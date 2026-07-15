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Огромната шапка на Джей Ло възмути зрителите на Уимбълдън (СНИМКИ)

Огромната шапка на Джей Ло възмути зрителите на Уимбълдън (СНИМКИ)

15 Юли, 2026 12:31 473 4

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Поп дивата се появи на финала на тенис турнира с екстравагантна шапка, която скри видимостта на звездите, седнали поркай нея

Огромната шапка на Джей Ло възмути зрителите на Уимбълдън (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Дженифър Лопес беше сред звездните гости на финала при мъжете на тенис турнира „Уимбълдън“ в Лондон в неделя, където привлече вниманието с екстравагантна сламена шапка с голяма периферия.

56-годишната певица и актриса се появи на трибуните с аксесоара, който заемаше значително пространство около мястото ѝ и я отделяше от седящите наблизо Том Хидълстън и Джафар Джексън.

Сред останалите известни гости бяха актьорът Андрю Гарфийлд, който беше на реда пред Лопес, както и Синтия Ериво. Звездата от „Злосторница“ на моменти оставаше почти скрита зад шапката, преди Джей Ло да се сети да я свали.

Визията на изпълнителката предизвика разнопосочни реакции в социалните мрежи. Част от потребителите определиха избора ѝ като стилен, докато други го разкритикуваха като неподходящ за място с ограничено пространство и потенциално пречещ на видимостта на останалите зрители.

На няколко места от нея беше настанен 29-годишният Джафар Джексън, който присъства на мача с приятелката си, певицата Мади Симпсън. Появата му на турнира идва малко след като биографичният филм „Майкъл“, в който той изпълнява главната роля, премина границата от 1 млрд. долара приходи в световния боксофис.

Според данните, цитирани от Variety, продукцията е реализирала 371,8 млн. долара в Северна Америка и 629,8 млн. долара на международните пазари, с което общите приходи достигат 1,001 млрд. долара.


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  • 1 Ами

    1 0 Отговор
    Много удобно! Поднасяш подаръка под периферията, и никой нищо не вижда. Ако й не изплюе, загадката съвсем ще ги побърка.

    12:36 15.07.2026

  • 2 Физиотерапевт

    2 0 Отговор
    Голяма шапка-голяма питка!

    12:38 15.07.2026

  • 3 Село

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    Тъпото латино си е тъпо, дори когато си показва голотиите в Холивуд

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  • 4 Директора👨‍✈️

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