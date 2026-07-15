Кайли Дженър показа гореща фигура в малък леопардов бански (СНИМКИ)

Кайли Дженър разпали страстите на мъжката част от аудиторията си в Instagram със серия от снимки, на които позира с бански в леопардов принт от новата колекция на марката си Khy, създадена в партньорство с Frankies Bikinis.
Риалити звездата и предприемач облече изкушаващ модел от две части с триъгълно горнище и долнище с връзки отстрани. На част от кадрите тя позира пред камерата, а на други е заснета в леглото, докато гледа съдържание на таблет.
Докато Кайли Дженър представяше колекцията си в социалните мрежи, партньорът ѝ Тимъти Шаламе присъства на полуфинален мач от Световното първенство по футбол в Далас. Актьорът беше сред зрителите на срещата между Франция и Испания, където беше забелязан в компанията на Дейвид Бекъм. Двамата подкрепяха различни отбори по време на двубоя.
Шаламе застана зад френския национален състав. Баща му е французин, а самият актьор говори свободно английски и френски и има двойно гражданство на САЩ и Франция. Франция загуби срещата с 0:2 от Испания и отпадна от турнира.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Какви жени имаме във Бг
18:37 15.07.2026
2 русяфил
18:38 15.07.2026
3 Механик
Щото ни омръзна да ни се взривяват мрежата от голи ститутки в малки леопардови костюми.
18:58 15.07.2026