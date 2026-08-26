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Семейството на Доли Партън разкри последното ѝ желание преди смъртта (ВИДЕО)

Семейството на Доли Партън разкри последното ѝ желание преди смъртта (ВИДЕО)

26 Август, 2026 12:31 1 544 16

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Кънтри легендата е останала вярна на стила си до край

Семейството на Доли Партън разкри последното ѝ желание преди смъртта (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Легендата на кънтри музиката Доли Партън е поискала да бъде положена върху „красиво легло от мек памук“ след смъртта си, разкри нейният племенник и дългогодишен ръководител на охраната ѝ Брайън Сийвър. Певицата, автор на песни, актриса и филантроп почина на 25 август 2026 г. на 80-годишна възраст.

В емоционално видео, публикувано от семейството, Сийвър разказа, че Доли Партън сама е споделила как иска да изглежда последният ѝ покой. След живот, прекаран под прожекторите и в тежки сценични костюми, обсипани с кристали, тя искала накрая просто да бъде „удобно и спокойно“.

Племенникът ѝ заяви още, че за семейството е чест, но и огромна тъга да съобщи за смъртта ѝ. По думите му скръбта остава за близките и почитателите, докато самата Доли Партън, според силната ѝ християнска вяра, вече е отново със съпруга си Карл Дийн, починал през март 2025 г., както и с родителите си.

Семейството ще организира частно погребение, каквото е било желанието на певицата. Вместо цветя близките насърчават почитателите да подкрепят Dolly Parton’s Imagination Library, благотворителната програма, чрез която през годините стотици милиони книги са достигнали безплатно до деца.

Малко преди смъртта си Доли Партън е била приета във Vanderbilt University Medical Center в Нешвил. Първоначално американски медии съобщиха за бъбречни и автоимунни проблеми, но впоследствие представители на звездата потвърдиха пред People, че тя е починала след кратка битка с рак. Видът на заболяването не е оповестен публично.

Само четири дни преди кончината си Доли Партън говори за здравословните си проблеми, като призна, че дълго ги е пренебрегвала, докато се е грижила за Карл Дийн. Въпреки това тя подчерта, че продължава да работи и че има още много идеи, които иска да осъществи.

Последната ѝ публична поява беше през юни при откриването на Dolly’s Tennessean Travel Stop в Тенеси. Преди това певицата беше принудена да отлага и отменя ангажименти заради здравословното си състояние, включително планирана резиденция в Лас Вегас.

Доли Партън оставя след себе си една от най-влиятелните кариери в американската популярна музика. Авторката на „Jolene“, „9 to 5“ и „I Will Always Love You“ отвори път за поколения певици и автори, а Брайън Сийвър подчерта, че семейството ще продължи да пази както музикалното, така и благотворителното ѝ наследство.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да питам само

    21 13 Отговор
    Американската селска бабичка с оригиналния силикон от 65-та година ли си легна в земята или го е подновявала няколко пъти за последните 60 години?

    Коментиран от #4, #8, #9

    12:34 26.08.2026

  • 2 Теслатъ

    22 2 Отговор
    Всичко е суета...

    12:35 26.08.2026

  • 3 Още от байтошово врме (70те години)

    22 5 Отговор
    го помня бабето като материал за лъскане на саби.

    12:40 26.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Безсилиеукропитешко

    22 9 Отговор

    До коментар #4 от "Сила":

    Що мааа, с баба Доли, да не се бърка с овцата Доли, правим реклама на оригиналния хaмериканcки силикон, хахаха!

    12:46 26.08.2026

  • 6 И нека семейното

    20 8 Отговор
    прегризване на гърла в борбата за наследството по стара краварска традиция започне сега!

    12:49 26.08.2026

  • 7 Музика

    9 20 Отговор
    Изклучителна певица. Светът и Америка я обожаваме.

    13:04 26.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Да не си дежурна по статии

    11 2 Отговор

    До коментар #9 от "Сила":

    за селянката от щатската дълбока провинция, ма укрпитечке?

    Коментиран от #15

    13:36 26.08.2026

  • 11 Янко

    11 0 Отговор
    Също като бати Бойко тиквата.И той иска като умре да го положат в голямо легло а до него чекмедже пълно с евро и злато а отгоре пистолет.

    13:37 26.08.2026

  • 12 Трета статия от снощи за баба ви Доли

    9 3 Отговор
    понеже нали баба ви Доли ви храни и пои!

    Коментиран от #14

    13:40 26.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Боко Борисов

    7 0 Отговор

    До коментар #12 от "Трета статия от снощи за баба ви Доли":

    А мен ме е кърмила като бебе!

    13:43 26.08.2026

  • 15 Сила

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Да не си дежурна по статии":

    Тихо там от тинята , тихо ....копай гряз и тиня и слушай Кобзон !!!

    Коментиран от #16

    14:02 26.08.2026

  • 16 еврея Кобзон съм

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Сила":

    Баба ти Доли вече ми е на гости и в момента пием водка Столичная, а по-късно ще я чаластря!

    14:05 26.08.2026