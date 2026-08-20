Рецепта на деня: Пъстър зеленчуков киш с бутер тесто

Необходими продукти:

бутер тесто - 400 г;

яйца - 4 бр.;

готварска сметана - 200 мл;

кашкавал - 120 г;

сирене - 120 г;

зелен фасул - 180 г;

броколи - 120 г;

царевица от консерва - 120 г;

червен боб от консерва - 120 г

червена чушка - 1 бр.;

зехтин - 1 с.л.;

сол - 1 ч.л.;

черен пипер - 1/2 ч.л.;

индийско орехче - 1 щипка.

Начин на приготвяне:

Бутер тестото се оставя за кратко на стайна температура, за да омекне леко, но без да се отпуска напълно. Форма за киш или кръгла тава с диаметър около 24 см се покрива с хартия за печене.

Тестото се разстила във формата, притиска се внимателно по дъното и стените, а излишните краища се подвиват навътре, за да се получи красив борд. Дъното се набожда с вилица, за да не се надуе прекалено при печене.

Фурната се загрява на 200 градуса. Основата от бутер тесто се запича предварително за 8-10 минути, докато леко се стегне и започне да порозовява. Така празничният зеленчуков киш остава хрупкав отдолу и не се овлажнява от плънката.

Зеленият фасул и броколите се почистват и се пускат във вряща подсолена вода за 3 минути. След това се отцеждат добре и се охлаждат за кратко.

Червената чушка се нарязва на малки парчета и се запържва в зехтина за 3-4 минути, колкото да омекне и да стане по-ароматна. Царевицата и червеният боб се изплакват от консервната течност и се подсушават.

В купа се разбиват яйцата със сметаната. Добавят се натрошеното сирене, половината настърган кашкавал, сол, черен пипер и щипка индийско орехче. Сместа трябва да бъде гладка, но не прекалено течна, защото зеленчуците ще пуснат малко влага при печене.

В запечената основа се разпределят зеленият фасул, броколите, царевицата, червеният боб и чушката. Отгоре се излива яйчено-сметановата смес, като зеленчуците леко се наместват с лъжица, за да има плънка във всяко парче. Поръсва се с останалия кашкавал.

Кишът се пече на 180 градуса за 32-35 минути, докато плънката се стегне, повърхността стане златиста, а бордът от бутер тесто се изпече равномерно. Готовността се проверява, като формата се разклати леко - средата трябва да е стабилна, без течна яйчена смес, пише gotvach.bg.

След изваждане от фурната кишът се оставя да почине поне 10-15 минути. Така се реже по-чисто и плънката запазва форма. Поднася се топъл.