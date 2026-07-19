Краят на една мечта: Няма да има събиране на Modern Talking

Германската поп сензация Modern Talking остава окончателно в историята. Феновете по цял свят останаха разочаровани, след като певецът Томас Андерс официално и категорично отхвърли публичното предложение на своя бивш колега Дитер Болен за възраждане на групата.

Преди ден 72-годишният продуцент Дитер Болен изненада обществеността в интервю за германското издание BILD, където обяви, че е "протегнал ръка" към Андерс [bild.de, merkur.de]. Болен разкри, че международен концерт за събиране на дуото би имал огромен успех и нарече дългогодишната им вражда „детска история“. Той сподели, че има сериозни оферти от водещи промоутъри за мащабно световно турне от 10 концерта, нов документален филм и мюзикъл .

Отговорът на 63-годишния Томас Андерс обаче бе светкавичен и безкомпромисен. В официално изявление, публикувано в неговия профил в Instagram, вокалистът написа: "Едно съвместно завръщане изобщо не подлежи на дискусия за мен". Андерс допълни, че е изключително горд от наследството на Modern Talking, което днес генерира над 450 милиона стриймвания годишно, но пътят му е само напред.

Музикантът уточни, че е щастлив от успешната си солова кариера, изградена през последните 23 години след разпадането на дуото през 2003 г., и възнамерява да се фокусира изцяло върху нея и предстоящото си самостоятелно турне в Германия през 2027 г. Изпълнителят все пак пожела успех на Болен в бъдещите му проекти, с което сложи окончателен край на спекулациите за нова сценична среща