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Кайли Дженър показа гореща фигура в малък леопардов бански (СНИМКИ)

Кайли Дженър показа гореща фигура в малък леопардов бански (СНИМКИ)

15 Юли, 2026 18:31 911 3

  • кайли дженър-
  • тимъти шаламе-
  • бански

Бизнесдамата представи новата си модна колаборация

Кайли Дженър показа гореща фигура в малък леопардов бански (СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Кайли Дженър разпали страстите на мъжката част от аудиторията си в Instagram със серия от снимки, на които позира с бански в леопардов принт от новата колекция на марката си Khy, създадена в партньорство с Frankies Bikinis.

Риалити звездата и предприемач облече изкушаващ модел от две части с триъгълно горнище и долнище с връзки отстрани. На част от кадрите тя позира пред камерата, а на други е заснета в леглото, докато гледа съдържание на таблет.

Кайли Дженър показа гореща фигура в малък леопардов бански (СНИМКИ)

Кайли Дженър показа гореща фигура в малък леопардов бански (СНИМКИ)

Кайли Дженър показа гореща фигура в малък леопардов бански (СНИМКИ)

Кайли Дженър показа гореща фигура в малък леопардов бански (СНИМКИ)

Докато Кайли Дженър представяше колекцията си в социалните мрежи, партньорът ѝ Тимъти Шаламе присъства на полуфинален мач от Световното първенство по футбол в Далас. Актьорът беше сред зрителите на срещата между Франция и Испания, където беше забелязан в компанията на Дейвид Бекъм. Двамата подкрепяха различни отбори по време на двубоя.

Шаламе застана зад френския национален състав. Баща му е французин, а самият актьор говори свободно английски и френски и има двойно гражданство на САЩ и Франция. Франция загуби срещата с 0:2 от Испания и отпадна от турнира.


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  • 2 русяфил

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    Щото ни омръзна да ни се взривяват мрежата от голи ститутки в малки леопардови костюми.

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