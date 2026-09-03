Бившите съпрузи Том Круз и Никол Кидман отново заедно на екран?

Десетилетия след един от най-шумните разводи в Холивуд, Том Круз и Никол Кидман може да се окажат отново заедно на снимачната площадка. Искрата между тях пламна по време на снимките на „Дни на грохот“ през 1990 г., а сега се носят слухове, че двамата може да се срещнат в продължението на култовия филм, пише woman.bg.



Студиото Paramount официално потвърди, че работи по „Дни на грохот 2“, а според RadarOnline Том Круз силно се надява бившата му съпруга да се присъедини към актьорския състав.



Източник, близък до 61-годишния актьор, разкрива, че Круз е изразил желание Кидман отново да му партнира. Според него участието на 57-годишната носителка на „Оскар“ е напълно реалистично, но крайното решение ще бъде изцяло нейно.

„Нека бъдем ясни: има ли място за Никол Кидман в „Дни на грохот“? Да. От гледна точка на преговорите това е напълно постижимо“, коментира източникът. „Очевидно Том иска това да се случи, но всичко е в ръцете на Никол.“

За режисьор на продължението се спряга името на Джонатан Левин. Очаква се Круз не само да се завърне в ролята на талантливия автомобилен състезател Коул Трикъл, но и да бъде продуцент на филма заедно с легендарния Джери Брукхаймър.



В оригиналната лента Кидман изигра ролята на неврохирурга д-р Клеър Левики, която се влюбва в героя на Круз. Екранната им химия бързо се пренесе и в реалния живот – двамата сключиха брак малко след премиерата, но се разделиха след 11 години съвместен живот, финализирайки развода си през 2001 г.

Въпреки желанието на Круз завръщането на Кидман съвсем не е сигурно. Според източника актрисата трудно би била убедена. През последните години тя се е фокусирала върху проекти, режисирани и продуцирани от жени, и се е превърнала в един от най-големите застъпници на жените в киноиндустрията.



„За Кидман би било голяма крачка да се включи в подчертано „мъжки“ филм като „Дни на грохот“, режисиран от човек, известен с комедии в стила на Сет Роугън“, твърди вътрешният източник. Той добавя, че дори за кратка, запомняща се сцена, проектът трябва да бъде „творчески безупречен“, за да спечели одобрението ѝ.



„Говори се, че Том и студиото искат това да се случи, но вече не сме 1990 г. Никол е влиятелен и успешен продуцент сама по себе си и никой не може да я накара да приеме роля, която не желае“, допълва източникът.



Въпреки това Кидман все още не е дала официален отказ. Участието ѝ, дори и кратко, би било огромен плюс за целия екип. Не бива да се забравя, че именно първият филм се превърна във важен трамплин за нейната кариера и я направи разпознаваемо име за широката публика.

Самият Круз отдавна обмисля завръщане към състезателната тематика. Миналата година той сподели, че е обсъждал идеи за продължение на „Дни на грохот“, докато е работил по други проекти, и направи паралел с „Топ Гън: Маверик“, за чието осъществяване бяха нужни десетилетия.



Кидман също пази топли спомени от филма, който генерира приходи от близо 158 милиона долара в световен мащаб. Тя дори се шегува, че влажният климат във Флорида се е отразил чудесно на естествено къдравата ѝ коса.

„Обожавам косата си във филма. Тя е много къдрава, това е естествената ми коса. Не е ли лудост?“, споделя тя. „Затова, малки момичета, приемете къдриците си. Не правете като мен и не изправяйте косата си.“

Най-ценният спомен за нея обаче остава срещата с бъдещия ѝ съпруг. През 2016 г. тя си припомни първия момент, в който е видяла Круз: „Помня как влязох, колко нервна бях и как видях Том Круз да пристига с Porsche. Той слезе от колата и мина покрай мен, а аз само си казах: „Ах!“. Челюстта ми буквално увисна.“



След това тя се явява на прослушване пред режисьора Тони Скот и продуцентите Дон Симпсън, Джери Брукхаймър, Робърт Таун и самия Круз. „Помислих си: „Няма начин, няма да получа ролята.“ Обадиха ми се същия следобед и вече имах работата“, спомня си актрисата.