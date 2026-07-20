Новини
Любопитно »
Кристина Патрашкова празнува 64-ти рожден ден

Кристина Патрашкова празнува 64-ти рожден ден

20 Юли, 2026 08:23 627 16

  • кристина патрашкова-
  • рожден ден

Журналистката остава активно присъствие в печатните медии и телевизията, като продължава да води интервюта с водещи личности от политическия, културния и обществения живот

Кристина Патрашкова празнува 64-ти рожден ден - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Кристина Патрашкова навършва 64 години днес, 20 юли. Журналист, публицист, телевизионен коментатор и главен редактор, тя е сред най-разпознаваемите лица в българските медии през последните повече от три десетилетия.

Патрашкова е родена през 1962 г. в София. Тя е дъщеря на известния лекар проф. Тодор Патрашков, но вместо медицината избира журналистиката и още в началото на професионалния си път попада в редакциите на някои от най-влиятелните български издания.

Кариерата ѝ започва във вестник „Отечествен фронт“, след което работи в „Работническо дело“. През годините името ѝ е свързано още с вестниците „24 часа“, „Сега“, „Монитор“, „Уикенд“ и „Труд“. Била е заместник главен редактор на „Уикенд“, а от декември 2009 до декември 2021 г. оглавява вестник „Галерия“.

През февруари 2022 г. Патрашкова създава седмичния вестник „Филтър“, на който е главен редактор. Изданието поставя акцент върху политиката, обществените процеси, разследванията, културата и живота на популярните личности. Самата тя определя качественото слово и задълбочения журналистически анализ като особено важни във време, в което социалните мрежи ускоряват разпространението както на новини, така и на непроверени твърдения.

От печатните медии до телевизионния екран

Кристина Патрашкова има дългогодишен опит и в телевизията. Водила е авторското предаване „Истории с Патрашкова“ по ТВ2, а от септември 2018 г. е част от панела на предаването „На кафе“ по NOVA.

В сутрешното предаване тя коментира актуални обществени, културни и светски теми и представя репортажи и интервюта от България и чужбина. През 2026 г. журналистката продължи участията си в „На кафе“, включително с включвания от Париж и материали, посветени на френската столица, културния живот и концерта на Лили Иванова там.

Сред актуалните ѝ професионални проекти е и видеоформатът „Без филтър с Патрашкова“. В него тя разговаря с представители на политиката, журналистиката, културата и обществения живот. Сред гостите през последните месеци са били Бойко Борисов, проф. Петър Стоянович и Костадин Костадинов.

Журналистика без страх от остри въпроси

Патрашкова изгражда професионалния си образ с директен стил, настойчиви въпроси и интерес към теми, които предизвикват силен обществен отзвук. В продължение на години тя прави интервюта с ключови политически фигури, артисти, писатели и представители на бизнеса.

Работата ѝ невинаги остава без последствия. През февруари 2011 г. пред редакцията на вестник „Галерия“ избухва взрив. Патрашкова и журналистът Явор Дачков свързват нападението с публикациите на изданието и с опит за сплашване на редакционния екип.

Сред любопитните факти от биографията ѝ е силната ѝ връзка с театъра, литературата и киното. Освен като журналист тя е определяна и като културолог и публицист. В интервютата си често защитава необходимостта от запазване на печатните медии и от връщане на интереса към четенето, особено сред младите хора. През 2025 г. тя участва и в инициативата „Университетска седмица на книгата“ в УНСС, където говори за бъдещето на четенето.

Известна е и с интереса си към модата и нестандартните аксесоари. В телевизионните си появи Патрашкова често избира ярки цветове, необичайни очила и бижута, превърнали се в част от разпознаваемия ѝ публичен образ.

На 64 години Кристина Патрашкова продължава да съчетава работата на главен редактор с телевизионните си ангажименти и авторските интервюта. Тя остава сред журналистите, които активно участват в обществения разговор и не се притесняват да задават неудобни въпроси на най-влиятелните личности в страната.


Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой си

    23 0 Отговор
    Гадна и противна е!

    08:25 20.07.2026

  • 2 хъхъ

    14 0 Отговор
    Дърта, ама се озърта.

    08:26 20.07.2026

  • 3 честен ционист

    9 13 Отговор
    Тази лелка е идола на Ген Зи-тата.

    08:27 20.07.2026

  • 4 глоги

    5 4 Отговор
    ЖурналистКА, публицистКА, телевизиоННА коментаторКА и главА редакторКА,

    08:27 20.07.2026

  • 5 Иглежда доста по възрастна

    13 0 Отговор
    Извинявам се !

    08:32 20.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Кирил

    13 0 Отговор
    Грозна, нагла, смачкана

    08:39 20.07.2026

  • 9 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гергана Сотирова":

    Теб та знам.Не те ли бяха е..... в един обществен клозет в Пловдив?😎👍

    Коментиран от #12

    08:40 20.07.2026

  • 10 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 0 Отговор
    ТАЗИ "МОДНА ИКОНА" - ПАТРАШКА(ФЛАШКА) Е ZA УСМИРИТЕЛНА РИZA ....................... И ДИРЕКТНО ЗА "ЗАВЕДЕНИЕТО" НА Д-р ГЪЛЪБОВА ...................,,..... ФАКТ !

    08:43 20.07.2026

  • 11 Пенсионерка

    7 0 Отговор
    хаха, как 65 бе, тая сбръчканата е скрила по 10 год. мошенническа работа, какво ли не правят парите .....

    08:44 20.07.2026

  • 12 Гергана Сотирова

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Бъркаш. Ловеч. Да не завиждаш?😘

    08:44 20.07.2026

  • 13 ИВАН

    6 0 Отговор
    Хахаха, добре, че дойде демокрацията, та и ние барабар с европейците да се обзаведем с такива паразити и нищоправци, голям принос за обществото, хахаха ...

    Коментиран от #14

    08:47 20.07.2026

  • 14 Ку-ку

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "ИВАН":

    И сигурно ще започне да писка сега, че ще и бъде малка пенсията....между другото ако е на 64г. не е ли време вече за пенсия... 🤣

    08:51 20.07.2026

  • 15 Бивш гларус Поморие

    3 1 Отговор
    Тая преди време се раздаваше много, бяхме голяма компания и всички ни оправи, някои казват че после пак ги е търсела

    08:55 20.07.2026

  • 16 Факт

    1 0 Отговор
    Па ке се напие

    08:59 20.07.2026