5-годишно момиче оцеля 2 дни под развалините в Непал (ВИДЕО)

Петгодишно момиче, което е оцеляло два дни под развалините след опустошителните наводнения в Непал, се събра отново с родителите си в болница в Катманду. Детето, което се казва Маниша, е в стабилно състояние.

Спасителни екипи претърсвали район близо до Сябрубеси, в област Расува, когато чули слаб звук, идващ изпод отломките. Първоначално той наподобявал мяукане на котка. След като започнали да разчистват развалините, спасителите открили затиснатото дете.

Операцията по освобождаването му продължила около два часа. Маниша била в тежко състояние и почти не реагирала. Заради лошото време не било възможно незабавно транспортиране с хеликоптер, затова спасителите я отвели в полицейски лагер, където ѝ дали вода и постепенно започнали да я захранват.

По-късно детето било транспортирано по въздух до спешното детско отделение на Учебната болница в Катманду. От лечебното заведение съобщиха в неделя, че състоянието му е стабилно и то се възстановява. Там Маниша успяла отново да се срещне с родителите си.

Историята ѝ е един от редките положителни моменти след мащабното бедствие, предизвикано от срутване на ледник и последвалите внезапни наводнения в района на границата между Непал и Китай. Стотици хора загинаха, а хиляди остават в неизвестност. Спасителните операции продължават при трудни условия заради разрушената инфраструктура, нестабилния терен и опасността от нови наводнения.

УНИЦЕФ съобщава, че хиляди деца в засегнатите райони се нуждаят от спешна помощ. Наводненията са разрушили училища, жилища, пътища и друга инфраструктура, а десетки хиляди души са били принудени да напуснат домовете си.