Подадоха сигнал в прокуратурата срещу певицата Селина заради провокации на сцената (ВИДЕО)

Скандалното поведение и облекло на попфолк певицата Селина вече стигна и до прокуратурата. Срещу изпълнителката е подаден сигнал в Районната прокуратура в Благоевград заради нейно участие на концерт в Симитли, а институцията е потвърдила, че ще извърши проверка по случая.
Сигналът е регистриран на 8 септември и е подаден от общественичката Ивелина Цонева. Поводът е концертът на Селина след награждаването на почетните граждани на Симитли. Според подателката на сигнала поведението и сценичното облекло на певицата са били неподходящи за събитие, на което е имало и малолетни и непълнолетни, пише Марица.
@popfolk_things Селина 👑 #foryouu #fyp #selina #симитли ♬ оригинален звук - Popfolk Things
Цонева настоява да бъде проверено дали по време на участието си певицата е нарушила разпоредби, свързани със закрилата на децата. От прокуратурата са потвърдили за сигнала и предстои да бъде изяснено дали има данни за действия, които налагат последващи мерки. Сред твърденията, които ще бъдат проверявани, е и дали Селина е показвала интимни части от тялото си пред присъстващите деца.
@popfolk_things Селина 👑 #симитли #selina #fyp #foryouu ♬ оригинален звук - Popfolk Things
Това обаче не е единственият повод, по който общественичката се е обърнала към институциите. Тя е реагирала и срещу друго участие на фолкзвездата, състояло се ден по-рано по време на 25-ото издание на Международния фолклорен фестивал за двугласно пеене в Неделино.
Там Селина изпълнила „Чики-чики бум“ във финала на фестивалната програма. Според Цонева подобно изпълнение не е било подходящо за характера на събитието и представлява грубо нарушаване на моралните норми. Тя е изпратила официално писмо до кмета и община Неделино с въпрос как е било допуснато подобно участие в рамките на фолклорен фестивал.
В позицията си общественичката поставя и въпроса за сценичното облекло на изпълнителката. В публикацията се посочва, че макар народната песен да е част от националното културно наследство, няма конкретен закон, който да определя как точно трябва да бъде облечен артистът по време на изпълнение.
Сега топката е в прокуратурата, която трябва да провери всички изложени в сигнала твърдения и да прецени има ли основания за предприемането на следващи действия. Засега става дума за проверка, а не за установена вина на певицата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 знаещия
Коментиран от #7
12:02 11.09.2026
2 Цъцъ
Това, ще да е нещо на лична основа, защото ако са тия "мотиви" то няма да остане чалгаджийка на свобода😂
12:03 11.09.2026
3 Освалдо Риос
12:05 11.09.2026
4 Ух...
Мадамата е социално полезна и хетеросексуално образователна, затова я атакуват!
Коментиран от #20
12:05 11.09.2026
5 ДрайвингПлежър
като гледам певачката... ми значи не трябва да си водите децата на море?!
изтрещелници всякакви...
12:06 11.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ирония
До коментар #1 от "знаещия":Като порно звезда на сериозно събитие.
12:11 11.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 мъжката част е била доволна
12:13 11.09.2026
10 Дии
12:13 11.09.2026
11 Чики чики бум
12:14 11.09.2026
12 Читател
12:15 11.09.2026
13 ааааааа
12:17 11.09.2026
14 новите евролиберални ценности
12:18 11.09.2026
15 То няма свястна от тези
Те са всичките такива
12:20 11.09.2026
16 СЗО
12:20 11.09.2026
17 Младоженците
Коментиран от #18
12:21 11.09.2026
18 ...
До коментар #17 от "Младоженците":Младоците
12:23 11.09.2026
19 Нищо ново
Коментиран от #21
12:25 11.09.2026
20 Смех
До коментар #4 от "Ух...":И понеже не си, сега ти чупят задната порта до припадъци 🤣
Коментиран от #23
12:27 11.09.2026
21 Освалдо Риос
До коментар #19 от "Нищо ново":Та тя Селена си е циганче, не му ли личи?
12:27 11.09.2026
22 Амиии
12:28 11.09.2026
23 Да не
До коментар #20 от "Смех":Съм ти, "за всички, които си пожелаха"!
12:30 11.09.2026
24 Човека от Гората
12:31 11.09.2026
25 У0400 Ямбол е градът
12:33 11.09.2026
26 КОЙ НЕ ЗНАЕ???!!!
12:36 11.09.2026
27 Анти чалга
12:43 11.09.2026