Уди Харелсън на 65 г.: Непредсказуемият актьор

Уди Харелсън празнува 65-ия си рожден ден днес. Американският актьор е роден на 23 юли 1961 г. в Мидланд, щата Тексас, под името Удроу Трейси Харелсън. За повече от четири десетилетия пред камерата той се утвърди като един от най-разностранните изпълнители в Холивуд, способен с еднаква лекота да играе комедия, тежка драма и ексцентрични отрицателни персонажи.

Първият му голям успех идва през 1985 г., когато се присъединява към популярния телевизионен сериал „Бар Наздраве“ в ролята на добродушния и не особено съобразителен барман Уди Бойд. Персонажът бързо се превръща в любимец на зрителите и носи на Харелсън награда „Еми“. Той остава в поредицата до нейния край през 1993 г.

Актьорът обаче успява да избегне капана на една-единствена запомняща се роля. През 90-те години той показва значително по-мрачната страна на таланта си в „Родени убийци“ на Оливър Стоун, а с превъплъщението си в порнографския издател Лари Флинт във „Народът срещу Лари Флинт“ получава първата си номинация за „Оскар“.

По-късно следват участия в „Няма място за старите кучета“, „Посланието“, „Зомбиленд“, „Седем психопати“, „Игрите на глада“ и „Три билборда извън града“. Харелсън има общо три актьорски номинации за наградата „Оскар“ – за главна роля в „Народът срещу Лари Флинт“ и за поддържащите си изпълнения в „Посланието“ и „Три билборда извън града“.

Сред най-високо оценените му телевизионни роли е тази на детектива Марти Харт в първия сезон на „Истински детектив“. Екранното му партньорство с Матю Макконъхи се превърна в един от най-силните елементи на сериала и затвърди репутацията му на драматичен актьор.

През 2026 г. Харелсън представи на кинофестивала в Кан филма „Full Phil“ на френския режисьор Кантен Дюпийо. В продукцията, показана извън конкурсната програма в среднощна прожекция, той си партнира с Кристен Стюарт. Историята проследява баща и порасналата му дъщеря, които се опитват да възстановят разпадналите се отношения помежду си.

Предстои и ново събиране на Харелсън с Матю Макконъхи в комедийния сериал „Brothers“. Двамата играят измислени версии на самите себе си, а сюжетът използва дългогодишните спекулации, че може да са биологични братя. Премиерата на осемте епизода е насрочена за 23 септември 2026 г. по Apple TV.

Извън екрана Харелсън е известен с активната си позиция по екологични въпроси и с подкрепата си за устойчив начин на живот. Той живее със съпругата си Лора Луи, с която има три дъщери, и традиционно пази семейния си живот далеч от светските хроники.

На 65 години Уди Харелсън продължава да избира роли, които трудно могат да бъдат поставени в една категория. Именно тази непредсказуемост – от комичния барман до циничния полицай, насилника или разочарования баща – остава една от най-разпознаваемите черти на неговата кариера.