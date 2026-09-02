Убийци на свобода: Най-късно разкритите убийства в историята, които ДНК разплете

Студените досиета и неразкритите престъпления винаги са будили огромен обществен интерес, но в последно време криминалистиката преживява истинска революция. Благодарение на усъвършенстваните ДНК технологии и методите на съдебната генеалогия, укриващи се с десетилетия убийци биват застигани от закона. Настоящият материал представя някои от най-късно разкритите случаи на убийства в световната история.

Революцията в криминалистиката: Как ДНК технологиите залавят престъпници от миналия век

През последните години статистиката на разкриваемост на стари случаи отбелязва значителен скок. Организации като американския проект „The Murder Accountability Project“, цитиран от projectcoldcase.org, посочват, че стотици хиляди убийства са останали неразкрити в периода от средата на миналия век насам. Днес обаче ситуацията се променя драстично. Криминалистите използват т.нар. „генетична генеалогия“ – метод, при който ДНК от местопрестъплението се сравнява с публични бази данни за родословия, за да се открият роднини на извършителя.

Тази технология позволява да се идентифицират както жертви с неизвестна самоличност, така и убийци, които са вярвали, че са останах безнаказани.

Под микроскопа: Как точно работи съдебната генеалогия?

Мнозина се питат как ДНК, взета от старо одеяло или угарка от цигара преди 40 години, може да посочи конкретно име днес. Процесът изисква извличане на минимално количество генетичен материал, който се дигитализира в т.нар. SNP профил (единични нуклеотидни полиморфизми).

След това този профил се качва в специализирани генеалогични бази данни като GEDmatch или FamilyTreeDNA, където милиони хора доброволно са споделили своите ДНК тестове за изследване на произхода си. Специализиран софтуер открива съвпадения – например трети или четвърти братовчеди на извършителя. Оттам нататък съдебните генеалози започват да градят родословно дърво назад във времето, докато открият общ прародител, и след това се спускат по клоните му, за да стеснят кръга до един конкретен заподозрян, живял в района на престъплението по онова време.

Най-дълго разследваните случаи, решени наскоро

Множество емблематични случаи получиха своята развръзка след 30, 40 или дори 50 години чакане. Ето кои са сред най-впечатляващите примери:

Случаят „Дороти Тейт“ (43 години до разкриването): През януари 2026 г. шерифската служба в Калифорния обяви официалното разрешаване на убийството на Дороти „Тоби“ Тейт, извършено на 15 ноември 1983 г. Тя е намерена застреляна в микробус, а случаят остава пълна мистерия, докато подновеното разследване и напредналите ДНК тестове не посочват категорично извършителя, съобщава регионалната медия kprl.com.

Идентифицирането на Нурия Родригез (над 30 години): Изчезнала в началото на 90-те години от Бронкс, Ню Йорк, нейните останки са намерени в Пенсилвания през 1992 г., но едва през пролетта на 2026 г. самоличността ѝ беше официално потвърдена чрез генетичен анализ, според базата данни на usatoday.com.

Случаят с Елизабет Уасън (34 години): През февруари 2026 г. полицията в Орегон обяви, че е използвала съвременна ДНК технология, за да свърже покойния сериен убиец Сизър Бароне с убийството на 82-годишната Елизабет Уасън, извършено през 1992 г., пише uppermichiganssource.com.

Убийството на Нанси Мари Беналак (52 години) – Детайли от разследването: Този случай остава в историята като един от най-дълго разследваните в Сакраменто. Младата съдебна репортерка е брутално убита в апартамента си през 1970 г., като извършителят оставя сериозна следа – по време на борбата той се порязва и оставя капчици кръв на местопрестъплението. Десетилетия наред този ДНК профил не съвпада с никого в полицейските регистри. Пробивът идва едва след прилагането на генетичната генеалогия, която отвежда разследващите до роднини на мъж на име Ричард Джон Кърч. Оказва се, че той е живял в същия район, но е починал през 2019 г. – само няколко години преди науката да го застигне, описват от специализирания портал forensicscolleges.com.

Студените досиета в България: Мистерии, които все още чакат отговор

Докато в САЩ и Западна Европа публичните ДНК бази данни позволяват бърз напредък, в България разкриването на стари случаи се сблъсква с по-строги законови рамки и липса на мащабни генетични масиви. У нас обаче също има емблематични „студени досиета“, които продължават да вълнуват криминалистите и обществото:

Убийството на язовир „Кърджали“ (Случаят „Белнейски“ и паралелите): Макар случаят с бруталното убийство на сестрите Белнейски през 2006 г. технически да стигна до съд и осъдителна присъда за Лазар Колев, енигмата около това дали е имало втори извършител остава отворена. ДНК експертизите, правени в чужбина по онова време, бяха сред най-сложните в българската история, а криминалистите все още анализират подобни тежки престъпления от миналото с надежда за нови технологични пробиви.

Случаят с писателя Георги Марков (Убийството с „българския чадър“): Едно от най-известните политически убийства на Студената война, извършено в Лондон през 1978 г. Въпреки че българското разследване беше официално прекратено поради изтичане на абсолютно заложена давност, британските служби (Скотланд Ярд) все още държат досието отворено, тъй като в Обединеното кралство за убийство давност няма.

Изчезването и съдбата на криминални босове от прехода: Десетки поръчкови убийства от 90-те години на миналия век и началото на XXI век в България остават неразкрити. Липсата на биологичен материал от местопрестъпленията или умишленото заличаване на следи правят тези досиета изключително трудни за решаване, дори с технологиите на 2026 г.

Натискът за законодателни промени

Честотата, с която се решават тези случаи в международен план, засилва натиска върху правителствата по света за създаване на специализирани звена и промяна в законите за давност. Както съобщава cbsnews.com, в някои американски щати близки на жертви в момента активно се борят за приемането на закони, които да гарантират правото на семействата да изискват официално преразглеждане на „студените досиета“, ако по тях няма развитие в рамките на три години.

Технологичният скок доказва, че времето вече не е съюзник на престъпниците. Макар много от убийците да умират преди да дочакат съдебен процес, разкриването на истината носи дългоочаквано успокоение за семействата на жертвите.