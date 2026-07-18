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Почина Бренда Фрикър - актрисата, изиграла Дамата с гълъбите в „Сам вкъщи 2“

Почина Бренда Фрикър - актрисата, изиграла Дамата с гълъбите в „Сам вкъщи 2“

18 Юли, 2026 07:27 849 3

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Тя е починала след период на влошено здравословно състояние

Почина Бренда Фрикър - актрисата, изиграла Дамата с гълъбите в „Сам вкъщи 2“ - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 81-годишна възраст почина носителката на „Оскар“ Бренда Фрикър, позната с ролите си в „Сам вкъщи 2“ и „Моят ляв крак“, пише nova.bg.

Сред многобройните си роли Бренда Фрикър ще остане най-запомнена с образа на Дамата с гълъбите в емблематичния филм „Сам вкъщи 2“ от 1992 г., където си партнира с Маколи Кълкин.

В касовия хит Бренда Фрикър се превъплъщава в образа на затворена и бездомна жителка на Сентръл Парк, която се сприятелява с Кевин Макалистър.

Нейният агент съобщи, че тя е починала след период на влошено здравословно състояние.

„Никога повече няма да видим човек като нея, а светът е по-беден без нея. За мен беше чест да я познавам, да я обичам и да работя с нея. Тя винаги ще има специално място в сърцето ми, както и в сърцата на толкова много почитатели на киното и телевизията по целия свят“, каза той в изявление.

Oscar-winning actress Brenda Fricker, best known for her roles in My Left Foot and Home Alone 2: Lost In New York, has died aged 81.https://t.co/DDKxoSjcUYpic.twitter.com/FOT3inlzQD


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