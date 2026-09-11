Подадоха сигнал в прокуратурата срещу певицата Селина заради провокации на сцената (ВИДЕО)

Скандалното поведение и облекло на попфолк певицата Селина вече стигна и до прокуратурата. Срещу изпълнителката е подаден сигнал в Районната прокуратура в Благоевград заради нейно участие на концерт в Симитли, а институцията е потвърдила, че ще извърши проверка по случая.

Сигналът е регистриран на 8 септември и е подаден от общественичката Ивелина Цонева. Поводът е концертът на Селина след награждаването на почетните граждани на Симитли. Според подателката на сигнала поведението и сценичното облекло на певицата са били неподходящи за събитие, на което е имало и малолетни и непълнолетни, пише Марица.

Цонева настоява да бъде проверено дали по време на участието си певицата е нарушила разпоредби, свързани със закрилата на децата. От прокуратурата са потвърдили за сигнала и предстои да бъде изяснено дали има данни за действия, които налагат последващи мерки. Сред твърденията, които ще бъдат проверявани, е и дали Селина е показвала интимни части от тялото си пред присъстващите деца.

Това обаче не е единственият повод, по който общественичката се е обърнала към институциите. Тя е реагирала и срещу друго участие на фолкзвездата, състояло се ден по-рано по време на 25-ото издание на Международния фолклорен фестивал за двугласно пеене в Неделино.

Там Селина изпълнила „Чики-чики бум“ във финала на фестивалната програма. Според Цонева подобно изпълнение не е било подходящо за характера на събитието и представлява грубо нарушаване на моралните норми. Тя е изпратила официално писмо до кмета и община Неделино с въпрос как е било допуснато подобно участие в рамките на фолклорен фестивал.

В позицията си общественичката поставя и въпроса за сценичното облекло на изпълнителката. В публикацията се посочва, че макар народната песен да е част от националното културно наследство, няма конкретен закон, който да определя как точно трябва да бъде облечен артистът по време на изпълнение.

Сега топката е в прокуратурата, която трябва да провери всички изложени в сигнала твърдения и да прецени има ли основания за предприемането на следващи действия. Засега става дума за проверка, а не за установена вина на певицата.