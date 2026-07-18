История на проституцията в България: Платената любов през вековете

Платената любов в българските земи има дълга и превратна история, отразяваща политическите и социалните промени на Балканите. През вековете отношението към най-стария занаят варира от пълна религиозна забрана до строг държавен контрол и данъчно облагане. Как се развива пазарът на интимни услуги у нас и какви са историческите корени на съвременната реалност?

Патриархалният морал и ограниченията на Шариата

По време на Османската империя платената любов по българските земи е силно ограничавана от Шариата и строго пазения традиционен християнски морал. Според историческите проучвания на Александър Иванчев от Националната гимназия за древни езици и култури, първите сериозни пробойни в консервативната ценностна система настъпват през епохата на Възраждането. С модернизацията на градовете в империята започват да пристигат чужденки с по-свободно поведение, предимно певици и сервитьорки от Централна Европа, които поставят основите на градската проституция.

Следосвобожденският бум и първите закони

Истинският разцвет на занаята започва веднага след 1878 г. Индустриализацията и масовата миграция към големите градове създават перфектната почва за появата на т.нар. „кафе-шантани“ и публични домове. В изследванията си историкът Георги Петрунов отбелязва, че в края на XIX век в градове като София и Русе предприемчиви търговци „внасят“ стотици чуждестранни „публични жени“.

Това принуждава държавата да реагира:

1893 г. – Приет е първият Правилник за публичните домове.

Регламентизъм – Въвеждат се задължителни медицински прегледи два пъти седмично и регистрация в полицията.

1903 г. – Народното събрание гласува първия специализиран закон за проституцията, целящ ограничаване на венерическите болести.

Учени от епохата, като д-р Богомил Берон в научния си труд „Проституцията в България“, активно пишат за нуждата от медицински мерки и предпазване на младото поколение от моралния порок.

Обстановката в бардаците: От луксозни салони до мизерни „кубинки“

Интериорът на публичните домове в Третото българско царство строго отразявал социалното разделение на клиентите. В София най-луксозните бардаци се намирали около днешния бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Сердика“. Според мемоарните записки на писателя Димо Казасов, тези места напомняли на виенски салони – с тежки кадифени завеси, кристални полилеи, пиана и скъпа мебел, внесена от чужбина. Там се предлагали марков алкохол и френски парфюми.

На другия полюс били т.нар. „нискоразредни“ домове в покрайнините на тогавашната столица (около Ючбунар). Те представлявали малки, тъмни стаи, наричани „кубинки“, обзаведени само с едно легло и леген със студена вода, където хигиената била на критично ниско ниво.

Облекло и поведение: Мода, перуки и строг етикет

Облеклото на жриците на платената любов рязко ги отличавало от консервативната българска жена в края на XIX и началото на XX век. Според архивни документи на Дирекцията на полицията, момичетата в елитните домове задължително носели пищни рокли с дълбоки деколтета, копринени чорапи и обувки на висок ток. За да прикриват следи от умора или сифилис, те използвали обилно количество пудра, силен руж и червило – практика, която по онова време се смятала за скандална за „порядъчните“ дами. Много от жените използвали перуки и тежки ориенталски аромати.

Поведението също било строго регулирано от съдържателите (мадам). В елитните домове жените трябвало да бъдат любезни, да могат да водят светски разговори, да танцуват и да забавляват гостите, без да проявяват натрапчива вулгарност. Навън обаче, според Правилника от 1893 г., им било абсолютно забранено да стоят по прозорците на бардаците, да пушат на публични места или да привличат вниманието на минувачите с жестове и викове.

Цената на платената любов: Колко е струвал грехът?

Финансовата страна на занаята е подробно описана в историческите прегледи на вестник „Криминална хроника“ от епохата. Цените варирали драстично в зависимост от категорията на дома и произхода на момичето:

Елитни чужденки (австрийки, унгарки, французойки): Едно посещение при тях в края на XIX век е струвало между 5 и 10 златни лева – сума, равняваща се на надницата на квалифициран майстор за цяла седмица.

Местни момичета в средноразредни домове: Цената била около 1 до 2 сребърни лева.

Най-евтините услуги: На улицата или в мизерните ханове срещата е струвала „почти без пари“ – между 20 и 50 стотинки, често заплащани и в натура (храна или алкохол).

Спечелените пари обаче рядко оставали у жените. Повече от половината от сумата отивала за съдържателя на дома под формата на наем и такса за храна, а друга част се заделяла за задължителните медицински такси.

Хигиена, болести и дискретност зад затворени врати

Въпросът за хигиената и дискретността е бил основна грижа както за държавата, така и за клиентите от висшето общество. В елитните бардаци дискретността била гарантирана – те имали задни входове, през които министри, дипломати и банкери влизали незабелязано. Архивни разследвания показват, че полицейските шефове често си затваряли очите за посещенията на високопоставени лица, а медицинските картони на момичетата били строго поверителни.

От гледна точка на здравеопазването, ситуацията била плашеща. Преди откриването на пеницилина, сифилисът и триперът били истински бич. Въпреки че Правилникът задължавал жените да се преглеждат два пъти седмично при градския лекар (за което получавали печат в специална „здравна книжка“), корупцията била масова. Много момичета подкупвали лекарите, за да скрият симптомите си. В по-бедните домове липсата на течаща вода и дезинфектанти превръщала публичните домове в основни огнища на епидемии, което в крайна сметка води до пълната забрана на регулационната система през 30-те години на миналия век.

Социализмът: Официално заличаване и феноменът „Интермомичета“

След 1944 г. комунистическият режим официално обявява проституцията за „буржоазна отживелица“ и я забранява със закон. Публичните домове са затворени, а практикуващите жени са изпращани в трудово-възпитателни общежития.

Въпреки репресиите, феноменът не изчезва. В историческия сборник „Любовта при социализма“, историкът доц. Михаил Груев описва появата на т.нар. „интермомичета“ през 70-те и 80-те години на ХХ век. Това са елитни проститутки, работещи в луксозните хотели на „Балкантурист“, които обслужват единствено чужденци срещу западна валута и често са контролирани от Държавна сигурност.

Преходът и съвременният правен абсурд

След 1989 г. пазарът бързо бива овладян от организираната престъпност. Изследвания на фондация „РискМонитор“ показват шокираща статистика: докато през 1987 г. под 3% от проституиращите са имали сводник, в края на 90-те години този процент скача на над 95%.

Днес ситуацията в България остава парадоксална. Според Наказателния кодекс самият акт на предлагане на сексуални услуги срещу заплащане не е престъпление. Сводничеството, отдаването на помещения под наем за развратни действия и трафикът на хора са строго забранени и се наказват с лишаване от свобода.

Така България продължава да избягва както „Германския модел“ (пълно легализиране и данъчно облагане), така и „Шведския модел“ (криминализиране на клиентите), оставяйки работещите в сектора без ясни трудови и социални права.