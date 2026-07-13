"Майкъл" е първият биографичен филм с приходи над 1 милиард долара

Биографичният филм „Майкъл“ премина границата от 1 млрд. долара приходи от кинопрожекции в световен мащаб и стана първата биографична продукция, достигнала този резултат.

Филмът за Майкъл Джексън е реализирал 629,8 млн. долара на международните пазари и 371,8 млн. долара в Северна Америка. Общите му приходи възлизат на 1,001 млрд. долара.

Въпреки публичните спорове около продукцията и преобладаващо негативните оценки на част от критиката, „Майкъл“ надхвърли предварителните очаквания след премиерата си през април. Филмът стартира с 97 млн. долара в Северна Америка и 217 млн. долара в световен мащаб.

С този резултат продукцията подобри рекорда за най-силен дебютен уикенд на музикален биографичен филм, поставен от „Straight Outta Compton“ през 2015 г. с 60 млн. долара. Положителните реакции сред зрителите и повторните посещения в киносалоните помогнаха на „Майкъл“ да запази силните си позиции през активния летен сезон.

Филмът вече е най-касовият музикален биографичен проект в историята, след като изпревари „Бохемска рапсодия“ от 2018 г., който приключи разпространението си с 911 млн. долара в световния боксофис.

„Майкъл“ се превърна и в най-печелившия филм, посветен на реална личност, като задмина „Опенхаймер“ от 2023 г. с приходи от 975 млн. долара.

Продукцията е и най-успешното заглавие в историята на Lionsgate, както и първият филм на студиото, достигнал приходи от 1 млрд. долара. Досега най-касовите заглавия на компанията бяха „Игрите на глада: Възпламеняване“ от 2013 г. с 865 млн. долара и „Здрач: Зазоряване – част 2“ от 2012 г. с 850 млн. долара.

Lionsgate продуцира „Майкъл“ и отговаря за разпространението му в Северна Америка, а Universal пое международното разпространение.

„Публиката прие филма още от самото начало и го превърна в своеобразен културен феномен в киносалоните по света“, заяви председателят на Lionsgate Motion Picture Group Адам Фогелсън.

По думите му интересът към продукцията потвърждава трайната популярност на Майкъл Джексън и показва, че традиционното киноразпространение продължава да има силни позиции.

До момента само още един филм е преминал границата от 1 млрд. долара през 2026 г. Това е анимационната продукция на Universal „The Super Mario Galaxy Movie“, която е реализирала 1,008 млрд. долара.

„Играта на играчките 5“ на Disney е натрупал 879,1 млн. долара и се очаква да стане третият филм през годината, достигнал приходи от 1 млрд. долара.

Режисьор на „Майкъл“ е Антоан Фукуа. Филмът проследява пътя на изпълнителя от участието му в групата Jackson 5 до утвърждаването му като Краля на попа. Главната роля се изпълнява от Джаафар Джексън, племенник на певеца, за когото това е актьорски дебют. Колман Доминго и Ния Лонг играят родителите на Майкъл Джексън, Джо и Катрин Джексън.

Очаква се Lionsgate да одобри създаването на поне още един филм, посветен на живота на музиканта.

„Достигането на този изключителен резултат от 1 млрд. долара е признание за усилията на продуцентите, актьорите, екипа и партньорите, работили по филма“, заяви Фукуа.

Режисьорът благодари на зрителите по света, които са подкрепили продукцията, и определи резултата като доказателство за способността на киното да достига до различни поколения и култури.