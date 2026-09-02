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Мартин Карбовски: Има огромен риск "Ергенът" да се превърне в тежка подигравка с всички 40-годишни жени

Мартин Карбовски: Има огромен риск "Ергенът" да се превърне в тежка подигравка с всички 40-годишни жени

2 Септември, 2026 11:25 1 374 28

  • мартин карбовски-
  • ергенът: любов в рая-
  • подигравка-
  • 40-годишни жени

"Точно с тази част на обществото не бива да се правят експерименти“, категоричен е журналистът

Мартин Карбовски: Има огромен риск "Ергенът" да се превърне в тежка подигравка с всички 40-годишни жени - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Журналистът Мартин Карбовски коментира в социалните мрежи новия формат на "Ергенът: Любов в рая“ и предупреди, че представянето на жените около 40-годишна възраст може да се превърне в повод за масови шеги, мемета и унизителни сравнения, пише plovdiv24.bg.

Карбовски смята, че зад телевизионния образ стои много по-сериозна обществена тема - животът на жените след 30 и 40 години и трудностите, с които голяма част от тях се сблъскват.

"Има огромен риск този жанр в "Ергенът 3“ да се превърне в тежка подигравка с всички 40-годишни жени - те са тъканта на обществото, която е ужасно пренебрегната“, пише той.

Според Карбовски телевизионното предаване неизбежно ще предизвика вълна от мемета, шеги, сравнения и намеци, които могат да сведат образа на жената на тази възраст до поредния телевизионен стереотип.

Той обръща внимание, че реалността е далеч по-сложна. Част от тези жени отглеждат сами децата си, други все още търсят партньор, трети са в отношения, които трудно поддържат, а някои продължават да се борят с очакванията на обществото за семейство, майчинство и професионална реализация.

"Точно с тази част на обществото не бива да се правят експерименти“, категоричен е журналистът.

Карбовски изразява тезата, че жените около 40 години са поставени под силен обществен натиск едновременно по отношение на личния живот, кариерата и майчинството. В характерния си провокативен стил той твърди още, че "и феминизмът, и чалгата ги подведоха едновременно“.

Според него участниците мъже също могат да се превърнат в обект на подигравки, но при тях ефектът вероятно ще бъде краткотраен. За жените обаче публичното оценяване и необходимостта да отговарят на определени очаквания могат да имат много по-сериозно отражение.

"Милиони жени у нас се борят с живота достойно, а ще видим само мръсната пяна“, пише Карбовски и поставя въпроса защо телевизията рядко се опитва да покаже "истинската битка на жената след 30“.

В края на публикацията си журналистът коментира и мъжете във формата с иронична забележка: "Иначе да обичаш изкуството и кючеците – това е достатъчно да знаете за българските подрастващи мъже“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 13 Отговор
    Дърти чанти.

    11:26 02.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Васил

    17 10 Отговор
    Жените след като чукнат 30 години и не са се оженили всички влакове за тях бавно се изпаряват.

    Коментиран от #5, #10, #16

    11:27 02.09.2026

  • 4 карбофски

    15 38 Отговор
    е най-отвратителния псевдожурналист в новата ни история, по-неприятен ми е дори от агент димитър

    Коментиран от #8, #9, #21

    11:28 02.09.2026

  • 5 Даа

    16 0 Отговор

    До коментар #3 от "Васил":

    При римляните е така прав си

    11:30 02.09.2026

  • 6 Аве

    28 2 Отговор
    Карбовски уж го раздаваш умен!? Това с "дърти жени-млади мъже" си е част от един световен план на Дълбоката държава, както обичате да я наричате и от няколко години ни налазва и нас😉 Не забравяй, че това е външна продукция с външен лиценз със спуснати "опорки", както е модерно да им се казва.
    Сега не ме карай да навлизам в подробности и сам, ще се сетиш😉
    Относно тези "мили" жени, ами никой не ги е карал насила да влизат там да търсят агнешко и да се излагат, както и едипчовците, макарончовци, част от които и не знаят и на кой бряг са😉
    Още не си видял дъното, седИ и гледай!

    Коментиран от #13

    11:32 02.09.2026

  • 7 Дзак

    12 0 Отговор
    Ако човек следи факти.бг, не би трябвало да бъде учуден. Т.н. Журналистика се използва най-безсрамно за лични обиди. Телевизията разполага със същата публика.

    11:33 02.09.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "карбофски":

    Това с какво променя фактите❗
    Отдавна ергенът не е само един,
    а и пеперудки над 30 вече не са пеперудки❗

    11:33 02.09.2026

  • 9 БТВ за вас

    15 1 Отговор

    До коментар #4 от "карбофски":

    Предполагам харесвате БТВ и фейсбук - там само ви обясняват колко е хубаво да сте в отбора на богатите, да сте най-доброто място на живеене и колко е зле всичко извън границите на "съюза" - за вас няма нужда от алтернативно мнение - там всичко е ясно, живейте си със здраве с тези "медии".

    11:36 02.09.2026

  • 10 Ами как?

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "Васил":

    Ами либерАстите от 20 години им внушават колко токсични са мъжете. Как да си намерят мъж като са зомбирани? Даже едни дамски шматки вече няколко години се мъчат да създадат дете чрез генетични комбинации,рекомбинации на женските им гЕни.

    Коментиран от #19

    11:37 02.09.2026

  • 11 Баро Киро

    10 1 Отговор
    Стара чанта лачена,лачена и много влачена.. .

    11:37 02.09.2026

  • 12 Хасковски каунь

    19 0 Отговор
    Има ли нормален с акъла си човек който да гледа тази глупост.

    11:39 02.09.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "Аве":

    Това което пишеш е така, но това означава ли,.че трябва да приемаме безропотно всичко което ни се налага❗
    Те медиите в ЗАПАДНалИЯ свят имат и шоу с НАПЪЛНО ГОЛИ- трябва ли да го предоставяме на дацата в ЦДГ и Начално училище❕

    Коментиран от #20

    11:39 02.09.2026

  • 14 Българин

    4 5 Отговор
    Тоя само налита на млади девойки, до 23. По възможност от селата.
    Само високият му морал го кара да се вълнува от проблемите на 40 годищните жени.

    11:40 02.09.2026

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 2 Отговор
    ПРИ ПРАВИЛЕН ПОДХОД ОТ ТИЯ 30-40 ГОДИШНИНИТЕ ИЗЛИЗАТ ЧУДЕСНИ МАЙКИ
    ......
    ОБАЧЕ ТОВА НЕ Е РАБОТА ЗА МАЛКИ ТЪПКАЧИ

    11:42 02.09.2026

  • 16 Баба Гошка

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Васил":

    Жените по нашите географски дължини обикновено се омъжват, не се оженват. И за кого очакваш да се омъжат, като не останаха мъже. Или обърнаха реззбата, или са вечните ергени, или пият мляко без да се обвързват семейно с кравва. Остават само шимп анзе тата от аффразия, които искат тузем ски паспорт и ще се оженят за всяка да го получат и забегнат

    11:43 02.09.2026

  • 17 Сър Пичук

    13 1 Отговор
    Не ми е присъщо да се съгласявам с Карбовски, но в този случай е абсолютно прав. Не става въпрос само за тези жени, които са във формата "Ергенът: Любов в рая“, а като цяло за жените в България около 40 години.

    11:43 02.09.2026

  • 18 Чемодан москва

    4 8 Отговор
    Не знам защо трябва да дава думата в медиите на човек, който ще бъде изправен в международния съд в Хага заедно със Солавьов и
    който пропагандира за гражданска война в България.

    11:43 02.09.2026

  • 19 Аве

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ами как?":

    Брсво, вие сте схванал "накъде духа вятъра" за разлика от Карбовски!
    На тези които не са се замисляли по темата, ще дам един жокер: "редуциране на населението" 😉

    11:44 02.09.2026

  • 20 Аве

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Категорично НЕ!
    НЕ трябва да го приемаме и затова и го пиша, защото много хора не се и замислят!

    11:45 02.09.2026

  • 21 мхм

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "карбофски":

    На вас, жълтопавтетниците, може да не ви е приятна истината, когато я чувате, и я приемате като псевдожурналистика. Затова денем се изявявате като укро-политици в България, а вечер мятате наметалото и раздавате справедливост на доставчиците на храна.

    11:47 02.09.2026

  • 22 Все пак

    12 0 Отговор
    По принцип Карбовски умишлено има провокативен журналистически и може би житейски подход. Често пресолява манджата. Но в случая е абсолютно прав.

    11:48 02.09.2026

  • 23 хихи

    6 2 Отговор
    Тази година 40 годишни, догодина 50+. За всеки влак си има пътници....

    11:51 02.09.2026

  • 24 Тетки в отчаяние

    5 0 Отговор
    Мартине, никой никого не е надилвал да, се резели в трагедията Ер ге и ят? Излагацията е взаинна и за лелите и за ергеййнире и за който е решил да гкеда.
    Хора със здрави стомаси.

    11:52 02.09.2026

  • 25 Факти

    1 6 Отговор
    Не съм изненадан, че Карбовски гледа Ергенът. Това е предаване за npocmu хора, а копейките са точно такива.

    Коментиран от #26

    12:10 02.09.2026

  • 26 Интересно

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "Факти":

    Вие умнокрасивите, какво гледате, риалитито "Петрохан"?

    12:23 02.09.2026

  • 27 Българин

    1 0 Отговор
    Карбовски и Дачков са моралните стожери н а българина.
    Резултатите са видими!

    12:25 02.09.2026

  • 28 Остаря

    1 0 Отговор
    И ти, Мартине. Щеше да знаеш, че полугол тттт ра вест ит преследва мъже във Фантастуко, до сега да си направил репортаж. Нали?

    12:27 02.09.2026