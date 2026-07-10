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Белослава на 52 г.: Гласът, който превърна финеса в запазена марка

Белослава на 52 г.: Гласът, който превърна финеса в запазена марка

10 Юли, 2026 11:15 448 6

  • белослава-
  • рожден ден

Вижте любопитни подробности от биографията на певицата

Белослава на 52 г.: Гласът, който превърна финеса в запазена марка - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Белослава празнува рожден ден днес. Една от любимите певици в българската поп, соул и джаз сцена е родена на 10 юли 1974 г. в София и днес навършва 52 години.

Белослава Бориславова Йонова израства в артистична среда. Тя е дъщеря на актрисата Анета Сотирова, а музиката влиза рано в живота ѝ — още като дете пее и свири на пиано, а повече от десет години е част от Детския радиохор на Българското национално радио. По-късно завършва поп и джаз пеене в Държавната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, в класа на проф. Найден Андреев, а преди това заминава за Лос Анджелис, където учи рекламна фотография.

Кариерата ѝ започва в края на 90-те години, когато сформира групата „Трип“. Постепенно Белослава изгражда собствен музикален почерк — елегантна смесица от поп, соул, джаз и фънк, която я отличава от масовата сцена и ѝ носи вярна публика. Гласът ѝ, меката фраза и характерното ѝ сценично присъствие я превръщат в едно от имената, свързвани с по-интимното и стилно звучене в българската популярна музика.

Сред най-познатите ѝ песни са „Слушай ме“, „Между две луни“, „Да“, „Искам с теб“, „Празен поглед“, „Всяка година по същото време“ и „Моята музика“. Тя е сред изпълнителите, които успяват да останат актуални без шумна публичност, залагайки повече на музикалната идентичност, концертите и близкия контакт с публиката.

През годините Белослава работи с някои от най-силните имена в българската музика. Особено разпознаваеми са сценичните ѝ партньорства с Живко Петров и неговото трио JP3, с които продължава да изнася концерти пред публика в България и извън страната. През 2026 г. тя е обявена и за концерт във Варна заедно с Живко Петров трио, което показва, че певицата остава активна на сцената и продължава да поддържа връзката си с феновете чрез живи участия.

Белослава е и сред артистите, които често са определяни не просто като певци, а като създатели на атмосфера. Музиката ѝ не разчита на ефектна провокация, а на настроение, финес и личен почерк. Тя успя да наложи стил, който стои еднакво естествено както в клубна среда, така и на голяма сцена.

Освен с музиката, Белослава години наред беше свързвана и с бутиковия хотел и ресторант „Виларте“ в Лозенец, който развиваше заедно със съпруга си — художника Евгени Йонов. Комплексът, разположен в южното Черноморие, се появява на туристическата карта през 2008 г. и бързо се превръща в място с артистична атмосфера, средиземноморски дух и подчертано лично отношение към детайла. Според публикация на Forbes България Евгени Йонов поемал ремонтните дейности и техническата поддръжка, а Белослава отговаряла за декорацията, работата с персонала, гостите и менюто. Кулинарията била нейна страст, а идеята за „малък, вкусен ресторант“ — дългогодишна нейна мечта.

„Виларте“ е описван като двуетажен бутиков хотел в средиземноморски стил, разположен на площ от около 4 декара, със собствена овощна градина, маслинови насаждения и лозе. Ресторантът към комплекса е представян като гурме място с уютен интериор, съобразен с природната среда около хотела, и кухня, насочена към ценителите на добрата храна.
През 2023 г. в медиите се появиха информации, че Белослава и Евгени Йонов са продали хотела с прилежащия към него ресторант. Според публикации сделката е била за около 7 млн. лева, а купувачът — украински бизнесмен. Тези данни бяха отразени в няколко издания, но самата певица рядко коментира публично бизнес решенията си, като през годините предпочита фокусът да остава върху музиката ѝ.

Личният ѝ и професионален път я превръщат в част от поколението български изпълнители, които промениха звученето на родната поп музика след 90-те години. Белослава остана вярна на своята линия — мелодична, градска, чувствена и далеч от еднодневните тенденции.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Наздраве!

    8 0 Отговор
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    11:29 10.07.2026

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    И Зеленски е фен на Бело. Слава!

    11:34 10.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тoзи cайт peкламиpa

    2 0 Отговор
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    11:43 10.07.2026

  • 5 Баро Киро

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    11:46 10.07.2026

  • 6 павела митова

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    11:48 10.07.2026