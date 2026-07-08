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Български AI за контрол по качеството на майстори завзе Гърция с ремонти на климатици

Български AI за контрол по качеството на майстори завзе Гърция с ремонти на климатици

8 Юли, 2026 10:42 570 3

  • ai-
  • приложение-
  • ремонти-
  • климатици-
  • гърция

Мисията на българското приложение е да регулира пазара на майстори

Български AI за контрол по качеството на майстори завзе Гърция с ремонти на климатици - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Българска платформа за качествени майстори, ръководена от ново поколение изкуствен интелект, навлезе за отрицателно време в Гърция и бе приета с небивал успех. В разгара на сезона на ремонтите, родното безплатно приложението Fix app започна да работи и за гръцките майстори, като им помага да си намират клиенти, а от друга страна на всеки в нужда - да си организира бързо ремонт.

Мисията на българското приложение е да регулира пазара на майстори, както по отношение на честите измами и злоупотреби със заплащанията, така и във връзка с недоволството от качество на извършваните услуги. То прави своеобразен онлайн търг, като класира на челни позиции само онези регистрирали се специалисти по ремонти, които имат сертификати и признати квалификации за умения, които не мамят и имат добри ревюта и мнения, които имат чисто и прозрачно финансово досие и не извиват ръце за пари, като се съобразяват с точни финансови параметри, отговарящи на средното ниво за пазара. От друга страна, всеки нуждаещ се от малък ремонт у дома или в офиса, може с няколко клика да си поръча помощник за проблема и да има пълното доверие, че ще стане бързо и качествено. Почти цялата комуникация, класиране и контрол се извършват чрез инструментите на изкуствен интелект. Тази иновация само от 2 месеца функционира вече и в съседна Гърция, като статистиките сочат небивал успех. Приложението поставя рекорд на поръчки на ремонти и профилактика на климатици в южната ни съседка. Други услуги, които се търсят там от майстори, са монтажни дейности на електроуреди и малки ремонти в хотели. Най-много нужда от AI управлението на майстори има в Солун, Кавала и Халкидики.

Според статистика на платформата, у нас най-често “специалистите по ремонти” мамят в ценообразуването. Това се случва при 80% от тези на свободна практика или така наречените фрийлансъри. Средната възраст на най-активните майстори у нас е между 25 и 35 години, като много от тях имат други професии и използват възможността да печелят допълнително. За сравнение - в Гърция практикуващите чрез AI инструмента майстори са в по-горна възрастова граница, главно между 35 и 45 години. Освен това се регистрират за по-малко видове практики, за разлика от българите, които обичат да заявяват в приложението, че разбират от всичко. Характерен за гръцките майстори е и фактът, че искат по-малко пари на ръка, за разлика от българските си колеги.


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  • 1 Последния Софиянец

    8 1 Отговор
    Като въведат Цифровото евро край с тези майстори.Ще им плащат в кокошки и прасета.

    10:44 08.07.2026

  • 2 честен ционист

    4 4 Отговор
    Климатикът в България е луксозна вещ, в Гърция необходимост.

    10:45 08.07.2026

  • 3 Техник климатична и хладилна техника

    4 3 Отговор
    Чакам да дойде ей-ая ви да ми свърши работата. Има бая да почакам, нали!

    10:54 08.07.2026