Кристина Патрашкова празнува 64-ти рожден ден

Кристина Патрашкова навършва 64 години днес, 20 юли. Журналист, публицист, телевизионен коментатор и главен редактор, тя е сред най-разпознаваемите лица в българските медии през последните повече от три десетилетия.

Патрашкова е родена през 1962 г. в София. Тя е дъщеря на известния лекар проф. Тодор Патрашков, но вместо медицината избира журналистиката и още в началото на професионалния си път попада в редакциите на някои от най-влиятелните български издания.

Кариерата ѝ започва във вестник „Отечествен фронт“, след което работи в „Работническо дело“. През годините името ѝ е свързано още с вестниците „24 часа“, „Сега“, „Монитор“, „Уикенд“ и „Труд“. Била е заместник главен редактор на „Уикенд“, а от декември 2009 до декември 2021 г. оглавява вестник „Галерия“.

През февруари 2022 г. Патрашкова създава седмичния вестник „Филтър“, на който е главен редактор. Изданието поставя акцент върху политиката, обществените процеси, разследванията, културата и живота на популярните личности. Самата тя определя качественото слово и задълбочения журналистически анализ като особено важни във време, в което социалните мрежи ускоряват разпространението както на новини, така и на непроверени твърдения.



От печатните медии до телевизионния екран

Кристина Патрашкова има дългогодишен опит и в телевизията. Водила е авторското предаване „Истории с Патрашкова“ по ТВ2, а от септември 2018 г. е част от панела на предаването „На кафе“ по NOVA.

В сутрешното предаване тя коментира актуални обществени, културни и светски теми и представя репортажи и интервюта от България и чужбина. През 2026 г. журналистката продължи участията си в „На кафе“, включително с включвания от Париж и материали, посветени на френската столица, културния живот и концерта на Лили Иванова там.

Сред актуалните ѝ професионални проекти е и видеоформатът „Без филтър с Патрашкова“. В него тя разговаря с представители на политиката, журналистиката, културата и обществения живот. Сред гостите през последните месеци са били Бойко Борисов, проф. Петър Стоянович и Костадин Костадинов.



Журналистика без страх от остри въпроси

Патрашкова изгражда професионалния си образ с директен стил, настойчиви въпроси и интерес към теми, които предизвикват силен обществен отзвук. В продължение на години тя прави интервюта с ключови политически фигури, артисти, писатели и представители на бизнеса.

Работата ѝ невинаги остава без последствия. През февруари 2011 г. пред редакцията на вестник „Галерия“ избухва взрив. Патрашкова и журналистът Явор Дачков свързват нападението с публикациите на изданието и с опит за сплашване на редакционния екип.

Сред любопитните факти от биографията ѝ е силната ѝ връзка с театъра, литературата и киното. Освен като журналист тя е определяна и като културолог и публицист. В интервютата си често защитава необходимостта от запазване на печатните медии и от връщане на интереса към четенето, особено сред младите хора. През 2025 г. тя участва и в инициативата „Университетска седмица на книгата“ в УНСС, където говори за бъдещето на четенето.

Известна е и с интереса си към модата и нестандартните аксесоари. В телевизионните си появи Патрашкова често избира ярки цветове, необичайни очила и бижута, превърнали се в част от разпознаваемия ѝ публичен образ.

На 64 години Кристина Патрашкова продължава да съчетава работата на главен редактор с телевизионните си ангажименти и авторските интервюта. Тя остава сред журналистите, които активно участват в обществения разговор и не се притесняват да задават неудобни въпроси на най-влиятелните личности в страната.