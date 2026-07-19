Джей Ло и Емили Ратайковски заложиха на леопардови бански това лято (СНИМКИ)

Леопардовият принт се превърна в една от най-забележимите тенденции сред звездите през лятото на 2026 г., след като Дженифър Лопес и Емили Ратайковски почти едновременно показаха бански с животински мотиви по време на ваканциите си.

56-годишната Дженифър Лопес бе заснета по леопардови бикини на борда на яхта край бреговете на Сицилия. Певицата и актриса допълни плажната визия с няколко златни колиета и слънчеви очила със златисти рамки, докато се наслаждаваше на слънцето в компанията на свои приятели.

Снимките бяха споделени от италианския танцьор и хореограф Джузепе Джофре, който е работил с Лопес и е част от нейното професионално обкръжение. Кадрите са направени по време на престоя на звездата в Италия, където тя участва в събитията на модната къща Dolce & Gabbana, пише InStyle.

Лопес бе в Таормина за специален концерт, организиран в рамките на представянето на колекцията Alta Moda. По време на спектакъла тя смени шест сценични тоалета, сред които богато украсени бодита, дантелени костюми и пищни рокли с барокови елементи.

По време на концерта певицата заяви пред публиката, че е „скъпа“, но разполага със собствени средства – реплика, която бе възприета като послание за финансова независимост след развода ѝ с Бен Афлек.

Появата на Лопес по бикини идва броени дни преди 57-ия ѝ рожден ден на 24 юли. Звездата вече започна празненствата с поредица от събития в Париж, където присъства на Седмицата на висшата мода и демонстрира няколко впечатляващи тоалета, допълнени със стотици карати диаманти, рубини и перли.

Емили Ратайковски

Почти по същото време 35-годишната Емили Ратайковски също показа леопардови бикини по време на разходка с лодка. Моделът и актриса публикува кадър в Instagram Stories на 17 юли, на който позира на фона на синьото море и безоблачното небе.

Нейният модел бански бе с малки триъгълни чашки и фини връзки. Ратайковски избра минималистична визия без масивни аксесоари, като остави леопардовия принт да бъде основният акцент, пише InStyle.

Снимка: Инстаграм

Публикацията бе част от поредица кадри от лятната ваканция на модела. Тя показа също моменти от престоя си в Париж, изглед към Айфеловата кула и обяд на открита тераса.

Емили Ратайковски и преди е залагала на животински принтове. Само месец по-рано тя публикува селфи с друг леопардов бански, отличаващ се с кръстосани през тялото връзки. Сред останалите ѝ летни визии са червен бански на бели точки и цял модел, вдъхновен от емблематичния плажен стил на Памела Андерсън.

Двете звезди представиха различни интерпретации на една и съща тенденция. Дженифър Лопес съчета леопардовия принт с многопластови бижута и силно изразен блясък, докато Ратайковски заложи на по-семпла и непринудена плажна визия.

Животинските шарки отново заемат водещо място в летните колекции през 2026 г. Леопардовият принт, който дълго време бе свързван предимно с вечерни тоалети и т.нар. естетика „съпруга на мафиот“, все по-често се появява върху бански костюми, плажни рокли и аксесоари.