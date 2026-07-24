Бурята застигна Алекс Раева на морето (ВИДЕО)

Бурята по родното Черноморие в сряда следобед застигна певицата и водеща Алекс Раева, докато е на семейна почивка в къмпинг. За щастие на изпълнителката, тя и близките ѝ се оказаха в периферията на явлението и не са пострадали, нито са понесли значителни поражения по базата.

„Очаквахме буря, а получихме само красивата ѝ страна. Май природата реши да ни пощади - намигна ни с малко дъжд, освежи къмпинга и остави децата да продължат с приключенията. Понякога и бурите са възпитани“, написа певицата в профила си в социалните мрежи и публикува видео от къмпинга минути преди бурята. На кадрите се вижда потъмнялото и облачно небе, което вещае бурни ветрове и дъжд, но това не сломява настроението на компанията.

„За съжаление знаем, че на много хора днес не им се е разминало така. Мислите ни са с всички, които се справят с последствията от стихията. Дано след всяка буря дойде слънце за всички“, философски разсъждава Алекс Раева.