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Сандра Бълок показа класа и стил в ефектна фотосесия (СНИМКИ)

Сандра Бълок показа класа и стил в ефектна фотосесия (СНИМКИ)

9 Септември, 2026 13:17 566 3

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62-годишната холивудска звезда демонстрира елегантност в ефектна дизайнерска визия

Сандра Бълок показа класа и стил в ефектна фотосесия (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Сандра Бълок отново привлече вниманието с впечатляваща модна фотосесия. Звездата от „Бандитките на Оушън“ (Ocean's 8) позира в изискана визия, в която пищна пола е съчетана с обемно елегантно палто.


На 62 години носителката на „Оскар“ демонстрира характерния си изчистен стил, като кадрите поставят акцент върху класическата елегантност и драматичните силуети.

Бълок от години поддържа сравнително дискретно публично присъствие, което превръща всяка нейна нова поява пред обектива в събитие за почитателите ѝ. Актрисата остава едно от най-разпознаваемите лица на Холивуд благодарение на роли в хитове като „Скорост“, „Мис Таен агент“, „Сляпата страна“, „Гравитация“ и „Бандитките на Оушън“.

Новата фотосесия е поредният пример за все по-видимото присъствие на утвърдени актриси и модели на различна възраст в съвременната мода, където индивидуалният стил и характерното излъчване все по-често изместват традиционните представи за възраст.


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