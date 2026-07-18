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История на проституцията в България: Платената любов през вековете

История на проституцията в България: Платената любов през вековете

18 Юли, 2026 19:41 1 639 36

  • проституция-
  • българия-
  • интермомичета-
  • история-
  • жрици на любовта

От харемите на Османската империя до кафенетата на Третото българско царство и социалистическите „интермомичета“

История на проституцията в България: Платената любов през вековете - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Платената любов в българските земи има дълга и превратна история, отразяваща политическите и социалните промени на Балканите. През вековете отношението към най-стария занаят варира от пълна религиозна забрана до строг държавен контрол и данъчно облагане. Как се развива пазарът на интимни услуги у нас и какви са историческите корени на съвременната реалност?

Патриархалният морал и ограниченията на Шариата

По време на Османската империя платената любов по българските земи е силно ограничавана от Шариата и строго пазения традиционен християнски морал. Според историческите проучвания на Александър Иванчев от Националната гимназия за древни езици и култури, първите сериозни пробойни в консервативната ценностна система настъпват през епохата на Възраждането. С модернизацията на градовете в империята започват да пристигат чужденки с по-свободно поведение, предимно певици и сервитьорки от Централна Европа, които поставят основите на градската проституция.

Следосвобожденският бум и първите закони

Истинският разцвет на занаята започва веднага след 1878 г. Индустриализацията и масовата миграция към големите градове създават перфектната почва за появата на т.нар. „кафе-шантани“ и публични домове. В изследванията си историкът Георги Петрунов отбелязва, че в края на XIX век в градове като София и Русе предприемчиви търговци „внасят“ стотици чуждестранни „публични жени“.

Това принуждава държавата да реагира:

  • 1893 г. – Приет е първият Правилник за публичните домове.
  • Регламентизъм – Въвеждат се задължителни медицински прегледи два пъти седмично и регистрация в полицията.
  • 1903 г. – Народното събрание гласува първия специализиран закон за проституцията, целящ ограничаване на венерическите болести.

Учени от епохата, като д-р Богомил Берон в научния си труд „Проституцията в България“, активно пишат за нуждата от медицински мерки и предпазване на младото поколение от моралния порок.

Обстановката в бардаците: От луксозни салони до мизерни „кубинки“

Интериорът на публичните домове в Третото българско царство строго отразявал социалното разделение на клиентите. В София най-луксозните бардаци се намирали около днешния бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Сердика“. Според мемоарните записки на писателя Димо Казасов, тези места напомняли на виенски салони – с тежки кадифени завеси, кристални полилеи, пиана и скъпа мебел, внесена от чужбина. Там се предлагали марков алкохол и френски парфюми.

На другия полюс били т.нар. „нискоразредни“ домове в покрайнините на тогавашната столица (около Ючбунар). Те представлявали малки, тъмни стаи, наричани „кубинки“, обзаведени само с едно легло и леген със студена вода, където хигиената била на критично ниско ниво.

Облекло и поведение: Мода, перуки и строг етикет

Облеклото на жриците на платената любов рязко ги отличавало от консервативната българска жена в края на XIX и началото на XX век. Според архивни документи на Дирекцията на полицията, момичетата в елитните домове задължително носели пищни рокли с дълбоки деколтета, копринени чорапи и обувки на висок ток. За да прикриват следи от умора или сифилис, те използвали обилно количество пудра, силен руж и червило – практика, която по онова време се смятала за скандална за „порядъчните“ дами. Много от жените използвали перуки и тежки ориенталски аромати.

Поведението също било строго регулирано от съдържателите (мадам). В елитните домове жените трябвало да бъдат любезни, да могат да водят светски разговори, да танцуват и да забавляват гостите, без да проявяват натрапчива вулгарност. Навън обаче, според Правилника от 1893 г., им било абсолютно забранено да стоят по прозорците на бардаците, да пушат на публични места или да привличат вниманието на минувачите с жестове и викове.

Цената на платената любов: Колко е струвал грехът?

Финансовата страна на занаята е подробно описана в историческите прегледи на вестник „Криминална хроника“ от епохата. Цените варирали драстично в зависимост от категорията на дома и произхода на момичето:

  • Елитни чужденки (австрийки, унгарки, французойки): Едно посещение при тях в края на XIX век е струвало между 5 и 10 златни лева – сума, равняваща се на надницата на квалифициран майстор за цяла седмица.
  • Местни момичета в средноразредни домове: Цената била около 1 до 2 сребърни лева.
  • Най-евтините услуги: На улицата или в мизерните ханове срещата е струвала „почти без пари“ – между 20 и 50 стотинки, често заплащани и в натура (храна или алкохол).

Спечелените пари обаче рядко оставали у жените. Повече от половината от сумата отивала за съдържателя на дома под формата на наем и такса за храна, а друга част се заделяла за задължителните медицински такси.

Хигиена, болести и дискретност зад затворени врати

Въпросът за хигиената и дискретността е бил основна грижа както за държавата, така и за клиентите от висшето общество. В елитните бардаци дискретността била гарантирана – те имали задни входове, през които министри, дипломати и банкери влизали незабелязано. Архивни разследвания показват, че полицейските шефове често си затваряли очите за посещенията на високопоставени лица, а медицинските картони на момичетата били строго поверителни.

От гледна точка на здравеопазването, ситуацията била плашеща. Преди откриването на пеницилина, сифилисът и триперът били истински бич. Въпреки че Правилникът задължавал жените да се преглеждат два пъти седмично при градския лекар (за което получавали печат в специална „здравна книжка“), корупцията била масова. Много момичета подкупвали лекарите, за да скрият симптомите си. В по-бедните домове липсата на течаща вода и дезинфектанти превръщала публичните домове в основни огнища на епидемии, което в крайна сметка води до пълната забрана на регулационната система през 30-те години на миналия век.

Социализмът: Официално заличаване и феноменът „Интермомичета“

След 1944 г. комунистическият режим официално обявява проституцията за „буржоазна отживелица“ и я забранява със закон. Публичните домове са затворени, а практикуващите жени са изпращани в трудово-възпитателни общежития.

Въпреки репресиите, феноменът не изчезва. В историческия сборник „Любовта при социализма“, историкът доц. Михаил Груев описва появата на т.нар. „интермомичета“ през 70-те и 80-те години на ХХ век. Това са елитни проститутки, работещи в луксозните хотели на „Балкантурист“, които обслужват единствено чужденци срещу западна валута и често са контролирани от Държавна сигурност.

Преходът и съвременният правен абсурд

След 1989 г. пазарът бързо бива овладян от организираната престъпност. Изследвания на фондация „РискМонитор“ показват шокираща статистика: докато през 1987 г. под 3% от проституиращите са имали сводник, в края на 90-те години този процент скача на над 95%.

Днес ситуацията в България остава парадоксална. Според Наказателния кодекс самият акт на предлагане на сексуални услуги срещу заплащане не е престъпление. Сводничеството, отдаването на помещения под наем за развратни действия и трафикът на хора са строго забранени и се наказват с лишаване от свобода.

Така България продължава да избягва както „Германския модел“ (пълно легализиране и данъчно облагане), така и „Шведския модел“ (криминализиране на клиентите), оставяйки работещите в сектора без ясни трудови и социални права.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Боко и ШиШи ООД

    20 3 Отговор
    След 1989 г. пазарът бързо бива овладян от организираната престъпност.

    Коментиран от #17

    19:43 18.07.2026

  • 3 Венелино

    23 2 Отговор
    Най-после се завърна да пишеш за любимия жанр. Тука ти е силата.

    Коментиран от #26

    19:43 18.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пенка

    8 5 Отговор
    Най древната професия😂😂, мъжете гледат от коя дупка са излезли

    19:45 18.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 мдааааа

    8 1 Отговор
    У fatки е пълно ...

    19:45 18.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ами

    23 1 Отговор
    Крайно време е проституцията пак да се легализира.
    В момента на практика, част от политиците работят извън закона :)

    Коментиран от #14

    19:47 18.07.2026

  • 11 Герге ,

    3 0 Отговор
    Да не забравя - ТИСАЙРЯФОСТАТЪ

    19:47 18.07.2026

  • 12 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 2 Отговор
    В България няма проституция!Жените не дават току така на всеки,а само на който си поиска срещу 10-15 евро!💋🥳🤣👍

    Коментиран от #16

    19:48 18.07.2026

  • 13 Лидер

    5 0 Отговор
    Скоро ще си пишете сами с това шашавото тук

    19:49 18.07.2026

  • 14 Гичето

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ами":

    Като май.ка ти🤣

    19:49 18.07.2026

  • 15 Венелина Маринова

    6 4 Отговор
    Аз съм от тези нискоразредните дето вземат от 20 до 50 стотинки.💋🖕💋

    19:52 18.07.2026

  • 16 АЗ ПРЕДЛАГАМ ПО 100 ЕВРАКА

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Ама никоя не дава. Що така.

    19:53 18.07.2026

  • 17 не се казва про... тка

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Боко и ШиШи ООД":

    а жена с безотговорно социално поведение.

    19:53 18.07.2026

  • 18 Град Козлодуй

    4 0 Отговор
    Аз Вальо приститутвам . ТЕЛК не дава пари .

    19:56 18.07.2026

  • 19 Безсрамници

    1 0 Отговор
    Най нещастните, ...оти те така...

    19:59 18.07.2026

  • 20 Лидер

    2 1 Отговор
    Марина мирингията е забелязана днес да мие краката на игумена на руската църква с домашен сапун на топлата вода на халите🥳

    19:59 18.07.2026

  • 21 Роза

    16 0 Отговор
    Политиката и проституцията са две много сходни професии!Проститутките търгуват с телата си,а политиците-с морала си!

    20:00 18.07.2026

  • 22 Дзак

    2 0 Отговор
    Праща мющерии да се предлагат, да унижава бившата си жена!

    20:02 18.07.2026

  • 23 Хубава Яна

    2 5 Отговор
    Моме, Веселино, що се излагаш, ма. Прочети "Време разделно" да вденеш какви са ограниченията на шириата по българските земи.

    Коментиран от #34

    20:02 18.07.2026

  • 24 Безсрамници

    1 2 Отговор
    И, всички, като теб с това си изкарвате хляба...

    20:04 18.07.2026

  • 25 Лидер

    7 2 Отговор
    Това къде го наблюдавам последните години нямам думи да го опиша , българките са последно качество жени , е извинявам се ама ще го кажа.

    20:05 18.07.2026

  • 26 А от кога датира назначаването им

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Венелино":

    на високи държавни длъжности ?

    20:05 18.07.2026

  • 27 Анита проститутката

    3 0 Отговор
    Работех като проститутка на Лъвов мост ама моя тони ме пребра в тях и ме направи своя жена.

    20:07 18.07.2026

  • 28 Лидер

    1 0 Отговор
    По добре не пишете глупости за партии и те подобни , че така сте си утепани остава и да ви нападнат с квантовите компютри и ИИ и после ще ходите по гледачки да ви леят куршуми и да ви баят.

    20:09 18.07.2026

  • 29 Коко

    11 0 Отговор
    Има едни 240 проститутки които вземат по десет бона на месец.

    20:10 18.07.2026

  • 30 Много съм вече лоша,

    0 0 Отговор
    Но дано курбан да дадеш децата си...за всички гадости, които публикуваше

    20:17 18.07.2026

  • 31 тез каки мязат щастливи

    4 2 Отговор
    хем кефа си правят хем парици прибират от лапнишарани
    а после мрънкат че били използвани

    20:21 18.07.2026

  • 32 Информационно обслужване

    0 0 Отговор
    Вместо да се концентрират в теми и области, в които са добре подготвени, мисирките продължават да се упражняват в статии за международното положение и гейополитиката

    20:34 18.07.2026

  • 33 И каква стана тя

    1 2 Отговор
    Без шерията християнският "морал" ойде в ряката🤣🤣🤣🤣

    20:42 18.07.2026

  • 34 Художествени измислици сме чели

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Хубава Яна":

    Дай нещо историческо да прочетем.

    20:43 18.07.2026

  • 35 Да не е нарочно

    3 0 Отговор
    Проститутките от парламента сте пропуснали.

    20:55 18.07.2026

  • 36 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    За мъжките про(с)титутки нещо?

    21:31 18.07.2026