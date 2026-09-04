25 години по-късно: След "Запознай се с нашите" идва "Запознай се с техните" (ТРЕЙЛЪР)

Този ноември кръгът на доверието се разширява. Бен Стилър и Робърт Де Ниро се събират отново за една от най-забавните семейни битки на големия екран в "Запознай се с техните". Повече от 25 години, след като Гейлорд "Грег“ Еблю за първи път се изправи пред страховития си бъдещ тъст Джак Бърнс в комедийния хит "Запознай се с нашите", отношенията между двамата сякаш най-накрая са се поуспокоили. Появата на нов член в семейството обаче е на път да промени добре познатата динамика – и да превърне Грег в главния виновник за истинска фамилна вакханалия, пише plovdiv24.bg.

Неотразимата Ариана Гранде влиза в ролята на Оливия. Приятелка на Хенри Еблю – синът на Грег и Пам – Оливия е бивш преговарящ от ФБР и определено не е от хората, които лесно можеш да поставиш в неизгодно положение. Докато Джак я приема с отворени обятия, Грег все повече се съмнява в избора на Хенри, особено когато разбира, че той смята да ѝ предложи брак. И колкото повече се държи така, сякаш синът му все още има нужда някой да мисли вместо него, толкова повече започва да прилича на човека, от когото самият той някога е искал одобрение.

Новият трейлър на "Запознай се с техните" обещава всичко, което очакваме от една среща с фамилията Еблю – неудобни ситуации, абсурдни семейни сблъсъци и герои, които с най-добри намерения неизбежно превръщат всичко в пълен хаос. А в центъра този път е Ариана Гранде, която се оказва повече от достоен противник на Бен Стилър, а героинята ѝ очевидно е напълно готова да обърне всяка ситуация в своя полза.

Режисьор и сценарист на "Запознай се с техните" е Джон Хамбург ("Завръщането на Поли", "Обичам те, човече", "Защо точно той?"). Продуценти са Джейн Розентал, Робърт Де Ниро, Бен Стилър, Джон Лешър, Джей Роуч и Джон Хамбург. В ролите са Бен Стилър, Робърт Де Ниро, Ариана Гранде, Оуен Уилсън, Тери Поло, Скайлър Джизондо, Блайт Данър, Бийни Фелдстийн, Едуардо Франко и др.

Всички са поканени на събитието – "Запознай се с техните" от 27 ноември в кината.