Краят на една мечта: Няма да има събиране на Modern Talking

Германската поп сензация Modern Talking остава окончателно в историята. Феновете по цял свят останаха разочаровани, след като певецът Томас Андерс официално и категорично отхвърли публичното предложение на своя бивш колега Дитер Болен за възраждане на групата.
Преди ден 72-годишният продуцент Дитер Болен изненада обществеността в интервю за германското издание BILD, където обяви, че е "протегнал ръка" към Андерс [bild.de, merkur.de]. Болен разкри, че международен концерт за събиране на дуото би имал огромен успех и нарече дългогодишната им вражда „детска история“. Той сподели, че има сериозни оферти от водещи промоутъри за мащабно световно турне от 10 концерта, нов документален филм и мюзикъл .
Отговорът на 63-годишния Томас Андерс обаче бе светкавичен и безкомпромисен. В официално изявление, публикувано в неговия профил в Instagram, вокалистът написа: "Едно съвместно завръщане изобщо не подлежи на дискусия за мен". Андерс допълни, че е изключително горд от наследството на Modern Talking, което днес генерира над 450 милиона стриймвания годишно, но пътят му е само напред.
Музикантът уточни, че е щастлив от успешната си солова кариера, изградена през последните 23 години след разпадането на дуото през 2003 г., и възнамерява да се фокусира изцяло върху нея и предстоящото си самостоятелно турне в Германия през 2027 г. Изпълнителят все пак пожела успех на Болен в бъдещите му проекти, с което сложи окончателен край на спекулациите за нова сценична среща
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СС кеч
07:37 19.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Мдаа
Коментиран от #4
07:39 19.07.2026
4 ВЕСЕЛЯК
До коментар #3 от "Мдаа":Урааа! Имаме си БАНГАРАНГА. И ние сме дали нещо на света.
Дара и Азис ще се помнят вечно по всички земни кълбета.
07:45 19.07.2026
5 надарена кака
07:57 19.07.2026