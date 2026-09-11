Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Подадоха сигнал в прокуратурата срещу певицата Селина заради провокации на сцената (ВИДЕО)

Подадоха сигнал в прокуратурата срещу певицата Селина заради провокации на сцената (ВИДЕО)

11 Септември, 2026 11:58 1 499 27

  • селина-
  • поп фолк-
  • певица-
  • прокуратура

Посетителите на концерта останали възмутени от вида на поп фолк звездата на сцената

Подадоха сигнал в прокуратурата срещу певицата Селина заради провокации на сцената (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Скандалното поведение и облекло на попфолк певицата Селина вече стигна и до прокуратурата. Срещу изпълнителката е подаден сигнал в Районната прокуратура в Благоевград заради нейно участие на концерт в Симитли, а институцията е потвърдила, че ще извърши проверка по случая.

Сигналът е регистриран на 8 септември и е подаден от общественичката Ивелина Цонева. Поводът е концертът на Селина след награждаването на почетните граждани на Симитли. Според подателката на сигнала поведението и сценичното облекло на певицата са били неподходящи за събитие, на което е имало и малолетни и непълнолетни, пише Марица.

@popfolk_things Селина 👑 #foryouu #fyp #selina #симитли ♬ оригинален звук - Popfolk Things

Цонева настоява да бъде проверено дали по време на участието си певицата е нарушила разпоредби, свързани със закрилата на децата. От прокуратурата са потвърдили за сигнала и предстои да бъде изяснено дали има данни за действия, които налагат последващи мерки. Сред твърденията, които ще бъдат проверявани, е и дали Селина е показвала интимни части от тялото си пред присъстващите деца.

@popfolk_things Селина 👑 #симитли #selina #fyp #foryouu ♬ оригинален звук - Popfolk Things

Това обаче не е единственият повод, по който общественичката се е обърнала към институциите. Тя е реагирала и срещу друго участие на фолкзвездата, състояло се ден по-рано по време на 25-ото издание на Международния фолклорен фестивал за двугласно пеене в Неделино.

Там Селина изпълнила „Чики-чики бум“ във финала на фестивалната програма. Според Цонева подобно изпълнение не е било подходящо за характера на събитието и представлява грубо нарушаване на моралните норми. Тя е изпратила официално писмо до кмета и община Неделино с въпрос как е било допуснато подобно участие в рамките на фолклорен фестивал.

В позицията си общественичката поставя и въпроса за сценичното облекло на изпълнителката. В публикацията се посочва, че макар народната песен да е част от националното културно наследство, няма конкретен закон, който да определя как точно трябва да бъде облечен артистът по време на изпълнение.

Сега топката е в прокуратурата, която трябва да провери всички изложени в сигнала твърдения и да прецени има ли основания за предприемането на следващи действия. Засега става дума за проверка, а не за установена вина на певицата.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 знаещия

    25 0 Отговор
    ама те са си така всичките фолк певачки

    Коментиран от #7

    12:02 11.09.2026

  • 2 Цъцъ

    13 5 Отговор
    "общественичката Ивелина Цонева" Ааааа ясно😂
    Това, ще да е нещо на лична основа, защото ако са тия "мотиви" то няма да остане чалгаджийка на свобода😂

    12:03 11.09.2026

  • 3 Освалдо Риос

    22 0 Отговор
    Да не са й се видяли каисиите?

    12:05 11.09.2026

  • 4 Ух...

    11 7 Отговор
    Ако бях тинейджър на около 14, щях да му потроша главата и да го източа поне десетина пъти!
    Мадамата е социално полезна и хетеросексуално образователна, затова я атакуват!

    Коментиран от #20

    12:05 11.09.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    12 6 Отговор
    Като чуя "общественичка"... сигурно ще е неква дива, кисела феминистка
    като гледам певачката... ми значи не трябва да си водите децата на море?!
    изтрещелници всякакви...

    12:06 11.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ирония

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "знаещия":

    Като порно звезда на сериозно събитие.

    12:11 11.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 мъжката част е била доволна

    12 3 Отговор
    със сигурност , единствено дебеланките са били потресени

    12:13 11.09.2026

  • 10 Дии

    8 3 Отговор
    Гледах клипчетата и не разбирам какъв е проблема

    12:13 11.09.2026

  • 11 Чики чики бум

    0 0 Отговор
    Бих жалала да говора с вашъят меринджей ,казвам са Каренова

    12:14 11.09.2026

  • 12 Читател

    6 2 Отговор
    Оправете си заглавието.Това не певица а про....тка

    12:15 11.09.2026

  • 13 ааааааа

    8 1 Отговор
    35 години крадене на музика от Гърция и Турция. Нашите нищо не са създали.

    12:17 11.09.2026

  • 14 новите евролиберални ценности

    6 0 Отговор
    определят нормално и пропорционално развитите мъжки и женски тела , не като красиви а като вулгарни и шокиращи

    12:18 11.09.2026

  • 15 То няма свястна от тези

    5 0 Отговор
    Жалбата едва ли ще бъде уважена
    Те са всичките такива

    12:20 11.09.2026

  • 16 СЗО

    2 0 Отговор
    Тая дали е изпълнила Чики-чики бум на два гласа?....след като е пяла на финала на фестивал по двугласно пеене...

    12:20 11.09.2026

  • 17 Младоженците

    1 0 Отговор
    Са я почели с гора от....... ръце...... ама не баш!

    Коментиран от #18

    12:21 11.09.2026

  • 18 ...

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Младоженците":

    Младоците

    12:23 11.09.2026

  • 19 Нищо ново

    3 1 Отговор
    В цяла Европа ни казват-циганите на Балканите. Доказателства, всеки ден!

    Коментиран от #21

    12:25 11.09.2026

  • 20 Смех

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ух...":

    И понеже не си, сега ти чупят задната порта до припадъци 🤣

    Коментиран от #23

    12:27 11.09.2026

  • 21 Освалдо Риос

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Нищо ново":

    Та тя Селена си е циганче, не му ли личи?

    12:27 11.09.2026

  • 22 Амиии

    0 0 Отговор
    Нещо като Грета Тунберг, но по-хубава, младо момиче, външно симпатично, но изключително озлобено, съскащо, криещо се и парадиращо зад портретите на Ботев и Левски? От видеата и се леее яка злоба, което отравя темите дори и да има право за някои неща😐

    12:28 11.09.2026

  • 23 Да не

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Смех":

    Съм ти, "за всички, които си пожелаха"!

    12:30 11.09.2026

  • 24 Човека от Гората

    1 0 Отговор
    Тука малко , като сиганка е излязла.

    12:31 11.09.2026

  • 25 У0400 Ямбол е градът

    0 0 Отговор
    Защо я канят. Не е луд този който яде баницата

    12:33 11.09.2026

  • 26 КОЙ НЕ ЗНАЕ???!!!

    2 0 Отговор
    Кой не знае, че всички фолк квакачки (обърках , певачки) се обличат така, че и по-зле! Горките, за да компенсират певческата си и жанрова немощ отдавна този вид забавление се е превърнал в специфично порно, на което участничките полагат неистови усилия да ни убедят, че докато подскачат по сцената, същевременно могат и да пеят!!!

    12:36 11.09.2026

  • 27 Анти чалга

    2 0 Отговор
    Че от такива какво да очакваш и защо са я поканили .

    12:43 11.09.2026