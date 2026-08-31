Депресията при възрастните хора може да замъгли реалността от спомените

Мащабно проучване установи, че при възрастните хора с депресия е нарушено образуването на нови неврони в хипокампуса, което може да отслаби способността на мозъка да разграничава новите преживявания от болезнените спомени, пише „Сайънс дейли“. Учените са идентифицирали и мащабни молекулярни промени, които биха могли да доведат до нови лечения за различните биологични форми на депресия, пише БТА.

Повечето от около 100-те милиарда неврона в мозъка се образуват преди раждането. Въпреки това малкият брой нови неврони, които продължават да се формират в хипокампуса при възрастните, може да играе важна роля за защита срещу депресията, сочат нови изследвания на Колежа за лекари и хирурзи към Колумбийския университет „Вагелос“.

Откритията предоставят първото доказателство, че неврогенезата – процесът на производство на нови неврони – спира в мозъка на възрастни хора с голямо депресивно разстройство.

Изследователите са се фокусирали върху хипокампуса – област в мозъка, която играе важна роля в епизодичната памет и емоционалните реакции към околната среда. Той е и една от малкото зони в мозъка на възрастните, които продължават да образуват нови неврони.

Въпреки че хипокампусът не е единствената област в мозъка, свързана с депресията, влиянието му върху паметта и емоциите го прави важен обект на изследване. Учените смятат, че промените в него може да допринасят за склонността на хората с депресия да тълкуват преживяванията си по-негативно.

„Хипокампусът е важен за нашата способност да разграничаваме подобни, но различни спомени и да отделяме емоционалния оттенък на минали спомени от текущите събития“, казва Маура Дюпон, професор по психиатрия и ръководител на проучването. Тази способност е известна като разделяне на сходни образци (pattern separation). Когато тя е увредена, отделните спомени и свързаните с тях емоции стават по-малко ясни, което позволява на отделните преживявания да се сливат.

„Например сте с приятелка на обяд, но тя е уморена и не говори много. При незасегнат механизъм на разделяне на образци вие ще си спомните това като отделно събитие. Ако механизмът е нарушен, то се смесва с предишни спомени за чувство на отхвърляне. Постоянно виждам това при мои пациенти – те извличат само негативната информация от спомените си“, казва Дюпон.

Изследвания при мишки показват, че неврогенезата при възрастните е необходима за разделянето на сходни образци. Неотдавнашно проучване, включващо пациенти с мозъчни тумори, при които неврогенезата е била елиминирана чрез лъчетерапия, насочена към хипокампуса, предполага, че същата връзка може да съществува и при хората.

„Важно е да се подчертае, че все още не познаваме пълния механизъм, особено при хората, но изглежда, че новородените неврони засилват разделянето на сходните образци, тъй като са особено възприемчиви към нови преживявания и могат по-лесно да бъдат включени в нови паметови вериги, позволявайки на новите спомени да се съхраняват отделно от старите“, казва Дюпон.

„Активирането на неврогенезата може да бъде начин за лечение на депресия при някои хора чрез пренастройване на веригата на техния хипокампус“, добавя учената.

Изследването е публикувано в списание Nature Medicine.