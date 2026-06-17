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DARA ще изпее "Bangaranga" на престижните награди MAD VMA 2026 в Гърция

DARA ще изпее "Bangaranga" на престижните награди MAD VMA 2026 в Гърция

17 Юни, 2026 10:58 1 000 28

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Наградната церемония ще се проведе тази вечер в Атина

DARA ще изпее "Bangaranga" на престижните награди MAD VMA 2026 в Гърция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

След триумфа си на „Евровизия“ и историческата победа за България с „Bangaranga“, DARA стремително продължава да покорява международната сцена. Поп звездата ще бъде сред специалните гости на гръцките музикални награди „Мад Видео Мюзик Ауърдс 2026“, където ще представи песента, донесла на страната ни първия трофей от конкурса, съобщава кореспондентът на БТА Иван Лазаров.

Церемонията ще се проведе на 17 юни в закритата олимпийска зала „Тае Куон До“ (Арена Фалиро) в Атина и е сред най-престижните музикални събития в Гърция. Наградите, организирани ежегодно от музикалната телевизия „Мад ТВ“, отличават най-успешните изпълнители и продукции от гръцката и международната музикална сцена.

По информация на организаторите DARA вече е провела репетиции за своето участие. На сцената тя ще изпълни хита „Bangaranga“ – песента, с която спечели тазгодишното издание на „Евровизия“ и донесе на България първата победа в историята на конкурса.

Спектакълът е подготвен от гръцкия креативен директор и хореограф Бил Роксенос, а според организаторите изпълнението ще бъде сред акцентите в програмата на тазгодишните награди.

От „Мад ТВ“ определят появата на DARA като едно от най-чаканите участия на церемонията. След успеха си на „Евровизия“ през месец май певицата се превърна в едно от най-коментираните имена на европейската поп сцена, а публиката очаква да види на сцената в Атина същата енергия, която ѝ донесе победата в конкурса.

Историческата победа на DARA на 70-ото юбилейно издание на „Евровизия“ през май 2026 г. изведе България на върха на най-престижния музикален конкурс в Европа. С впечатляващото си изпълнение на песента „Bangaranga“ певицата спечели както гласовете на професионалното жури, така и вота на зрителите, събирайки общо 516 точки.

Преднината ѝ пред класиралия се на второ място представител на Израел беше цели 173 точки, а Румъния зае третото място с 296.

Успехът на DARA не само донесе на България първата победа в историята на конкурса, но и осигури на страната домакинството на следващото издание на „Евровизия“ през 2027 г.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    21 2 Отговор
    Възстанови ли се след София Прайд?

    Коментиран от #12, #16, #17

    10:59 17.06.2026

  • 2 Лопата Орешник

    26 3 Отговор
    Тя реално няма кво друго да изпее! Голям проблем! Само някви нескопосани напъни и един хит! Реално погледнато тя известни и приятни парчета просто няма!

    Коментиран от #4, #20

    11:06 17.06.2026

  • 3 Ахаха

    22 0 Отговор
    Тоест някой пак ще цъкне плей. Тия награди за първи път ли са престижни, че никой не ги знае

    11:12 17.06.2026

  • 4 честен ционист

    15 1 Отговор

    До коментар #2 от "Лопата Орешник":

    Правата на хита ги държат гърците, както и дали Ганчо може да изкара монета от 2 евро пак зависи от гърците.

    Коментиран от #11

    11:13 17.06.2026

  • 5 Хаха

    14 1 Отговор
    Там да няма гейпарад? Тази си загуби консервантивните фенове.

    11:16 17.06.2026

  • 6 Сигма

    19 0 Отговор
    "Най-голямата, най-великата, най-невероятна българска песен уау 🙀."
    Пълна 💩-щина

    11:20 17.06.2026

  • 7 Хмм

    8 0 Отговор
    Дара обедини хората, но за малко, пък и какво може да направи като има договор и ако ѝ наредят, изпълнява

    Коментиран от #14

    11:23 17.06.2026

  • 8 Ами

    7 1 Отговор
    да се подготви, постави името си до Мирчев, Белобрадова, Евгени Минчев, очакват я само хейтове

    11:25 17.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Мдаа!🤔

    12 1 Отговор
    Дара се омаскари на сборището в неделя! Оттук нататък ще пее по гейклубовете и предизборните събития на ппдб/ЛГБТ!☹️

    11:28 17.06.2026

  • 11 Сталин

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Ами то цървулите са и без това са микс от гръцки сигани и турски евреи

    11:29 17.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Сталин

    5 0 Отговор
    Престижните награди МАD т.е. луд ,сега е модерно да си луд ,нормалните навсякъде биват дискриминирани и гонени

    11:35 17.06.2026

  • 14 хихи

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хмм":

    Следва да пее на гей сватба на някоя известна личност в Гърция. Там парламента гласува Гей браковете... Както сме я закъсали с парите, очаквайте същото гласуване и У НАс..до края на годината...

    11:35 17.06.2026

  • 15 456

    5 1 Отговор
    Падна ми в очите.

    11:35 17.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 чобан

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Дара":

    да пофторим?

    11:38 17.06.2026

  • 19 Без име

    7 0 Отговор
    Скоро никой няма да я помни. Киркоров я издигна, неблагодарността й ще я погуби. В тези среди това се цени.

    11:47 17.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Специалист по АНАТОМИЯ

    5 0 Отговор
    Пак ли ще бъде с козяк в чест на двуполовият дем0н - Баф0мет? Същият в чест на който, елитът си преобръща половете на децата и всички "мъже" са биологични жени и обратното?

    11:51 17.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Съгражданин от кв. Максуда

    2 0 Отговор
    Тая не бих я жасал и за без пари!

    12:04 17.06.2026

  • 25 да раздруса паласки

    3 0 Отговор
    Ако го изпее в Турция ще се изкефят.Там обичат мазните женски.

    12:11 17.06.2026

  • 26 Тръмп

    3 0 Отговор
    Аман от тая циганка-наркоманка!

    12:12 17.06.2026

  • 27 хи хи

    0 0 Отговор
    Нека и каракачаните да видят още една дебела дyпapa.

    12:31 17.06.2026

  • 28 цербер

    0 0 Отговор
    "DARA стремително продължава да покорява международната сцена." Ако е Дара,няма ли да е по-добре? Никои нормални българин или българка не си пишат името на латиница!

    12:47 17.06.2026