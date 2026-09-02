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Алкохолна диета: Абсурдна мечта или реалност?

Алкохолна диета: Абсурдна мечта или реалност?

2 Септември, 2026 13:09 664 4

  • алкохолна диета-
  • калории-
  • въглехидрати-
  • мечта-
  • реалност-
  • диетолози

Митът за отслабването с чашка в ръка – какво казва науката за празните калории и метаболизма

Алкохолна диета: Абсурдна мечта или реалност? - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Идеята да сваляме килограми, без да се отказваме от любимото питие, звучи като сбъдната мечта за милиони хора по света. С навлизането на екстремни тенденции в социалните мрежи през 2026 г., темата за т.нар. „алкохолна диета“ отново излиза на преден план. Възможно ли е обаче да топим мазнини, докато консумираме алкохол, или това е опасна илюзия?

Метаболитният капан на "течните калории"

Основният проблем при съчетаването на диета с редовна употреба на алкохолни напитки се крие в начина, по който човешкото тяло обработва етиловия алкохол. Когато пием, черният дроб пренасочва целия си ресурс към неутрализирането на токсините. Според фитнес експертите от блога BelchoHristov.Com, алкохолът притежава висока енергийна стойност от 7 ккал/грам, но тези калории са изцяло „празни“ – те не носят на организма витамини, минерали или протеини.

Докато тялото е заето да изгаря калориите от алкохола, процесът на окисление на мазнините спира. Това означава, че всяка храна, консумирана в комбинация с питието, е много по-вероятно да бъде складирана като мастна тъкан, вместо да бъде превърната в енергия.

Кои напитки нанасят най-малко щети?

Ако целта ви е поддържане на теглото, а не пълно въздържание, изборът на правилната напитка е от ключово значение. Някои дестилирани алкохоли нямат съдържание на захар, което ги прави по-малко опасни за фигурата. Анализ на здравния портал Nosugar.bg показва, че чистите спиртни напитки като уиски, водка, джин и традиционната българска ракия съдържат 0 грама въглехидрати.

Проблемът обаче възниква от това с какво ги смесваме. Добавянето на безалкохолни напитки, тоник или готови сиропи превръща питието в калорийна бомба. Един от по-сигурните варианти остава чистата водка със сода и пресен лайм.

Рисковете: Апетит и дехидратация

Извън чистите математически калории, алкохолът влияе директно върху поведението ни и хормоналния баланс:

Стимулиране на апетита: Алкохолът потиска задръжките и активира специфични неврони в мозъка, които ни карат да изпитваме силен глад, най-често за мазна и солена храна (мезета). Както отбелязват в статията от 4fitness.bg, натрупването на излишно тегло често се дължи именно на неконтролируемото хранене по време на пиене.

Дехидратация: Спиртните напитки извеждат водата от клетките, което забавя метаболизма и затруднява възстановяването на мускулите след физическо натоварване.

Абсурдна мечта или възможен баланс?

Концепцията за изцяло "алкохолна диета" е опасен медицински абсурд, който може да доведе до сериозни увреждания на черния дроб и дефицит на хранителни вещества. Реалността обаче не изисква крайно пуританство. Според диетолозите, цитирани в научните материали на Puls.bg, умерената консумация (до 1 чаша сухо вино или едно малко питие дневно за жените и до две за мъжете) няма да провали диетата ви, стига общият калориен прием за деня да остане в дефицит. Тайната, както винаги, се крие в дозата и самоконтрола.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АБВ

    0 0 Отговор
    За фигурата не е проблем самият алкохол, ако е добре ферментирал /за виното - да е превърнал захарите в алкохол/ или качествено дестилиран.
    Проблемът е в разредителя и/или мезетата. Газирани напитки, ядки или месни мезета създават проблеми с калориите. Затова ползвайте за мезе салата, или плодове, за вино най-добре ябълки.

    13:20 02.09.2026

  • 2 Христофор Кънев

    1 0 Отговор
    Няма как да отслабваш с повече ядене и пиене. Трябва и двете да се намалят, а най добре алкохолът да се спре.

    Коментиран от #3

    13:34 02.09.2026

  • 3 Иво

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Христофор Кънев":

    Говедото си е говедо. Виното е от Господ.

    13:54 02.09.2026

  • 4 Манол Пейков

    0 0 Отговор
    Бутилката е едновременно и мечта и реалност. Зависи колко е голяма разбира се.

    13:55 02.09.2026