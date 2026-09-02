Новини
Любопитно »
Всички в леопардово: Как Катето Евро отпразнува 70-ия си рожден ден (ВИДЕО)

Всички в леопардово: Как Катето Евро отпразнува 70-ия си рожден ден (ВИДЕО)

2 Септември, 2026 08:55 1 260 14

  • катето евро-
  • рожден ден-
  • юбилей-
  • сашо кадиев

70-ият рожден ден идва за Катерина Евро близо половин век след началото на професионалния ѝ път

Всички в леопардово: Как Катето Евро отпразнува 70-ия си рожден ден (ВИДЕО) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Катето Евро отбеляза 70-годишния си юбилей така, както ѝ подхожда – с много настроение, близки хора и доза екстравагантност. Един от най-запомнящите се детайли около празника на обичаната актриса бе тематичният леопардов дрескод, който превърна компанията в истински пъстър парад.

Катерина Евро навърши 70 години на 1 септември, но вместо да превръща кръглата годишнина в повод за равносметки, звездата от „Оркестър без име“ заложи на това, с което публиката я познава от десетилетия – чувство за хумор, любов към живота и приятелите.

За празника гостите трябваше да се съобразят с нестандартна модна задача – леопардов принт. Животинският десен даде характер на партито и чудесно пасна на темперамента на рожденичката, която никога не се е страхувала да бъде цветна, шумна и различна.


В центъра на празника обаче бяха хората. Приятелствата винаги са заемали специално място в живота на Катето Евро, а рождените ѝ дни традиционно се превръщат в повод да събере около себе си най-близките. През годините сред гостите на нейните партита са били Азис, Марта Вачкова, Виктор Калев, Ваня Щерева и Мила Роберт.

Самата актриса отбеляза юбилея и в социалните мрежи, където сподели видео със снимки от различни периоди от живота си – от детството до днес. Публикацията бързо събра поздравления от приятели, колеги и почитатели.


70-ият рожден ден идва за Катерина Евро близо половин век след началото на професионалния ѝ път. Кариерата ѝ стартира в края на 70-те години, а голямата популярност идва с Рени от „Оркестър без име“ – роля, която я превръща в едно от най-разпознаваемите лица на българското кино. Следват участия в киното, телевизията и редица популярни предавания.

Днес към ролите на актриса и телевизионна водеща Катето Евро прибавя и най-личните – на майка и баба. Синът ѝ Александър Кадиев също е едно от популярните лица на българската телевизия, а двамата от години не крият близката си връзка и характерното си чувство за хумор.


Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    15 3 Отговор
    Ква е тая гнус

    08:58 02.09.2026

  • 2 Въй

    11 1 Отговор
    На Катето Евро е наречена сегашната европейска валута. Сашето защо не е Сашко Евро?

    09:00 02.09.2026

  • 3 Бялджип

    16 2 Отговор
    "Звездата" от "Оркестър без име" с годините успя да стане още по известна. Стана между най-отблъскващите и отвратителни лица на българския екран и в медиите! За това също трябва талант. А синът й се роди с него.

    Коментиран от #10

    09:01 02.09.2026

  • 4 Едни

    11 1 Отговор
    и същи проскубани диви котки , никакви леопарди , а безвкусицата е тотална ! Да е жива и здрава .

    09:15 02.09.2026

  • 5 истината е

    16 1 Отговор
    че когато една възрастна жена реши да се прави купонджийка, това прилича повече на старческо оглупяване, отколкото на запазен младежки дух. А иначе, да е жива и здрава и още много години да празнува! На 80-годишнината всички в тигрово.

    09:17 02.09.2026

  • 6 Метресата от Барселона

    6 0 Отговор
    Нима е възможно от майка-гений да не се роди син-гений?! Само Холивуд все още нехае за тяхната слава! Кметът Терзиев да не се ослушва,ами да ги прави почетни граждани на София, а гилдията да им връчва веднага по един Икар!

    09:19 02.09.2026

  • 7 в кратце

    6 0 Отговор
    Колко добре познавате българина Иван Костов?Този,който накара българите да пестят от всичко по много,защото ги чакат бедност и глад.

    09:20 02.09.2026

  • 8 ......па

    5 1 Отговор
    Като типични халтураджии у леопардово.

    09:26 02.09.2026

  • 9 Оня

    9 2 Отговор
    Това недоразумение заедно със производното си няма ли да посети подходящо за целта заведение в района на Карлуково?

    09:28 02.09.2026

  • 10 Макето

    9 2 Отговор

    До коментар #3 от "Бялджип":

    Тези двамата са ми изключително антипатични. Но щом ги лансират, значи продуцентите са намерили нещо позитивно в тях.

    09:29 02.09.2026

  • 11 С бял сутиен против зли очи а 😀

    2 0 Отговор
    Ами, екстра! Дрескод семейство Флинтстоун. Всъщност точно натам върви светЪТ АГЕЙН!

    09:40 02.09.2026

  • 12 мобилизация

    0 1 Отговор
    Да се зачисли към ПВО. Безотказно сваля самолета.

    10:04 02.09.2026

  • 13 Соваж бейби

    2 0 Отговор
    Да е жива и здрава се радва на внуците ,ама много са смотани,като че ли са си купили дрехите от Алиекспрес или Шейн 🥴 прилича на купон в ромска махала.Стареца с черният бански е много гнус все едно е по слип вече не са модерни такива .По ироничното че е играла в киното как не можа да измисли нещо по интересно например Великият Гетсби ....идеи много.

    10:19 02.09.2026

  • 14 ОБЕКТИВНИЯ

    3 0 Отговор
    Да е жива и здрава !
    Крайно време е да си седна на ...и да си гледа синчето и внучката !Започнаха да досаждат с "изявите "
    си ! Посредствени индивиди !

    10:23 02.09.2026