Огромната шапка на Джей Ло възмути зрителите на Уимбълдън (СНИМКИ)

Дженифър Лопес беше сред звездните гости на финала при мъжете на тенис турнира „Уимбълдън“ в Лондон в неделя, където привлече вниманието с екстравагантна сламена шапка с голяма периферия.

56-годишната певица и актриса се появи на трибуните с аксесоара, който заемаше значително пространство около мястото ѝ и я отделяше от седящите наблизо Том Хидълстън и Джафар Джексън.

Сред останалите известни гости бяха актьорът Андрю Гарфийлд, който беше на реда пред Лопес, както и Синтия Ериво. Звездата от „Злосторница“ на моменти оставаше почти скрита зад шапката, преди Джей Ло да се сети да я свали.

Let's get loud for Jennifer Lopez' hat at Wimbledon.👒 She made her own shade as she watched the Gentlemen's Singles Final in London. pic.twitter.com/rWHBuvQ0HB — E! News (@enews) July 12, 2026

Визията на изпълнителката предизвика разнопосочни реакции в социалните мрежи. Част от потребителите определиха избора ѝ като стилен, докато други го разкритикуваха като неподходящ за място с ограничено пространство и потенциално пречещ на видимостта на останалите зрители.

Was Jennifer Lopez wrong to wear a giant hat at Wimbledon? https://t.co/vPdsSKjaST pic.twitter.com/6OzNJNVYqT — New York Post (@nypost) July 13, 2026

На няколко места от нея беше настанен 29-годишният Джафар Джексън, който присъства на мача с приятелката си, певицата Мади Симпсън. Появата му на турнира идва малко след като биографичният филм „Майкъл“, в който той изпълнява главната роля, премина границата от 1 млрд. долара приходи в световния боксофис.

Според данните, цитирани от Variety, продукцията е реализирала 371,8 млн. долара в Северна Америка и 629,8 млн. долара на международните пазари, с което общите приходи достигат 1,001 млрд. долара.