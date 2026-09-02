Мартин Карбовски: Има огромен риск "Ергенът" да се превърне в тежка подигравка с всички 40-годишни жени

Журналистът Мартин Карбовски коментира в социалните мрежи новия формат на "Ергенът: Любов в рая“ и предупреди, че представянето на жените около 40-годишна възраст може да се превърне в повод за масови шеги, мемета и унизителни сравнения, пише plovdiv24.bg.
Карбовски смята, че зад телевизионния образ стои много по-сериозна обществена тема - животът на жените след 30 и 40 години и трудностите, с които голяма част от тях се сблъскват.
"Има огромен риск този жанр в "Ергенът 3“ да се превърне в тежка подигравка с всички 40-годишни жени - те са тъканта на обществото, която е ужасно пренебрегната“, пише той.
Според Карбовски телевизионното предаване неизбежно ще предизвика вълна от мемета, шеги, сравнения и намеци, които могат да сведат образа на жената на тази възраст до поредния телевизионен стереотип.
Той обръща внимание, че реалността е далеч по-сложна. Част от тези жени отглеждат сами децата си, други все още търсят партньор, трети са в отношения, които трудно поддържат, а някои продължават да се борят с очакванията на обществото за семейство, майчинство и професионална реализация.
"Точно с тази част на обществото не бива да се правят експерименти“, категоричен е журналистът.
Карбовски изразява тезата, че жените около 40 години са поставени под силен обществен натиск едновременно по отношение на личния живот, кариерата и майчинството. В характерния си провокативен стил той твърди още, че "и феминизмът, и чалгата ги подведоха едновременно“.
Според него участниците мъже също могат да се превърнат в обект на подигравки, но при тях ефектът вероятно ще бъде краткотраен. За жените обаче публичното оценяване и необходимостта да отговарят на определени очаквания могат да имат много по-сериозно отражение.
"Милиони жени у нас се борят с живота достойно, а ще видим само мръсната пяна“, пише Карбовски и поставя въпроса защо телевизията рядко се опитва да покаже "истинската битка на жената след 30“.
В края на публикацията си журналистът коментира и мъжете във формата с иронична забележка: "Иначе да обичаш изкуството и кючеците – това е достатъчно да знаете за българските подрастващи мъже“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
11:26 02.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Васил
Коментиран от #5, #10, #16
11:27 02.09.2026
4 карбофски
Коментиран от #8, #9, #21
11:28 02.09.2026
5 Даа
До коментар #3 от "Васил":При римляните е така прав си
11:30 02.09.2026
6 Аве
Сега не ме карай да навлизам в подробности и сам, ще се сетиш😉
Относно тези "мили" жени, ами никой не ги е карал насила да влизат там да търсят агнешко и да се излагат, както и едипчовците, макарончовци, част от които и не знаят и на кой бряг са😉
Още не си видял дъното, седИ и гледай!
Коментиран от #13
11:32 02.09.2026
7 Дзак
11:33 02.09.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #4 от "карбофски":Това с какво променя фактите❗
Отдавна ергенът не е само един,
а и пеперудки над 30 вече не са пеперудки❗
11:33 02.09.2026
9 БТВ за вас
До коментар #4 от "карбофски":Предполагам харесвате БТВ и фейсбук - там само ви обясняват колко е хубаво да сте в отбора на богатите, да сте най-доброто място на живеене и колко е зле всичко извън границите на "съюза" - за вас няма нужда от алтернативно мнение - там всичко е ясно, живейте си със здраве с тези "медии".
11:36 02.09.2026
10 Ами как?
До коментар #3 от "Васил":Ами либерАстите от 20 години им внушават колко токсични са мъжете. Как да си намерят мъж като са зомбирани? Даже едни дамски шматки вече няколко години се мъчат да създадат дете чрез генетични комбинации,рекомбинации на женските им гЕни.
Коментиран от #19
11:37 02.09.2026
11 Баро Киро
11:37 02.09.2026
12 Хасковски каунь
11:39 02.09.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "Аве":Това което пишеш е така, но това означава ли,.че трябва да приемаме безропотно всичко което ни се налага❗
Те медиите в ЗАПАДНалИЯ свят имат и шоу с НАПЪЛНО ГОЛИ- трябва ли да го предоставяме на дацата в ЦДГ и Начално училище❕
Коментиран от #20
11:39 02.09.2026
14 Българин
Само високият му морал го кара да се вълнува от проблемите на 40 годищните жени.
11:40 02.09.2026
15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
ОБАЧЕ ТОВА НЕ Е РАБОТА ЗА МАЛКИ ТЪПКАЧИ
11:42 02.09.2026
16 Баба Гошка
До коментар #3 от "Васил":Жените по нашите географски дължини обикновено се омъжват, не се оженват. И за кого очакваш да се омъжат, като не останаха мъже. Или обърнаха реззбата, или са вечните ергени, или пият мляко без да се обвързват семейно с кравва. Остават само шимп анзе тата от аффразия, които искат тузем ски паспорт и ще се оженят за всяка да го получат и забегнат
11:43 02.09.2026
17 Сър Пичук
11:43 02.09.2026
18 Чемодан москва
който пропагандира за гражданска война в България.
11:43 02.09.2026
19 Аве
До коментар #10 от "Ами как?":Брсво, вие сте схванал "накъде духа вятъра" за разлика от Карбовски!
На тези които не са се замисляли по темата, ще дам един жокер: "редуциране на населението" 😉
11:44 02.09.2026
20 Аве
До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Категорично НЕ!
НЕ трябва да го приемаме и затова и го пиша, защото много хора не се и замислят!
11:45 02.09.2026
21 мхм
До коментар #4 от "карбофски":На вас, жълтопавтетниците, може да не ви е приятна истината, когато я чувате, и я приемате като псевдожурналистика. Затова денем се изявявате като укро-политици в България, а вечер мятате наметалото и раздавате справедливост на доставчиците на храна.
11:47 02.09.2026
22 Все пак
11:48 02.09.2026
23 хихи
11:51 02.09.2026
24 Тетки в отчаяние
Хора със здрави стомаси.
11:52 02.09.2026
25 Факти
Коментиран от #26
12:10 02.09.2026
26 Интересно
До коментар #25 от "Факти":Вие умнокрасивите, какво гледате, риалитито "Петрохан"?
12:23 02.09.2026
27 Българин
Резултатите са видими!
12:25 02.09.2026
28 Остаря
12:27 02.09.2026