Вижте, тествайте, изберете: ЕТЕМ предлага персонални консултации за решенията във вашия дом

Изборът на прозорци и врати е сред решенията за дома, които вземаме за години напред. Дизайнът е важен, но зад него стоят още топлинният комфорт, енергийната ефективност, начинът на отваряне, размерът на остъкляването и това доколко конкретната система отговаря на особеностите на жилището.

Именно затова ЕТЕМ създаде два шоурума в София и Пловдив като места, в които изборът може да започне не от каталог или снимка, а от реално преживяване. В двете пространства посетителите могат да разгледат алуминиеви отваряеми системи в реален размер, да ги изпробват и да обсъдят конкретния си проект с експерт на компанията. За още по-голямо удобство, чрез платформата etemshowroom.bg, всеки може предварително да запази посещение в удобен ден и час.

От идеята за нов дом до конкретното решение

Какъв тип прозорци са подходящи за жилището? Каква плъзгаща система да изберем за голямо остъкляване към терасата или градината? Как различните решения се вписват в интериора? Това са въпроси, на които е трудно да се отговори единствено чрез технически характеристики.

В шоурумите на ЕТЕМ системите са представени като естествена част от интериора. Те са експонирани в своеобразни зони и „стаи“, което позволява на посетителите да ги видят в цял размер и по-лесно да си представят как биха изглеждали в собственото им жилище.

Това е особено полезно при планиране на нов дом или основен ремонт, когато изборът на дограма е свързан не само с визията, но и с комфорта и начина, по който ще използваме пространството години наред.

Два шоурума, различни решения в реален размер

В София шоурумът на ЕТЕМ се намира на партера на Capital Fort, бул. „Цариградско шосе“ 90. Тук могат да бъдат разгледани системи за прозорци EW70, E75, E68 и E68HV, входни врати E75FD и ED68, плъзгащи системи E50 и ES70, както и решения за фасади и стъклени парапети.

Шоурумът в Пловдив се намира в жилищен комплекс Platinum Homes на бул. „Марица“ 160Б. Сред представените решения са прозоречните системи EW70, E68 и E75, системата за прозорци и врати тип „Хармоника“ E39, плъзгащите системи ES70 и E50 и стъкленият парапет EB48.

И в двете пространства архитектурните системи са интегрирани в интериора, вместо просто да бъдат изложени като отделни продукти. Така посетителите могат да ги видят и изпробват в реален мащаб и да усетят как биха изглеждали и функционирали в средата на собствения им дом.

Не просто посещение, а персонална консултация

Една от най-полезните възможности за хората, които в момента строят или ремонтират своя дом, е предварително да запазят индивидуална консултация със специалист на ЕТЕМ.

На специалната платформа etemshowroom.bg може да бъде заявена среща за избор на подходящи алуминиеви системи за къща, апартамент или друг проект. Посетителите могат да видят и тестват системите в реален размер и да зададат въпроси, свързани с конкретния си казус на експертите от ЕТЕМ.

Процесът за запазване на среща е максимално опростен – попълва се онлайн формуляр, избира се типът консултация и след това се получава потвърждение от екипа на ЕТЕМ.

Когато изборът за дома може да бъде видян и изпробван

Прозорците, вратите и големите остъклявания са част от архитектурата, която използваме всеки ден. Затова възможността да отвориш една система, да видиш профила и пропорциите ѝ в реален размер и да сравниш различни решения дава много по-добра представа от изображение на екран.

Шоурумите на ЕТЕМ в София и Пловдив превръщат именно тази идея в практическо преживяване – място, където дизайнът и технологиите могат да бъдат видени отблизо, а изборът за дома да бъде направен с помощта на професионална консултация.