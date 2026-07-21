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"Отмъстителите" се завръщат на голям екран с първи трейлър на "Денят на страшния съд" (ВИДЕО)

"Отмъстителите" се завръщат на голям екран с първи трейлър на "Денят на страшния съд" (ВИДЕО)

21 Юли, 2026 12:01 770 5

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Отново ще видим Робърт Дауни Джуниър, но не като Железния човек, а в нова роля - на безмилостния злодей Доктор Дуум

"Отмъстителите" се завръщат на голям екран с първи трейлър на "Денят на страшния съд" (ВИДЕО) - 1
Кадър: YouTube
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Marvel Studios публикува първия пълнометражен трейлър на „Отмъстителите: Денят на Страшния съд“, който очертава мащабен сблъсък между няколко поколения супергерои, но разкрива ограничени подробности за сюжета.

Кадрите показват Тор, изигран от Крис Хемсуърт, в битка с Доктор Дуум, в чиято роля влиза Робърт Дауни Джуниър. Героят се опитва да обедини Отмъстителите, Новите отмъстители и Фантастичната четворка срещу заплаха, която може да постави различни вселени напът към унищожителен сблъсък.

„Нещо идва. Нещо, което може да не успеем да спрем. Преди този ден да приключи, ще бъдем изправени пред немислим избор“, се казва в трейлъра.

Сред основните моменти е завръщането на Стив Роджърс, изигран от Крис Евънс. Тор го кара да вдигне чука Мьолнир, за да докаже самоличността си. Капитан Америка за първи път използва оръжието в „Отмъстителите: Краят“ от 2019 г.

Трейлърът включва още сблъсък между Гамбит на Чанинг Тейтъм и Шан-Чи на Симу Лиу, както и сцени с Йелена Белова, Мистик, Локи, Магнито, професор Чарлз Екзейвиър, Шури и членовете на Фантастичната четворка.

В актьорския състав влизат още големи звезди като Педро Паскал, Ванеса Кърби, Антъни Маки, Флорънс Пю, Себастиан Стан, Том Хидълстън, Иън Маккелън, Патрик Стюарт, Пол Ръд, Джеймс Марсдън, Келси Грамър, Дейвид Харбър и Летиша Райт. Marvel предварително потвърди участието на голяма част от актьорите при началото на продукцията през 2025 г.

Режисьори на филма са братята Антъни и Джо Русо, които се завръщат към поредицата след „Отмъстителите: Война без край“ и „Отмъстителите: Краят“. Братята описаха новите кадри като трейлъра, който зрителите са очаквали.

Робърт Дауни Джуниър, който повече от десетилетие изпълняваше ролята на Тони Старк, беше обявен за новия Доктор Дуум през 2024 г. Героят произхожда от измислената европейска държава Латверия и е сред най-значимите противници във вселената на Marvel.

„Отмъстителите: Денят на Страшния съд“ ще излезе по кината на 18 декември 2026 г.


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