взриви Париж с дръзка „гола“ рокля с кристали (СНИМКА)

56-годишната Дженифър Лопес взриви Париж с дръзка „гола“ рокля с кристали (СНИМКА)

10 Юли, 2026 08:44 1 700 16

  • дженифър лопес-
  • седмицата на модата-
  • париж-
  • рокля

Тоалетът се отличава с изключително дълбоко деколте, тънки презрамки и силует тип „русалка“

56-годишната Дженифър Лопес взриви Париж с дръзка „гола“ рокля с кристали (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Поп иконата прикова всички погледи на Седмицата на висшата мода във Франция, демонстрирайки зашеметяваща форма в изцяло прозрачен тоалет на дизайнерката Селия Критариоти.

Латино дивата Дженифър Лопес за пореден път доказа статута си на абсолютна модна икона, след като се появи с една от най-предизвикателните си визии до момента в Париж. На 56-годишна възраст певицата и актриса буквално спря дъха на присъстващите по време на дефилето на Celia Kritharioti за сезон Есен/Зима 2026/2027 в рамките на Седмицата на висшата мода.

Световните светски издания и социалните мрежи са залети от кадри на Лопес, която изглеждаше като „истинска кралица на леда“. Звездата се разходи пред фотографите в зашеметяваща, дълга до земята прозрачна рокля, изработена от фина мрежа и покрита с хиляди преливащи се иридесцентни кристали и пайети. Тоалетът се отличава с изключително дълбоко деколте, тънки презрамки и силует тип „русалка“, който подчертаваше безупречните ѝ извивки. Под прозрачния блясък дискретно се виждаше нежна розова дантела.

За да завърши грандиозната си поява, изпълнителката на „On the Floor“ бе съчетала роклята с обемно бяло боа от пера, паднало небрежно около лактите ѝ, малък бял клъч и сребристи обувки на масивна платформа. Гримът ѝ също бе съобразен с мразовитата естетика – бляскави сенки в нюанси на светлосиньо и лавандула, съчетани с обемна прическа в стил 90-те години.


Това не е единствената провокация от страна на Джей Ло по време на модния ѝ престой във френската столица. Само ден по-рано тя събра погледите на ревюто на Zuhair Murad, появявайки се с бяло сако с дълбоко деколте без нищо отдолу и напълно прозрачна мрежеста пола.


Въпреки динамичните промени в личния ѝ живот през последните години, Лопес ясно заявява, че в момента се намира в своята „щастлива ера“, чувства се свободна и независима, а модното ѝ присъствие в Париж е категоричното доказателство за това.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Епа яко

    8 0 Отговор
    Удобна е за работа! Само вдигаш кристалите, и разтваряш краката...

    08:47 10.07.2026

  • 2 в кратце

    9 0 Отговор
    „гола“ рокля с кристали..... РОКЛЯТА НЕ Е ГОЛА,ГОЛА Е Дженифър Лопес. Роклята не може да е гола,защото няма тяло.

    08:47 10.07.2026

  • 3 Без име

    8 0 Отговор
    Снимана отдалеч изглежда добре. Отблизо лъсват отчаяните опити да върне годините назад.

    08:50 10.07.2026

  • 4 чистач на кенефи

    9 0 Отговор
    Доста лачено лелче, но май няма кандидати. Или поне тези, които тя иска, те не я искат. А тези които я искат, тя не ги иска. Не е лесно нито за бедни, нито за богати.

    08:50 10.07.2026

  • 5 Мануил

    4 2 Отговор
    Джени е много красива сладурана!

    08:54 10.07.2026

  • 6 в кратце

    4 0 Отговор
    Силует тип "русалка" означава,че от талията нагоре Дженифър трябва да е чисто гола.

    08:59 10.07.2026

  • 7 Анита ескорт топмодел счетоводство русия

    1 0 Отговор
    Няма ли някой да ме заведе на почивка 🤣🥳

    09:09 10.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор
    Гравитацията си казва думата❗

    09:12 10.07.2026

  • 10 МЕРАКА

    5 0 Отговор
    ДРЪТА, ДРЪТА,....АМА СИ САКА .....ЧЕШАНИЕ........

    Коментиран от #11

    09:18 10.07.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "МЕРАКА":

    Всяка баба може да имитира оргазъм, ама няма дядо който може да имитира ерекция❗

    09:22 10.07.2026

  • 12 въпросче

    2 0 Отговор
    След като мацата е взривила Парижа,Ла Тур Ефель падна ли е от стола си?!

    09:37 10.07.2026

  • 13 Цензура

    2 0 Отговор
    Няма снимка от към главното Дъ.

    09:44 10.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ?????

    1 2 Отговор
    Уф.
    Колкото и да се опитват да преборят биологията не става.
    Колкото и да е гримирана и оперирана все е тая - могат да я пожелаят само геронтофили и ловци на богатства.

    09:52 10.07.2026

  • 16 тез мароканските скакалци

    2 1 Отговор
    не взривиха ли Париж снищи с дръзки вандалски прояви след загубата на мароко

    Лупас взриви пълнежа на писарката с дръзка „гола“ рокля

    09:53 10.07.2026