Катарски шейх купи вилата на Берлускони за 350 млн. евро

Една от най-известните и противоречиви резиденции в Европа вече има нов собственик. Семейството на покойния италиански премиер Силвио Берлускони продаде легендарната вила „Чертоза“ (Villa Certosa) на остров Сардиния за 350 милиона евро, съобщават международни медии, цитирани от woman.bg.



Новият ѝ собственик е Хамад бин Джасим бин Джабер Ал Тани – бивш министър-председател и външен министър на Катар, както и член на управляващата кралска фамилия.

Le 100 immagini inedite di Villa Certosa, pubblicate da un sito americano. La storica dimora estiva di Silvio #Berlusconi, in vendita a 500 milioni di euro.#Tg1 Giancarla Rondinelli pic.twitter.com/ANYZFWZl17 — Tg1 (@Tg1Rai) June 8, 2026

От 570 до 350 милиона евро

След смъртта на Берлускони през 2023 г. наследниците му започнаха да търсят купувач за емблематичното имение. Първоначално цената му беше над 570 милиона евро, но след продължителни преговори сделката е финализирана за около 350 милиона евро.



Според информацията новият собственик възнамерява да превърне имението в луксозен курорт от най-висок клас. Семейството Ал Тани вече притежава няколко туристически обекта на Сардиния, както и болницата Mater Olbia.

Какво се крие зад стените на Villa Certosa?

Имението се намира на брега на Сардиния с панорамна гледка към залива Маринела и десетилетия наред служеше като неофициална резиденция на Берлускони. Луксозният комплекс прилича повече на собствен миниград, отколкото на частен дом.

Сред най-впечатляващите му екстри са: седем басейна, включително подземен басейн под основната сграда; огромно изкуствено езеро с лебеди; гигантски фонтан във формата на кит; изкуствен вулкан, който изригва огън и дим; автомобилна писта; амфитеатър, вдъхновен от древноримските арени; тайна пещера в стил филмите за Джеймс Бонд, която води директно до яхтеното пристанище.



Именно тези необичайни архитектурни решения превръщат Villa Certosa в едно от най-забележителните частни имения в света.

Le 100 immagini inedite di Villa Certosa, pubblicate da un sito americano. La storica dimora estiva di Silvio #Berlusconi, in vendita a 500 milioni di euro.#Tg1 Giancarla Rondinelli pic.twitter.com/ANYZFWZl17 — Tg1 (@Tg1Rai) June 8, 2026

Любимо място на световните лидери

Берлускони купува имението през 80-те години и скоро то се превръща в сцена на срещи с едни от най-влиятелните политици в света. Сред гостите му през годините са били: бившият американски президент Джордж У. Буш; бившият британски премиер Тони Блеър; руският президент Владимир Путин.



Именно във Villa Certosa често се провеждат неофициални дипломатически разговори далеч от публичното внимание.

Вилата, станала символ на скандалите

Макар да впечатлява с разкоша си, имението остава в историята най-вече със знаменитите партита „бунга-бунга“, организирани от Берлускони.



По данни на италианското разследване на тях присъствали млади модели, актриси и други гостенки, а прокуратурата твърдеше, че част от жените са получавали възнаграждения за участието си.



Тези събития доведоха до години съдебни дела и обвинения срещу бившия премиер, включително за злоупотреба със служебно положение, корупция и случай, свързан с предполагаемо участие на непълнолетно момиче. В крайна сметка Берлускони беше окончателно оправдан по тези обвинения.

Самият той винаги защитаваше личния си живот с думите, че случващото се във вилата е „негова лична работа“.

Наследството на Берлускони

Силвио Берлускони почина през юни 2023 г. на 86-годишна възраст след битка с левкемия. Освен че четири пъти беше министър-председател на Италия, той изгради една от най-големите медийни империи в страната чрез Mediaset и беше сред най-богатите италиански предприемачи.

Смята се, че към момента на смъртта му богатството му възлиза на около 4 милиарда евро. Продажбата на Villa Certosa е част от процеса по управление и преструктуриране на наследството му, като една от най-емблематичните резиденции в Европа вече започва нова глава от своята история.