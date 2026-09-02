Мартин Карбовски: Има огромен риск "Ергенът" да се превърне в тежка подигравка с всички 40-годишни жени

Журналистът Мартин Карбовски коментира в социалните мрежи новия формат на "Ергенът: Любов в рая“ и предупреди, че представянето на жените около 40-годишна възраст може да се превърне в повод за масови шеги, мемета и унизителни сравнения, пише plovdiv24.bg.

Карбовски смята, че зад телевизионния образ стои много по-сериозна обществена тема - животът на жените след 30 и 40 години и трудностите, с които голяма част от тях се сблъскват.

"Има огромен риск този жанр в "Ергенът 3“ да се превърне в тежка подигравка с всички 40-годишни жени - те са тъканта на обществото, която е ужасно пренебрегната“, пише той.

Според Карбовски телевизионното предаване неизбежно ще предизвика вълна от мемета, шеги, сравнения и намеци, които могат да сведат образа на жената на тази възраст до поредния телевизионен стереотип.

Той обръща внимание, че реалността е далеч по-сложна. Част от тези жени отглеждат сами децата си, други все още търсят партньор, трети са в отношения, които трудно поддържат, а някои продължават да се борят с очакванията на обществото за семейство, майчинство и професионална реализация.

"Точно с тази част на обществото не бива да се правят експерименти“, категоричен е журналистът.

Карбовски изразява тезата, че жените около 40 години са поставени под силен обществен натиск едновременно по отношение на личния живот, кариерата и майчинството. В характерния си провокативен стил той твърди още, че "и феминизмът, и чалгата ги подведоха едновременно“.

Според него участниците мъже също могат да се превърнат в обект на подигравки, но при тях ефектът вероятно ще бъде краткотраен. За жените обаче публичното оценяване и необходимостта да отговарят на определени очаквания могат да имат много по-сериозно отражение.

"Милиони жени у нас се борят с живота достойно, а ще видим само мръсната пяна“, пише Карбовски и поставя въпроса защо телевизията рядко се опитва да покаже "истинската битка на жената след 30“.

В края на публикацията си журналистът коментира и мъжете във формата с иронична забележка: "Иначе да обичаш изкуството и кючеците – това е достатъчно да знаете за българските подрастващи мъже“.