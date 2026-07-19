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Рецепта на деня: Меки бисквити с кафе, какао и шоколадов център
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Меки бисквити с кафе, какао и шоколадов център

19 Юли, 2026 10:05 449 7

  • меки бисквити-
  • кафе-
  • какао-
  • шоколадов център-
  • десерт-
  • какво да сготвя

Идеални за следобедно кафе

Рецепта на деня: Меки бисквити с кафе, какао и шоколадов център - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

За бисквитите:

  • брашно - 220 г;
  • натурално какао - 25 г;
  • разтворимо кафе - 2 ч.л.;
  • гореща вода - 1 с.л.;
  • меко краве масло - 120 г;
  • кафява захар - 90 г;
  • бяла захар - 70 г;
  • яйце - 1 бр.;
  • ванилия - 1 ч.л.;
  • бакпулвер - 1 ч.л.;
  • сода бикарбонат - 1/4 ч.л.;
  • сол - 1 щипка;
  • млечен или черен шоколад - 100 г.

За овалване:

кристална захар - 60 г

Начин на приготвяне:

Разтворимото кафе се разбърква с горещата вода и се оставя за кратко да се охлади. Така ароматът се разпределя равномерно в тестото, без да остават сухи гранули.

В купа се пресяват брашното, какаото, бакпулверът, содата и солта. Пресяването е важно, защото какаото често образува бучки, а гладката суха смес прави бисквитите по-нежни.

В друга купа мекото масло се разбива с кафявата и бялата захар, докато сместа стане кремообразна. Добавят се яйцето, ванилията и охладеното кафе, след което се разбърква до еднородна смес.

Сухите продукти се прибавят на части към маслената смес. Разбърква се само докато се получи меко какаово тесто. Не бива да се меси дълго, за да останат бисквитите меки след печене.

Тестото се покрива и се охлажда в хладилник за около 30 минути. Така се оформя по-лесно, а бисквитите запазват по-добра форма във фурната.

Шоколадът се нарязва на малки квадратчета или парченца. От охладеното тесто се оформят топчета с големина на орех, леко се сплескват, в средата се поставя парче шоколад и краищата се загръщат около него. Отгоре може да се остави малко видим шоколадов център.

Всяка бисквита се овалва в кристална захар и се подрежда в тава с хартия за печене, като между тях се оставя разстояние. При печене тестото леко се разлива.

Бисквитите се пекат в предварително загрята фурна на 180 °C за 10-12 минути. Готови са, когато краищата изглеждат стегнати, а средата все още е леко мека. Не трябва да се препичат, защото ще станат сухи.

След изваждане от фурната се оставят в тавата за 5 минути, за да се стабилизират, после се прехвърлят върху решетка. Сервират се леко топли, когато шоколадовият център е най-нежен, или напълно изстинали към кафе, мляко или чай, пише gotvach.bg.


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  • 7 ВЕСЕЛЯК

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