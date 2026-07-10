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Звезда от Stranger Things обясни защо изостави социалните мрежи

Звезда от Stranger Things обясни защо изостави социалните мрежи

10 Юли, 2026 08:13 824 4

  • мили боби браун-
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Мили Боби Браун вече не вижда смисъл в платформите и поверява профилите си на своя екип в името на психичното си здраве

Звезда от Stranger Things обясни защо изостави социалните мрежи - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Британската актриса Мили Боби Браун, която придоби световна слава с ролята си на Единадесет (Eleven) в хитовия сериал на Netflix Stranger Things, взе радикално решение за своето дигитално присъствие. Тя сподели публично, че е преустановила личното използване на социалните мрежи, тъй като те вече не ѝ носят стойност и вредят на емоционалното ѝ състояние.

Защо актрисата взе това решение?

  • Защита на психичното здраве: Звездата сподели, че постоянният натиск и онлайн коментарите се отразяват негативно на нейното благополучие.
  • Липса на смисъл: Браун признава, че вече не вижда реална полза или смисъл в това лично да поддържа профилите си.
  • Онлайн тормоз: През годините тя редовно бе обект на засилен медиен интерес и неуместни коментари от страна на потребители в мрежата.

Какво се случва с профилите ѝ сега?

  • Пълно делегиране: Официалните профили на актрисата в социалните мрежи не са изтрити, но са изцяло преотстъпени на нейния мениджърски екип.
  • Бизнес комуникация: Всички бъдещи публикации ще бъдат контролирани от професионалисти и ще се използват единствено за промотиране на филмовите ѝ проекти и нейната козметична марка.
  • Лична изолация от мрежата: Самата Мили Боби Браун няма директен достъп до приложенията на телефона си, за да избегне изкушението да чете мненията на непознати.

С тази стъпка младата актриса се присъединява към дългия списък от Холивудски знаменитости, които избират реалния живот и спокойствието пред токсичната среда на интернет платформите.


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