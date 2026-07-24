Бурята застигна Алекс Раева на морето (ВИДЕО)

Бурята по родното Черноморие в сряда следобед застигна певицата и водеща Алекс Раева, докато е на семейна почивка в къмпинг. За щастие на изпълнителката, тя и близките ѝ се оказаха в периферията на явлението и не са пострадали, нито са понесли значителни поражения по базата.
„Очаквахме буря, а получихме само красивата ѝ страна. Май природата реши да ни пощади - намигна ни с малко дъжд, освежи къмпинга и остави децата да продължат с приключенията. Понякога и бурите са възпитани“, написа певицата в профила си в социалните мрежи и публикува видео от къмпинга минути преди бурята. На кадрите се вижда потъмнялото и облачно небе, което вещае бурни ветрове и дъжд, но това не сломява настроението на компанията.
„За съжаление знаем, че на много хора днес не им се е разминало така. Мислите ни са с всички, които се справят с последствията от стихията. Дано след всяка буря дойде слънце за всички“, философски разсъждава Алекс Раева.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 авантгард
Та се сетих за бай Радой Ралин и една поетеса.
13:00 24.07.2026
2 въпросче
Коментиран от #5
13:04 24.07.2026
3 Анита от почивка
13:10 24.07.2026
4 хихи
13:13 24.07.2026
5 хихи
До коментар #2 от "въпросче":местим си го в другия крачол...
13:14 24.07.2026
6 Боруна Лом
13:49 24.07.2026