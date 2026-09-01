Рекорд: "Choosin' Texas" на Ела Лангли е песента с най-дълга поредица на върха в класацията на „Билборд"

Американската певица и авторка на песни Ела Лангли продължи да пише история в класацията на „Билборд" за сингли, поставяйки нов рекорд, съобщи сайтът на изданието. Отбелязвайки 20-а непоследователна седмица начело с хита си Choosin'Texas, Лангли подобри рекорда за най-дълъг престой на върха с песен, която не е свързана с празничен сезон.

Choosin'Texas освен това е едва втората песен в 68-годишната историята на чарта Хот 100, която се задържа на първо място в продължение на 20 или повече седмици, подчертава БТА.

Миналата седмица Ела Лангли с Choosin'Texas изравни предишния рекорд от 19 седмици начело на класацията, който си поделяше с Шабузи с A Bar Song (Tipsy) и Лил Нас Екс и Били Рей Сайръс с Old Town Road.

Единственият изпълнител, задържал се по-дълго на върха - 22 седмици, но с празничен хит, е Марая Кери с коледната си класика All I Want for Christmas Is You.

Месец, след като за първи път окупира изцяло челната петица, жанрът кънтри отново се представя силно, заемайки четирите челни позиции в класацията за сингли Хот 100.

На второ място след Ела Лангли с Choosin'Texas е Стела Лефти с Boston, следвана от Тейлър Суифт с парчето I Knew It, I Knew You, с което певицата се завръща към своите кънтри корени за "Играта на играчките 5". Позициите на двете изпълнителки остават непроменени спрямо предходната седмица.

Кънтри певецът Морган Уолън също запазва четвъртото си място със сингъла Been by Now.

Челната петица се допълва от Ариана Гранде с Hate That I Made You Love Me, която също остава на позицията си от предходната седмица.

В Топ 10 на класацията Хот 100 за сингли на „Билборд" намират място още групата Tame Impala и певицата Джени от кей-поп групата Blackpink с парчето Dracula, Оливия Дийн със So Easy (To Fall in Love), Ела Лангли и Морган Уолън с I Can't Love You Anymore, отново Оливия Дийн с Man I Need и отново Ела Лангли с Be Her.