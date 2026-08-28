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Евгени Минчев показа драстична промяна: вече е рус (СНИМКИ)

Евгени Минчев показа драстична промяна: вече е рус (СНИМКИ)

28 Август, 2026 11:31 1 121 22

  • евгени минчев-
  • пиар-
  • промяна-
  • рус-
  • изрусяване-
  • блондин

"Казват, че русо гладно няма. Реших да не рискувам и станах рус.", пише към промяната си лордът

Евгени Минчев показа драстична промяна: вече е рус (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Звездният пиар Евгени Минчев се появи с нов имидж в последните дни от лятото. Лордът обяви, че е решил да се изруси и да мине в отбора на блондините, след като години наред той не променяше гарвановочерна косата си.

"Казват, че русо гладно няма. Реших да не рискувам и станах рус. А гладът ми за рисуване си остана. Рус съм временно. Изкуството е за постоянно", шегува се в профила си в социалните мрежи Евгени към снимка, на която показа промяната.

Евгени Минчев обаче прави важно уточнение за новия си цвят на косата: "Рус съм временно." и допълва философски: "Изкуството е за постоянно." За доказателство показа и новата си картина.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Още

    9 1 Отговор
    Няма млади персонални. Лошо, и с пари вече не му се хващат.

    11:32 28.08.2026

  • 2 Цъцъ

    16 1 Отговор
    Прилича на приятелката си Кулагин😅

    Коментиран от #21

    11:32 28.08.2026

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    10 4 Отговор
    Той и Стефан Тафров се е изрусил.🌈🛴🥳🤣👍

    11:34 28.08.2026

  • 4 Досущ

    16 1 Отговор
    от маалата , връщане към корените .

    Коментиран от #6

    11:35 28.08.2026

  • 5 !!!?

    7 4 Отговор
    Такава промяна очакваме и от Мистър Кеш...!

    11:38 28.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Миле Китич

    11 1 Отговор
    Плава циганко!

    11:40 28.08.2026

  • 8 Тц,тц

    8 1 Отговор
    Няма "амбреаж" в такъв цвят!

    11:41 28.08.2026

  • 9 Изкуство

    5 1 Отговор
    Определено гривната повече ми харесва.

    11:46 28.08.2026

  • 10 Професор

    3 0 Отговор
    Много звезди в родния хайлайф. Аз лично харесвам Рашия Джоли. Има страхотен глас.

    11:55 28.08.2026

  • 11 Икономист

    3 3 Отговор
    България ще бъде принудена да загърби цял един бранш и отрасъл става на въпрос за черноморието и 80процента от туризма. Русия се нагледа на воени действия в черно море. Какво ли ще правят хората с имоти и квартири там? Ратклиф направи неочаквано посещение в русия. Готви се ескалация на двата фронта а може би и намеса на тактическо ядрено оръжие. Сащ преди два дни вдигнаха самолетите на страшния съд. Скатавайте по някое евро , битккойн злато , зимнина. Наивно е да мислим , че войните ще спрат с щракване на пръсти. Очаква се скоро фед да пусне голямото принтиране. Задава се огромна инфлация.

    Коментиран от #18

    12:03 28.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Бялата Златка

    8 1 Отговор
    Русофилията не прощава.

    Коментиран от #15

    12:14 28.08.2026

  • 14 Рус или брюнет

    7 0 Отговор
    Все се същият П:е,Д/е,р)а(с-Т!

    12:21 28.08.2026

  • 15 Сила

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Бялата Златка":

    Пусть всегда будет солнце ...!!! 🌈🌞

    12:23 28.08.2026

  • 16 Ха ха ха

    5 0 Отговор
    ВСЕ СИ Е ГНУСЕН ПЕДАЛ ТЪРГОВЕЦ НА МОМЧЕНЦА ПО ПОСОЛСТВАТА И КРАЛСТВОТО.

    12:25 28.08.2026

  • 17 русс

    3 1 Отговор
    русофил

    12:32 28.08.2026

  • 18 изруси се

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Икономист":

    и няма да си гладно

    12:33 28.08.2026

  • 19 скарлет

    1 0 Отговор
    нещо да кажете за ➡ това

    Коментиран от #22

    12:39 28.08.2026

  • 20 който идае

    4 0 Отговор
    Сега вече става за талисман на Евровизия-та. Засенчи всякакви там фламинго, кенгуру, бурсук и т.н.

    12:39 28.08.2026

  • 21 мда

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Цъцъ":

    Тъкмо щях да го напиша и видях, че някой ме е изпреварил.

    12:46 28.08.2026

  • 22 Хи хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "скарлет":

    Може ли да ми изпратиш по чиста снимка,за си направя един голям портрет?Да си гу Туря в хола.🤣🤣🤣

    13:02 28.08.2026