Всички в леопардово: Как Катето Евро отпразнува 70-ия си рожден ден (ВИДЕО)

Катето Евро отбеляза 70-годишния си юбилей така, както ѝ подхожда – с много настроение, близки хора и доза екстравагантност. Един от най-запомнящите се детайли около празника на обичаната актриса бе тематичният леопардов дрескод, който превърна компанията в истински пъстър парад.

Катерина Евро навърши 70 години на 1 септември, но вместо да превръща кръглата годишнина в повод за равносметки, звездата от „Оркестър без име“ заложи на това, с което публиката я познава от десетилетия – чувство за хумор, любов към живота и приятелите.

За празника гостите трябваше да се съобразят с нестандартна модна задача – леопардов принт. Животинският десен даде характер на партито и чудесно пасна на темперамента на рожденичката, която никога не се е страхувала да бъде цветна, шумна и различна.

В центъра на празника обаче бяха хората. Приятелствата винаги са заемали специално място в живота на Катето Евро, а рождените ѝ дни традиционно се превръщат в повод да събере около себе си най-близките. През годините сред гостите на нейните партита са били Азис, Марта Вачкова, Виктор Калев, Ваня Щерева и Мила Роберт.

Самата актриса отбеляза юбилея и в социалните мрежи, където сподели видео със снимки от различни периоди от живота си – от детството до днес. Публикацията бързо събра поздравления от приятели, колеги и почитатели.

70-ият рожден ден идва за Катерина Евро близо половин век след началото на професионалния ѝ път. Кариерата ѝ стартира в края на 70-те години, а голямата популярност идва с Рени от „Оркестър без име“ – роля, която я превръща в едно от най-разпознаваемите лица на българското кино. Следват участия в киното, телевизията и редица популярни предавания.

Днес към ролите на актриса и телевизионна водеща Катето Евро прибавя и най-личните – на майка и баба. Синът ѝ Александър Кадиев също е едно от популярните лица на българската телевизия, а двамата от години не крият близката си връзка и характерното си чувство за хумор.