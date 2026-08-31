Младоженците Тейлър Суифт и Травис Келси са разделени само седмици след сватбата

Американската певица Тейлър Суифт и звездата от NFL Травис Келси са принудени да прекарват повече време разделени само седмици след сватбата си заради подготовката на спортиста за новия сезон с Kansas City Chiefs.

36-годишната Тейлър Суифт и 36-годишният Травис Келси сключиха брак на 3 юли в Madison Square Garden в Ню Йорк. След церемонията двамата успяха да отделят време за кратки пътувания и почивка, но в края на юли Келси се върна към тренировъчния лагер на Kansas City Chiefs.

Според източник, цитиран от Daily Mail, натовареният футболен график силно ограничава времето, което младоженците прекарват заедно. Тейлър Суифт и Травис Келси обаче поддържат постоянен контакт чрез телефонни разговори, съобщения и видеоразговори и се стараят да се виждат всяка седмица.

Докато Травис Келси тренира в Канзас Сити, Тейлър Суифт продължава професионалните си ангажименти между Лос Анджелис, Ню Йорк и Лондон.

Наскоро 14-кратната носителка на награда „Грами“ направи първата си публична музикална изява след сватбата по време на специално събитие на Grammy Museum. Тейлър Суифт изпълни композиции от различни периоди в кариерата си, включително „I Knew It, I Knew You“, „August“ и „All Too Well“.

Певицата е ангажирана и с промотирането на концертната продукция „Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show“, която получи номинация за режисура на наградите „Еми“ през 2026 г. Режисьор на специалното издание е Глен Уайс.

Професионалните ангажименти винаги са били част от връзката на Тейлър Суифт и Травис Келси. Двамата започнаха да се срещат през 2023 г., докато певицата беше в разгара на световното си турне Eras Tour, а Келси участваше активно в сезона на NFL.

Футболистът неведнъж пътуваше, за да подкрепя Тейлър Суифт по време на турнето ѝ, включително на концерти извън САЩ. Сега ролите до известна степен се разменят, като певицата се очаква да подкрепя съпруга си по време на новия сезон.

Kansas City Chiefs започват редовния сезон на NFL на 14 септември с домакинство срещу Denver Broncos на Arrowhead Stadium.

Според източника на Daily Mail Тейлър Суифт приема натоварения график на Травис Келси и не иска да пречи на подготовката му, въпреки че предпочита двамата да имат повече време заедно.

В свободните си дни американската певица продължава да работи и по нова музика, докато Травис Келси е съсредоточен върху предстоящия сезон с Kansas City Chiefs.