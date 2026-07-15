Зендая разпери ангелски криле на премиерата на "Одисея" в Ню Йорк (СНИМКИ)

Зендая беше сред най-забележимите гости на премиерата на „Одисея“ в Ню Йорк, където се появи с впечатляваща бяла рокля и декоративни ангелски крила.

Актрисата присъства на събитието във вторник вечер, облечена в дълга рокля без презрамки в цвят слонова кост на модната къща Matières Fécales. Моделът беше с дълбоко деколте, висока цепка и детайли от пера.

Визията включваше и дълъг шлейф, както и големи крила от пера, които се простираха отвъд раменете ѝ и се превърнаха в основен акцент на червения килим.

Звездата от „Еуфория“ допълни тоалета с висящи обеци с бижута на Chopard и скулптурни бели обувки на платформа. Косата ѝ беше оформена в мека свободна плитка, спускаща се по гърба, а гримът беше решен в естествени тонове.

Кадри от събитието показаха как актрисата позира пред фотографите и представя визията от различни ъгли, преди да влезе в залата.

Появата ѝ предизвика множество положителни реакции в социалните мрежи. Потребители определиха стила ѝ като безупречен, въздействащ и емблематичен, като част от коментарите откроиха по-сдържания грим и баланса между отделните елементи на тоалета.

29-годишната Зендая, която изпълнява ролята на Атина, богинята на мъдростта и войната, разкри по време на събитието, че идеята за визията е била подготвяна от години.

„Лоу запази този модел преди много време, вероятно преди около две години“, каза тя по време на живо включване за E! News, визирайки дългогодишния си стилист Лоу Роуч. Актрисата допълни, че двамата обикновено имат сходна представа за стила, макар понякога да обсъждат и променят решенията си в процеса на подготовка.

На премиерата присъстваха и други представители на актьорския състав, сред които Ан Хатауей, Чарлийз Терон, Мат Деймън и Лупита Нионго.

Съпругът на Зендая, Том Холанд, също беше сред гостите. Той позира на червения килим с изчистен черен костюм без видими копчета, издържан в монохромна линия.

По-рано този месец двамата присъстваха и на премиерите на филма в Париж и Лондон, организирани в рамките на международната промоционална кампания за мащабната продукция на режисьора Кристофър Нолан.

За събитието в Париж Зендая носеше специално изработена бяла дантелена рокля с изрязани детайли на Louis Vuitton.