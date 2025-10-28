Новини
Силвия Петкова от три години е без мъж след раздялата със Зоран Петровски

Силвия Петкова от три години е без мъж след раздялата със Зоран Петровски

28 Октомври, 2025 07:17

"Имам нужда от половинка, но не на всяка цена.", признава актрисата

Силвия Петкова от три години е без мъж след раздялата със Зоран Петровски - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актрисата Силвия Петкова призна, че е готова за нова любов в живота си. Звездата от сериала "Пътят на честта" има нужда от мъж, но е категорична, че няма да си хване който и да е, само и само за да не бъде сама, пише bgdnes.bg.

"Аз съм сама от три години. Разбира се, че имам нужда от някой до себе си, но не и който и да е и не на всяка цена. Гледам да не мисля за него. Ако се появи някой, който да ми вземе вниманието, отворена съм за нова любов", изповяда се Петкова.

Любовната история на Силвия и режисьора Зоран Петровски винаги е била под прожекторите - красива двойка, свързана от изкуството и общия им син Сава. През 2022 г. двамата изненадващо сложиха край на отношенията си. Малко след това в светските среди се заговори, че Зоран вече има нова жена до себе си. Актрисата запази мълчание - не коментира, не обвинява, не отрича, просто се отдръпна.

"Едни две години ме нямаше никаква. Не знаех на кой свят съм, но мина! Излизам от това много по себе си отново, много по-силна, приела нещата такива, каквито са. Много по-толерантна, разбираща и самодостатъчна съм си", споделя екранната Кера.

Звездата мина труден период

Раздялата определено е тежка и болезнена за актрисата. Дори няколко години по-късно Силвия признава:

"Когато си вярвал, че нещо ще е до края на живота ти, че това е най-важното, и когато се окаже, че си бил в абсолютна заблуда - няма как да не го изживееш".

През този период Петкова губи дори чувството си за хумор - нещо, което винаги е било част от нея. Драматичната ситуация в живота ѝ ѝ се отразява, но към днешна дата Силвия изглежда по-спокойна и с усмивка на лицето. Споделя, че успява да се завърне към себе си и да търси решенията на проблемите, които са неизбежни, вместо да потъва в тях. А що се отнася до любовта - готова е отново за нея, но не бърза.

"Предпочитам да остана сама, ако е необходимо. Ако има нещо за лекуване, искам да го излекувам, за да не влизам в евентуални бъдещи отношения като половин човек и да натоваря другия с моите травми. Нямам нужда някой да ме спасява. Предпочитам да се срещна със себе си, с демоните си, с болките си и да ги отработя", признава актрисата, която се е отдала главно на грижите за сина си и на работата си.

Със Зоран бяха дълги години заедно

Красивата актриса определено привлича погледите навсякъде, където се появи. Въпреки че е сама от три години, ухажори определено не ѝ липсват. Мъжете се опитват да привлекат вниманието ѝ, но актрисата не си позволява компромиси.

"Много мъже се опитват през тези три години да стигнат до мен. Не виждам защо да ги залъгвам и да си губят времето с мен, ако не мога да им дам нищо. Не мога да бъда с някого компромисно, предпочитам да го чувствам. Не мога да го причиня най-малкото на детето си. Не мога да го запознавам с различни мъже. Обещала съм му, че ако срещна някого, когото харесвам - първо той ще разбере", допълва Силвия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

  • 1 Тити

    11 0 Отговор
    Явно до сега не е била готова защото не е имало предложения с Бентлитс

    07:23 28.10.2025

  • 3 иво

    14 2 Отговор
    преживях го същото, абсолютно същото, разбирам я жената, дано има късмет в живота, ужасно е, просто е ужасно....

    Коментиран от #7

    07:23 28.10.2025

  • 4 Мъж

    10 5 Отговор
    Умният мъж ще заебе глупавата жена насред пътя и ще я остави без секс и без пари 😂🥳🎊🤣 България има хубави ширини ама жените са а най ниското качество в света. Заставам напълно зад думите си!

    07:27 28.10.2025

  • 5 НЕ СЕ БАВИ

    12 5 Отговор
    СУХОТАТА ИДВА, ПАЯЖИНАТА РАСТЕ

    07:29 28.10.2025

  • 6 Зелена енергия

    15 1 Отговор
    Много батерии е изхабила значи.

    07:30 28.10.2025

  • 7 Пич

    13 1 Отговор

    До коментар #3 от "иво":

    Спокойно ! И на вашата улица ще изгрее слънце ! Любовта може би ви чака някъде търпеливо , внимавайте да не я подминете от отчаяние ! Кураж!!!

    07:35 28.10.2025

  • 8 Мюмюн

    3 3 Отговор
    зимам я, аз отивам да се пробвам

    07:40 28.10.2025

  • 10 бай Бай

    9 2 Отговор
    Уроците на Живота.
    А и с дете е още по-трудно.
    Всеки иска идеалното, но има да избира от наличното.
    Без компромис си оставаме сами, с претенциите.....

    07:45 28.10.2025

  • 11 Прекрасна

    8 4 Отговор
    Жена! Дано има късмет и намери човек до себе си който да бъде голямата любов ❤️

    07:45 28.10.2025

  • 12 Така ли? Не знаех.

    3 0 Отговор
    Е, след като вече сме осведомени, че няма мъж, не ни остава нищо друго освен да и потърсим!🤥

    Коментиран от #15

    07:55 28.10.2025

  • 13 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Нали беше бременна... Уж...

    08:06 28.10.2025

  • 14 Бай Араб

    3 0 Отговор
    Ами като е без мъж да се обади на Д-р Хасърджиев, веднага ще я включи в програмата.

    08:07 28.10.2025

  • 16 Горката

    1 0 Отговор
    Защо ти е половинка? Ще ти дам цял.

    08:09 28.10.2025

  • 17 бай Бай

    2 0 Отговор
    Някий вносен?
    Защото може би в България само гань0вци имало?
    Която мисли така също има баща и дядовци.....

    Коментиран от #18

    08:09 28.10.2025

  • 18 Пилотът Гошу

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "бай Бай":

    Е те всичките нали урволяци все си мислят, че боб хвърлят за тях... А всъщност никой не може да ги търпи, защото освен, че са гламави и досадни, са в пъти по-дразнещи от западните си еквиваленти на кифли... Конкурират яко черните кифли в САЩ...

    08:22 28.10.2025

  • 19 Три години сама?!

    2 1 Отговор
    Или наистина не става за нищо или просто не е срещнала достатъчно богат! Но без да е чесана през тия три години, е трудно да повярваме всички!

    08:23 28.10.2025

  • 20 Странно

    5 0 Отговор
    Възпитана и приятна жена, но има нещо странно в лицето и. Като я видя първото нещо което си представям е село, нива, добитък. Да е жива и здрава.

    08:25 28.10.2025

  • 21 ШЕФА

    1 1 Отговор
    Звездата на тази е на алеята на славата в Филиповци и там търси новата любов,обаче всеки си мисли че щом Зоран бега с 200 от тая "звезда Петкова "по добре да не рискува хахахахааххааахх

    08:28 28.10.2025

  • 22 пишман

    0 0 Отговор
    Кой чорап да си разплета?

    08:37 28.10.2025

  • 23 Отец Мондьовов

    0 0 Отговор
    При кой се изповяда Петкова? Най-добре да дойде при мене, ще и опростя и греховете! Ще излезне като нова!

    08:38 28.10.2025

  • 24 Перо

    1 0 Отговор
    Гювендията се хвана с македонист и си получи своето! В РСМ нямат училище за актьори и режисьори, но тук се представят като професори в тоя бранш и гювендиите кълват!

    08:38 28.10.2025