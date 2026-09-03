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Рецепта на деня: Доматокефтедес - сочни гръцки доматени кюфтенца
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Доматокефтедес - сочни гръцки доматени кюфтенца

3 Септември, 2026 10:05 611 13

  • доматокефтедес-
  • доматени кюфтенца-
  • домати-
  • гръцка кухня-
  • какво да сготвя

Особено популярни на Санторини, където ароматните домати са основен продукт в местната кухня

Рецепта на деня: Доматокефтедес - сочни гръцки доматени кюфтенца - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • домати - 700 г;
  • червен лук - 1 глава;
  • чесън - 2 скилидки;
  • пресен босилек - 1/2 връзка;
  • сух риган - 1 ч.л.;
  • брашно - 180 г;
  • бакпулвер - 1 ч.л.;
  • сол - 1 ч.л.;
  • черен пипер - 1/2 ч.л.;
  • зехтин или олио за пържене - 120 мл.

За сервиране:

  • гръцко кисело мляко - 200 г;
  • лимонов сок - 1 с.л.;
  • зехтин - 1 с.л.;
  • пресен босилек - 2 с.л.;
  • лимон - 1 бр.

Начин на приготвяне:

Доматите се измиват, подсушават и се нарязват на малки кубчета. Ако са много сочни, се оставят за 10 минути в цедка, за да се отцеди част от течността. Това помага доматокефтедес да станат стегнати отвътре и апетитно хрупкави отвън, без сместа да се разводни.

Червеният лук се нарязва на ситно, а чесънът се пресова или настъргва. В дълбока купа се смесват доматите, лукът, чесънът, нарязаният пресен босилек, риганът, солта и черният пипер. Разбърква се внимателно, за да се запази свежият вкус на доматите.

Брашното се смесва с бакпулвера и постепенно се добавя към доматената смес. Разбърква се с лъжица, докато се получи гъсто, лепкаво тесто, което може да се загребва.

Ако доматите са по-воднисти, се добавя още 1-2 с.л. брашно, но сместа не трябва да става суха.

Купата се покрива и сместа се оставя за 10 минути на стайна температура. През това време брашното поема част от сока на доматите и кюфтенцата се оформят по-лесно при пържене.

В широк тиган се загрява зехтин или олио на умерено силен огън. С лъжица се загребва от сместа и се пуска внимателно в горещата мазнина, като се оформят малки плоски кюфтенца.

Пържат се на порции по 3-4 минути от едната страна и още 2-3 минути от другата, докато станат златисти и леко хрупкави. Не бива тиганът да се препълва, за да не падне температурата на мазнината.

Готовите гръцки доматени кюфтенца се изваждат върху кухненска хартия, за да се отцеди излишната мазнина. При разчупване трябва да са меки и сочни отвътре, а повърхността им да е стегната и запечена.

За соса гръцкото кисело мляко се разбърква с лимоновия сок, зехтина и ситно нарязания босилек. По желание се добавя щипка сол. Сосът се охлажда за няколко минути, за да стане по-свеж и плътен.

Доматокефтедес се сервират топли или леко охладени, с млечния сос, резени лимон и още листенца пресен босилек, пише gotvach.bg.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    В ИТАЛИЯ НА ТАКИВА НЕЩА ИМ ВИКАТ
    КУЧИНА ПОВРА
    .. КУХНЯТА НА БЕДНИТЕ
    .......
    ПИЦАТА СЕ Е РОДИЛА ОТ ГЛАД И ЗОР:)

    10:07 03.09.2026

  • 2 Някога

    4 0 Отговор
    Тези грекоси са я яли тази гад от беднотия, защото не са имали пари за месо. Сега на разни извратеняци, вегани и обратни, им я продават за куп пари, защото грекосите са тарикати, и безпощадно надушват балъците.

    10:09 03.09.2026

  • 3 Греко

    2 0 Отговор
    Колко ли обират хората за тези доматени тиганици?

    10:12 03.09.2026

  • 4 ха ха

    3 0 Отговор
    Преставяте ли си да изхабите 700г хубави български домати за този бъркоч.Аз не.

    10:15 03.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Не че нещо

    1 0 Отговор
    Домати, лимон, кисело мляко... неочаквано добра комбинация за тези, които имат слаби стомаси😉 Рефлуксът гарантиран!

    10:21 03.09.2026

  • 8 14/88

    1 0 Отговор
    а някой тука знае ли как да се прави
    Цицидрис

    Коментиран от #9, #10

    10:32 03.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 закон за квантовото единство

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "14/88":

    Намираш един дърт φашист и му правиш Д₱ИС на суратя.
    После няма да му върви до края на живота.
    Даже шаманите не могат да го спасят...🤭

    10:41 03.09.2026

  • 11 Златен мъж

    0 0 Отговор
    Най-обичам сам да си го вкарвам.

    Коментиран от #12

    10:43 03.09.2026

  • 12 Златен мъж

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Златен мъж":

    Така си го вкарвам, че после не знам къде се намирам.😵‍💫

    Коментиран от #13

    10:44 03.09.2026

  • 13 Златен мъж

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Златен мъж":

    На олимпийски принцип участвам само там, където яко ме чиластрят.😵😂

    10:47 03.09.2026