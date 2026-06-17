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Пуснаха нов трейлър за „Шрек 5“ (ВИДЕО)

Пуснаха нов трейлър за „Шрек 5“ (ВИДЕО)

17 Юни, 2026 07:40 595 3

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  • филм

В новия филм Магарето и семейството му ще пътуват до една вълшебна земя „далеч, далеч“

Пуснаха нов трейлър за „Шрек 5“ (ВИДЕО) - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Трейлърът показва за първи път порасналите синове на Фиона и Шрек, Фъргъс и Фаркъл. В новия филм Магарето и семейството му ще пътуват до една вълшебна земя „далеч, далеч“. Филмът ще излезе на 30 юни 2027 г.

Еди Мърфи ще се завърне като Магарето. Майк Майърс отново ще озвучи Шрек, а Камерън Диас ще играе Фиона. Зендая се присъедини към актьорския състав като Фелисия, дъщерята на огърите. Комикът Марчело Ернандес и актьорът Скайлър Джисондо ще озвучат братята на героя, Фъргъс и Фаркъл.

Първият официален трейлър за „Шрек 5“ беше пуснат през февруари 2025 г. Феновете на поредицата критикуваха трейлъра в социалните мрежи заради новите дизайни на добре познатите герои. Те бяха особено обезпокоени от външния вид на Шрек. В новият трейлър се забелязва промяна във външния вид на огъра. В клипа той изглежда повече като в предишните части. Четирите филма за Шрек са събрали 2,9 милиарда долара в световния боксофис.

„Шрек“ се превърна и в глобално концертно шоу, бродуейски мюзикъл и популярна тема за атракции в парковете на Universal Studios по целия свят. Оригиналният филм от 2001 г. спечели първата награда „Оскар“ за най-добър анимационен филм.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хе хей

    1 0 Отговор
    Дибелото Фънки е тука

    08:26 17.06.2026

  • 3 в кратце

    1 0 Отговор
    На тази снимка,на Шрек-Щрак като че ли има в себе си,сложили са му женски хормони.

    08:30 17.06.2026