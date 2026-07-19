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Краят на една мечта: Няма да има събиране на Modern Talking

Краят на една мечта: Няма да има събиране на Modern Talking

19 Юли, 2026 07:22 588 5

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Томас Андерс отхвърли предложението на Дитер Болен за завръщане на легендарното поп дуо

Краят на една мечта: Няма да има събиране на Modern Talking - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Германската поп сензация Modern Talking остава окончателно в историята. Феновете по цял свят останаха разочаровани, след като певецът Томас Андерс официално и категорично отхвърли публичното предложение на своя бивш колега Дитер Болен за възраждане на групата.

Преди ден 72-годишният продуцент Дитер Болен изненада обществеността в интервю за германското издание BILD, където обяви, че е "протегнал ръка" към Андерс [bild.de, merkur.de]. Болен разкри, че международен концерт за събиране на дуото би имал огромен успех и нарече дългогодишната им вражда „детска история“. Той сподели, че има сериозни оферти от водещи промоутъри за мащабно световно турне от 10 концерта, нов документален филм и мюзикъл .

Отговорът на 63-годишния Томас Андерс обаче бе светкавичен и безкомпромисен. В официално изявление, публикувано в неговия профил в Instagram, вокалистът написа: "Едно съвместно завръщане изобщо не подлежи на дискусия за мен". Андерс допълни, че е изключително горд от наследството на Modern Talking, което днес генерира над 450 милиона стриймвания годишно, но пътят му е само напред.

Музикантът уточни, че е щастлив от успешната си солова кариера, изградена през последните 23 години след разпадането на дуото през 2003 г., и възнамерява да се фокусира изцяло върху нея и предстоящото си самостоятелно турне в Германия през 2027 г. Изпълнителят все пак пожела успех на Болен в бъдещите му проекти, с което сложи окончателен край на спекулациите за нова сценична среща


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СС кеч

    0 0 Отговор
    Балкантон ги издаваше редовно в бг.

    07:37 19.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мдаа

    1 0 Отговор
    Отлична новина.

    Коментиран от #4

    07:39 19.07.2026

  • 4 ВЕСЕЛЯК

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мдаа":

    Урааа! Имаме си БАНГАРАНГА. И ние сме дали нещо на света.
    Дара и Азис ще се помнят вечно по всички земни кълбета.

    07:45 19.07.2026

  • 5 надарена кака

    0 0 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки! Времето си върви.

    07:57 19.07.2026