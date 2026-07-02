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Нина Добрев спря движението в Ню Йорк за секси фотосесия (СНИМКИ+ВИДЕО)

Нина Добрев спря движението в Ню Йорк за секси фотосесия (СНИМКИ+ВИДЕО)

2 Юли, 2026 15:58 1 642 15

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  • корица

Актрисата изгря на корицата на списание Flaunt

Нина Добрев спря движението в Ню Йорк за секси фотосесия (СНИМКИ+ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Нина Добрев привлече вниманието с нова фотосесия за списание Flaunt, заснета по улиците на Ню Йорк. Актрисата с български корени позира за корицата на изданието в провокативна визия, а един от кадрите я показва седнала на стол върху пешеходна пътека, докато автомобили са спрели зад нея.

Фотосесията е част от промоционалната кампания около новия криминален трилър „The Get Out“, в който Добрев си партнира с Ръсел Кроу, Арън Пол, Люк Евънс, Тереза Палмър, Даниел Зовато и Картиа Вергара. Режисьор на филма е Дерик Борте, познат с „Извън контрол“, отново с участието на Кроу.

„The Get Out“ излезе в избрани кина в САЩ на 26 юни, а от 30 юни е достъпен дигитално и при заявка за еднократно гледане. Продукцията е разпространявана от Vertical и е базирана на романа „Strip“ на Томас Пери, като сценарият е дело на Дерик Борте и Даниъл Форте.

Филмът разказва историята на Манко Капак, собственик на нощен клуб, изигран от Ръсел Кроу, който се опитва да напусне опасния свят на престъпни сделки и да започне нов живот с приятелката си, в ролята Тереза Палмър. Плановете му се провалят, когато маскирани нападатели, изиграни от Нина Добрев и Арън Пол, ограбват клуба му. В същото време върху него започват да оказват натиск наркокартели, а мистериозен непознат, в ролята на Люк Евънс, проявява интерес към бизнеса му.

За Добрев ролята е част от видима промяна в професионалната посока. В интервюто си за Flaunt тя говори за стремежа си да излиза извън образа, с който стана световноизвестна в „Дневниците на вампира“, и да търси по-сложни, по-остри и по-неочаквани персонажи.

Актрисата признава, че след напускането на сериала постепенно е започнала да мисли не само като изпълнител, но и като продуцент. Според нея това ѝ дава повече контрол върху историите, които иска да разказва, особено когато става дума за женски персонажи и за проекти, създадени от жени.

В последните години Нина Добрев все по-активно разширява работата си зад камера. Тя беше изпълнителен продуцент на документалния филм „Fin“ с Леонардо ди Каприо, на комедията на Netflix „The Out-Laws“, както и на „Sick Girl“, в който участва и като актриса. През юни нейният късометражен филм „General Admission“, в който тя играе и е изпълнителен продуцент, имаше световна премиера на фестивала Tribeca в Ню Йорк.

Публикация, споделена от Flaunt Magazine (@flauntmagazine)

Във Flaunt актрисата коментира, че се вдъхновява от актриси като Рийз Уидърспун, Никол Кидман и Марго Роби, които успяха да превърнат продуцентската работа в естествено продължение на актьорската си кариера. По думите ѝ тя иска бъдещите ѝ проекти да бъдат балансирани между актьорски роли, продуциране и развитие на собствени идеи.

Нина Добрев, родена в София и израснала в Канада, започва кариерата си още като тийнейджърка в сериала „Degrassi: The Next Generation“, но големият международен пробив идва с ролята на Елена Гилбърт в „Дневниците на вампира“. Повече от десетилетие по-късно тя продължава да използва популярността си, за да преминава към по-различни жанрове – от романтична комедия до криминален трилър и независими продуцентски проекти.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    не я е пребил тая копърка

    Коментиран от #10

    16:00 02.07.2026

  • 2 Кой каквото може

    22 0 Отговор
    и до където му стига. Едни в разголването и секса, други в спорта, Трети в олимпиади по физика и математика...

    16:03 02.07.2026

  • 3 Дзак

    13 2 Отговор
    Но не ни е интересна!

    16:04 02.07.2026

  • 4 ТАаа СЧУПИУРОВЕТЕ НЕ НА ПОЛОВИН А НА

    13 2 Отговор
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    16:04 02.07.2026

  • 5 ДОБРЕ ЧЕ ПРИЛИЧА НА ДЕМИ МУР

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    16:06 02.07.2026

  • 6 Сталин

    14 4 Отговор
    Вмирисана скумрия от бардаците на кошерните pdf от Ню Йорк

    16:07 02.07.2026

  • 7 и тая

    12 2 Отговор
    е оръзнала на некого

    16:09 02.07.2026

  • 8 Топ

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  • 9 Боримечката

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  • 10 Добрев?

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Жалко, че някой негър":

    Мъж ли е това или жена?
    Що им режат фамилиите така не мога да разбера?

    16:39 02.07.2026

  • 11 Гоуст

    9 3 Отговор
    Не знам кой я набеди за красива и кой за актриса...

    16:48 02.07.2026

  • 12 Политкоректен

    7 2 Отговор
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    16:56 02.07.2026

  • 13 Ами

    4 1 Отговор
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    17:20 02.07.2026

  • 14 Механик

    3 0 Отговор
    Какво рече? СКЕСКИ?! Пу да ти имам критериите.
    Тая млад натопорчен мъж ще откаже като я види каква е скумра и колко е изкуствена. Имам чуството, че от нея мирише на пластмаса и още нещо. Видът и е като филм на ужасите.3393

    17:33 02.07.2026

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