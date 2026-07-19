Джей Ло и Емили Ратайковски заложиха на леопардови бански това лято (СНИМКИ)

Леопардовият принт се превърна в една от най-забележимите тенденции сред звездите през лятото на 2026 г., след като Дженифър Лопес и Емили Ратайковски почти едновременно показаха бански с животински мотиви по време на ваканциите си.
56-годишната Дженифър Лопес бе заснета по леопардови бикини на борда на яхта край бреговете на Сицилия. Певицата и актриса допълни плажната визия с няколко златни колиета и слънчеви очила със златисти рамки, докато се наслаждаваше на слънцето в компанията на свои приятели.
Снимките бяха споделени от италианския танцьор и хореограф Джузепе Джофре, който е работил с Лопес и е част от нейното професионално обкръжение. Кадрите са направени по време на престоя на звездата в Италия, където тя участва в събитията на модната къща Dolce & Gabbana, пише InStyle.
Лопес бе в Таормина за специален концерт, организиран в рамките на представянето на колекцията Alta Moda. По време на спектакъла тя смени шест сценични тоалета, сред които богато украсени бодита, дантелени костюми и пищни рокли с барокови елементи.
По време на концерта певицата заяви пред публиката, че е „скъпа“, но разполага със собствени средства – реплика, която бе възприета като послание за финансова независимост след развода ѝ с Бен Афлек.
Появата на Лопес по бикини идва броени дни преди 57-ия ѝ рожден ден на 24 юли. Звездата вече започна празненствата с поредица от събития в Париж, където присъства на Седмицата на висшата мода и демонстрира няколко впечатляващи тоалета, допълнени със стотици карати диаманти, рубини и перли.
Емили Ратайковски
Почти по същото време 35-годишната Емили Ратайковски също показа леопардови бикини по време на разходка с лодка. Моделът и актриса публикува кадър в Instagram Stories на 17 юли, на който позира на фона на синьото море и безоблачното небе.
Нейният модел бански бе с малки триъгълни чашки и фини връзки. Ратайковски избра минималистична визия без масивни аксесоари, като остави леопардовия принт да бъде основният акцент, пише InStyle.
Публикацията бе част от поредица кадри от лятната ваканция на модела. Тя показа също моменти от престоя си в Париж, изглед към Айфеловата кула и обяд на открита тераса.
Емили Ратайковски и преди е залагала на животински принтове. Само месец по-рано тя публикува селфи с друг леопардов бански, отличаващ се с кръстосани през тялото връзки. Сред останалите ѝ летни визии са червен бански на бели точки и цял модел, вдъхновен от емблематичния плажен стил на Памела Андерсън.
Двете звезди представиха различни интерпретации на една и съща тенденция. Дженифър Лопес съчета леопардовия принт с многопластови бижута и силно изразен блясък, докато Ратайковски заложи на по-семпла и непринудена плажна визия.
Животинските шарки отново заемат водещо място в летните колекции през 2026 г. Леопардовият принт, който дълго време бе свързван предимно с вечерни тоалети и т.нар. естетика „съпруга на мафиот“, все по-често се появява върху бански костюми, плажни рокли и аксесоари.
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