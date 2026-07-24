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Бурята застигна Алекс Раева на морето (ВИДЕО)

Бурята застигна Алекс Раева на морето (ВИДЕО)

24 Юли, 2026 12:58 929 6

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  • буря-
  • море-
  • къмпинг

Певицата е на къмпинг със семейството си и приятели

Бурята застигна Алекс Раева на морето (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бурята по родното Черноморие в сряда следобед застигна певицата и водеща Алекс Раева, докато е на семейна почивка в къмпинг. За щастие на изпълнителката, тя и близките ѝ се оказаха в периферията на явлението и не са пострадали, нито са понесли значителни поражения по базата.

„Очаквахме буря, а получихме само красивата ѝ страна. Май природата реши да ни пощади - намигна ни с малко дъжд, освежи къмпинга и остави децата да продължат с приключенията. Понякога и бурите са възпитани“, написа певицата в профила си в социалните мрежи и публикува видео от къмпинга минути преди бурята. На кадрите се вижда потъмнялото и облачно небе, което вещае бурни ветрове и дъжд, но това не сломява настроението на компанията.

„За съжаление знаем, че на много хора днес не им се е разминало така. Мислите ни са с всички, които се справят с последствията от стихията. Дано след всяка буря дойде слънце за всички“, философски разсъждава Алекс Раева.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    5 0 Отговор
    Хм, браво, певица.
    Та се сетих за бай Радой Ралин и една поетеса.

    13:00 24.07.2026

  • 2 въпросче

    5 0 Отговор
    И ние какво да направим по тоя въпрос?! Да гоним бурята,ли?!

    Коментиран от #5

    13:04 24.07.2026

  • 3 Анита от почивка

    1 0 Отговор
    Според вас какво ще се случи ако влезна гола в една стая пълна с негри? 🥳

    13:10 24.07.2026

  • 4 хихи

    3 0 Отговор
    да не и е повредила шушито?

    13:13 24.07.2026

  • 5 хихи

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "въпросче":

    местим си го в другия крачол...

    13:14 24.07.2026

  • 6 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    И КВО ,УДАВИ ЛИ СЕ?У ЛОМ НЕ ВАЛИ

    13:49 24.07.2026