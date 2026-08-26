Семейството на Доли Партън разкри последното ѝ желание преди смъртта (ВИДЕО)

Легендата на кънтри музиката Доли Партън е поискала да бъде положена върху „красиво легло от мек памук“ след смъртта си, разкри нейният племенник и дългогодишен ръководител на охраната ѝ Брайън Сийвър. Певицата, автор на песни, актриса и филантроп почина на 25 август 2026 г. на 80-годишна възраст.

В емоционално видео, публикувано от семейството, Сийвър разказа, че Доли Партън сама е споделила как иска да изглежда последният ѝ покой. След живот, прекаран под прожекторите и в тежки сценични костюми, обсипани с кристали, тя искала накрая просто да бъде „удобно и спокойно“.

Племенникът ѝ заяви още, че за семейството е чест, но и огромна тъга да съобщи за смъртта ѝ. По думите му скръбта остава за близките и почитателите, докато самата Доли Партън, според силната ѝ християнска вяра, вече е отново със съпруга си Карл Дийн, починал през март 2025 г., както и с родителите си.

Семейството ще организира частно погребение, каквото е било желанието на певицата. Вместо цветя близките насърчават почитателите да подкрепят Dolly Parton’s Imagination Library, благотворителната програма, чрез която през годините стотици милиони книги са достигнали безплатно до деца.

Малко преди смъртта си Доли Партън е била приета във Vanderbilt University Medical Center в Нешвил. Първоначално американски медии съобщиха за бъбречни и автоимунни проблеми, но впоследствие представители на звездата потвърдиха пред People, че тя е починала след кратка битка с рак. Видът на заболяването не е оповестен публично.

Само четири дни преди кончината си Доли Партън говори за здравословните си проблеми, като призна, че дълго ги е пренебрегвала, докато се е грижила за Карл Дийн. Въпреки това тя подчерта, че продължава да работи и че има още много идеи, които иска да осъществи.

Последната ѝ публична поява беше през юни при откриването на Dolly’s Tennessean Travel Stop в Тенеси. Преди това певицата беше принудена да отлага и отменя ангажименти заради здравословното си състояние, включително планирана резиденция в Лас Вегас.

Доли Партън оставя след себе си една от най-влиятелните кариери в американската популярна музика. Авторката на „Jolene“, „9 to 5“ и „I Will Always Love You“ отвори път за поколения певици и автори, а Брайън Сийвър подчерта, че семейството ще продължи да пази както музикалното, така и благотворителното ѝ наследство.