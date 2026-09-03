Рецепта на деня: Доматокефтедес - сочни гръцки доматени кюфтенца

Необходими продукти:

домати - 700 г;

червен лук - 1 глава;

чесън - 2 скилидки;

пресен босилек - 1/2 връзка;

сух риган - 1 ч.л.;

брашно - 180 г;

бакпулвер - 1 ч.л.;

сол - 1 ч.л.;

черен пипер - 1/2 ч.л.;

зехтин или олио за пържене - 120 мл.

За сервиране:

гръцко кисело мляко - 200 г;

лимонов сок - 1 с.л.;

зехтин - 1 с.л.;

пресен босилек - 2 с.л.;

лимон - 1 бр.

Начин на приготвяне:

Доматите се измиват, подсушават и се нарязват на малки кубчета. Ако са много сочни, се оставят за 10 минути в цедка, за да се отцеди част от течността. Това помага доматокефтедес да станат стегнати отвътре и апетитно хрупкави отвън, без сместа да се разводни.

Червеният лук се нарязва на ситно, а чесънът се пресова или настъргва. В дълбока купа се смесват доматите, лукът, чесънът, нарязаният пресен босилек, риганът, солта и черният пипер. Разбърква се внимателно, за да се запази свежият вкус на доматите.

Брашното се смесва с бакпулвера и постепенно се добавя към доматената смес. Разбърква се с лъжица, докато се получи гъсто, лепкаво тесто, което може да се загребва.

Ако доматите са по-воднисти, се добавя още 1-2 с.л. брашно, но сместа не трябва да става суха.

Купата се покрива и сместа се оставя за 10 минути на стайна температура. През това време брашното поема част от сока на доматите и кюфтенцата се оформят по-лесно при пържене.

В широк тиган се загрява зехтин или олио на умерено силен огън. С лъжица се загребва от сместа и се пуска внимателно в горещата мазнина, като се оформят малки плоски кюфтенца.

Пържат се на порции по 3-4 минути от едната страна и още 2-3 минути от другата, докато станат златисти и леко хрупкави. Не бива тиганът да се препълва, за да не падне температурата на мазнината.

Готовите гръцки доматени кюфтенца се изваждат върху кухненска хартия, за да се отцеди излишната мазнина. При разчупване трябва да са меки и сочни отвътре, а повърхността им да е стегната и запечена.

За соса гръцкото кисело мляко се разбърква с лимоновия сок, зехтина и ситно нарязания босилек. По желание се добавя щипка сол. Сосът се охлажда за няколко минути, за да стане по-свеж и плътен.

Доматокефтедес се сервират топли или леко охладени, с млечния сос, резени лимон и още листенца пресен босилек, пише gotvach.bg.