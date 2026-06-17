DARA ще изпее "Bangaranga" на престижните награди MAD VMA 2026 в Гърция

След триумфа си на „Евровизия“ и историческата победа за България с „Bangaranga“, DARA стремително продължава да покорява международната сцена. Поп звездата ще бъде сред специалните гости на гръцките музикални награди „Мад Видео Мюзик Ауърдс 2026“, където ще представи песента, донесла на страната ни първия трофей от конкурса, съобщава кореспондентът на БТА Иван Лазаров.
Церемонията ще се проведе на 17 юни в закритата олимпийска зала „Тае Куон До“ (Арена Фалиро) в Атина и е сред най-престижните музикални събития в Гърция. Наградите, организирани ежегодно от музикалната телевизия „Мад ТВ“, отличават най-успешните изпълнители и продукции от гръцката и международната музикална сцена.
По информация на организаторите DARA вече е провела репетиции за своето участие. На сцената тя ще изпълни хита „Bangaranga“ – песента, с която спечели тазгодишното издание на „Евровизия“ и донесе на България първата победа в историята на конкурса.
Спектакълът е подготвен от гръцкия креативен директор и хореограф Бил Роксенос, а според организаторите изпълнението ще бъде сред акцентите в програмата на тазгодишните награди.
От „Мад ТВ“ определят появата на DARA като едно от най-чаканите участия на церемонията. След успеха си на „Евровизия“ през месец май певицата се превърна в едно от най-коментираните имена на европейската поп сцена, а публиката очаква да види на сцената в Атина същата енергия, която ѝ донесе победата в конкурса.
Историческата победа на DARA на 70-ото юбилейно издание на „Евровизия“ през май 2026 г. изведе България на върха на най-престижния музикален конкурс в Европа. С впечатляващото си изпълнение на песента „Bangaranga“ певицата спечели както гласовете на професионалното жури, така и вота на зрителите, събирайки общо 516 точки.
Преднината ѝ пред класиралия се на второ място представител на Израел беше цели 173 точки, а Румъния зае третото място с 296.
Успехът на DARA не само донесе на България първата победа в историята на конкурса, но и осигури на страната домакинството на следващото издание на „Евровизия“ през 2027 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #12, #16, #17
10:59 17.06.2026
2 Лопата Орешник
Коментиран от #4, #20
11:06 17.06.2026
3 Ахаха
11:12 17.06.2026
4 честен ционист
До коментар #2 от "Лопата Орешник":Правата на хита ги държат гърците, както и дали Ганчо може да изкара монета от 2 евро пак зависи от гърците.
Коментиран от #11
11:13 17.06.2026
5 Хаха
11:16 17.06.2026
6 Сигма
Пълна 💩-щина
11:20 17.06.2026
7 Хмм
Коментиран от #14
11:23 17.06.2026
8 Ами
11:25 17.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Мдаа!🤔
11:28 17.06.2026
11 Сталин
До коментар #4 от "честен ционист":Ами то цървулите са и без това са микс от гръцки сигани и турски евреи
11:29 17.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Сталин
11:35 17.06.2026
14 хихи
До коментар #7 от "Хмм":Следва да пее на гей сватба на някоя известна личност в Гърция. Там парламента гласува Гей браковете... Както сме я закъсали с парите, очаквайте същото гласуване и У НАс..до края на годината...
11:35 17.06.2026
15 456
11:35 17.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 чобан
До коментар #16 от "Дара":да пофторим?
11:38 17.06.2026
19 Без име
11:47 17.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Специалист по АНАТОМИЯ
11:51 17.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Съгражданин от кв. Максуда
12:04 17.06.2026
25 да раздруса паласки
12:11 17.06.2026
26 Тръмп
12:12 17.06.2026
27 хи хи
12:31 17.06.2026
28 цербер
12:47 17.06.2026