Всички в леопардово: Как Катето Евро отпразнува 70-ия си рожден ден (ВИДЕО)

Катето Евро отбеляза 70-годишния си юбилей така, както ѝ подхожда – с много настроение, близки хора и доза екстравагантност. Един от най-запомнящите се детайли около празника на обичаната актриса бе тематичният леопардов дрескод, който превърна компанията в истински пъстър парад.
Катерина Евро навърши 70 години на 1 септември, но вместо да превръща кръглата годишнина в повод за равносметки, звездата от „Оркестър без име“ заложи на това, с което публиката я познава от десетилетия – чувство за хумор, любов към живота и приятелите.
За празника гостите трябваше да се съобразят с нестандартна модна задача – леопардов принт. Животинският десен даде характер на партито и чудесно пасна на темперамента на рожденичката, която никога не се е страхувала да бъде цветна, шумна и различна.
В центъра на празника обаче бяха хората. Приятелствата винаги са заемали специално място в живота на Катето Евро, а рождените ѝ дни традиционно се превръщат в повод да събере около себе си най-близките. През годините сред гостите на нейните партита са били Азис, Марта Вачкова, Виктор Калев, Ваня Щерева и Мила Роберт.
Самата актриса отбеляза юбилея и в социалните мрежи, където сподели видео със снимки от различни периоди от живота си – от детството до днес. Публикацията бързо събра поздравления от приятели, колеги и почитатели.
70-ият рожден ден идва за Катерина Евро близо половин век след началото на професионалния ѝ път. Кариерата ѝ стартира в края на 70-те години, а голямата популярност идва с Рени от „Оркестър без име“ – роля, която я превръща в едно от най-разпознаваемите лица на българското кино. Следват участия в киното, телевизията и редица популярни предавания.
Днес към ролите на актриса и телевизионна водеща Катето Евро прибавя и най-личните – на майка и баба. Синът ѝ Александър Кадиев също е едно от популярните лица на българската телевизия, а двамата от години не крият близката си връзка и характерното си чувство за хумор.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тик-Ток
08:58 02.09.2026
2 Въй
09:00 02.09.2026
3 Бялджип
Коментиран от #10
09:01 02.09.2026
4 Едни
09:15 02.09.2026
5 истината е
09:17 02.09.2026
6 Метресата от Барселона
09:19 02.09.2026
7 в кратце
09:20 02.09.2026
8 ......па
09:26 02.09.2026
9 Оня
09:28 02.09.2026
10 Макето
До коментар #3 от "Бялджип":Тези двамата са ми изключително антипатични. Но щом ги лансират, значи продуцентите са намерили нещо позитивно в тях.
09:29 02.09.2026
11 С бял сутиен против зли очи а 😀
09:40 02.09.2026
12 мобилизация
10:04 02.09.2026
13 Соваж бейби
10:19 02.09.2026
14 ОБЕКТИВНИЯ
Крайно време е да си седна на ...и да си гледа синчето и внучката !Започнаха да досаждат с "изявите "
си ! Посредствени индивиди !
10:23 02.09.2026